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Nem apad tovább a Duna: így áll most a vízszint, hamarosan vége lehet a krízisnek?
Reggeli adatok szerint bár nem nőtt tovább a Duna vízszintje, de tovább sem apadt. Percről-percre cikkünkben egész nap követjük a vízállást és mindent, ami az energiakrízissel, aszállyal kapcsolatos.
Lassan emelkedik a vízszint
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Így áll most a Duna vízszintje és az atomerőmű
Amint a Pénzcentrum is beszámolt róla, tegnap délután a kormányfő személyesen tett jelentést a Paksi Atomerőmű helyzetéről. Magyar Péter bejelentkezésében elmondta: milliméterekre voltunk attól, hogy a Paksi Atomerőművet az alacsony vízállás miatt teljesen le kelljen állítani, ugyanis a vízállás lehetetlenné tette volna a vízkivételt, ami az utolsó, még működő blokk vízkivételi eljárásának technikai alapfeltétele.
Ez végül nem kellett, hogy megtörténjen, a vízszint Paksnál pedig ha lassan is, de folyamatosan nő. A kormányfő ugyanakkor elmondta: a mérnökök, szakemberek megfeszített tempóban dolgoznak, tartani kell például a turbinák 260 fokos üzemi hőmérsékletét a Paksi Atomerőműben, hogy a megfelelő vízszint esetén a többi turbinát és blokkot is újra lehessen indítani.
A una vízszintje Paksnál ma reggel tartotta a -135 cm-es értéket, ami azt jelenti, hogy hogy tegnap kora délután óta változatlan a vízszint.
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