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Meglepő fordulat: a kormány döntése után hamarosan bárki láthatja ezeket a terveket

Pénzcentrum
2026. június 8. 08:44

A kormány ismét nyilvánossá teszi az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) felületét, így a kiadott építési engedélyek és a hozzájuk kapcsolódó tervek hamarosan újra bárki számára szabadon megtekinthetők lesznek az interneten.

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A döntésről a kormány hivatalos közösségi oldalán számoltak be. A tájékoztatás szerint a felületet még 2024 augusztusában szüntették meg.

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A rendszer leállításáról rendelkező, korábban a Magyar Közlönyben közzétett kormányrendelet érdemi indoklás nélkül lépett hatályba. A jogszabály akkori szövegezése mindössze egy önismétlő megállapítást tartalmazott, amely szerint a módosítás célja a felület tájékoztatási funkciójának megszüntetése.

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Címlapkép: Getty Images
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