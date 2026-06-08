Meglepő fordulat: a kormány döntése után hamarosan bárki láthatja ezeket a terveket

A kormány ismét nyilvánossá teszi az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) felületét, így a kiadott építési engedélyek és a hozzájuk kapcsolódó tervek hamarosan újra bárki számára szabadon megtekinthetők lesznek az interneten.

A döntésről a kormány hivatalos közösségi oldalán számoltak be. A tájékoztatás szerint a felületet még 2024 augusztusában szüntették meg.

A rendszer leállításáról rendelkező, korábban a Magyar Közlönyben közzétett kormányrendelet érdemi indoklás nélkül lépett hatályba. A jogszabály akkori szövegezése mindössze egy önismétlő megállapítást tartalmazott, amely szerint a módosítás célja a felület tájékoztatási funkciójának megszüntetése.