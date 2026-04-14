Egy kellő felhatalmazással rendelkező kormány akár napok alatt elfogadtathatná a parlamenttel azokat a jogszabályokat, amelyeket Brüsszel a befagyasztott támogatások feloldásához kér.
Elképesztő adósságba verik magukat a magyar családok: egyetlen váratlan esemény, és borulhat a családi kassza
A 2025 szeptemberében indult Otthon Start Program jelentősen felpörgette a hazai lakáshitelezést. Bár a lakosság a jövedelméhez és az ingatlanok értékéhez viszonyítva a korábbiaknál nagyobb adósságot vállal, a pénzügyi kockázatokat a végig fix kamatozású hitelek, valamint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) makroprudenciális intézkedései kordában tartják. A jegybank megítélése szerint a piacon jelenleg nincs szükség újabb szabályozói beavatkozásra. A folyamatok szoros nyomon követése azonban továbbra is indokolt.
Az év közepén tapasztalható kivárás után az őszi indulás valóságos robbanást hozott a piacon. Az év utolsó hónapjaiban az új lakáshitel-szerződések volumene a korábbinak több mint duplájára, havi 260-270 milliárd forintra ugrott. Ennek nagyjából háromnegyedét az új állami program adta. A kiugró keresletnek köszönhetően a lakáshitelezés 2025 egészében 46 százalékkal bővült.
Bár európai viszonylatban a hazai lakosság eladósodottsága még alacsonynak számít, az egészséges gazdasági működéshez elengedhetetlen, hogy ez a növekedés biztonságos keretek között maradjon - számolt be a Portfolio.
A hitelfelvevők pénzügyi helyzete kettős képet mutat. A kedvező kamatkörnyezetnek és a jellemzően 25 éves, maximális futamidőnek köszönhetően a havi törlesztőrészletek nem terhelik meg túlzottan a családi kasszákat. A jövedelemarányos törlesztési teher (JTM) átlagosan nem nőtt érdemben. Ugyanakkor az ügyfelek által igényelt átlagos hitelösszeg jelentősen megugrott. Az adósok ma már átlagosan az éves nettó jövedelmük négyszeresét igénylik, de egyre többen akár az öt-hatszorosát is felveszik hitelként. Egy váratlan jövedelemsokk esetén ez a magas eladósodottság már törlesztési nehézségeket okozhat, és érdemben visszafoghatja a családok mindennapi fogyasztását.
Ezzel párhuzamosan a hitelek ingatlanértékhez viszonyított aránya is megnőtt, ami a gyakorlatban alacsonyabb önerő bevonását jelenti. Az új hitelek átlagos hitelfedezeti mutatója (HFM) a korábbi 59 százalékról az év végére 69 százalékra emelkedett. A legkisebb önerővel jellemzően a 35 év alatti, első lakásukat vásárló fiatalok vesznek fel hitelt. Bár az ő jövedelmük átlagosan alacsonyabb a többi hitelfelvevőnél, az államilag támogatott konstrukcióknak köszönhetően a havi törlesztés számukra is kigazdálkodható. Ráadásul az életkorukból adódóan a fizetésük jövőbeli növekedésével, egyfajta jövedelmi felzárkózással is számolni lehet.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Összességében a lakosság a korábbiaknál magasabb tőkeáttétellel adósodik el, ám az ebből fakadó kockázatokat több tényező is tompítja. A hitelek végig fix kamatozása hosszú távú kiszámíthatóságot nyújt. A Magyar Nemzeti Bank pedig már 2025 őszén makroprudenciális lépéseket tett a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. A jegybank szigorította a jövedelemarányos törlesztési szabályokat a magasabb jövedelműek esetében, és kiegészítő tőkekövetelményeket írt elő a bankok számára. Mindezek tükrében a jelenlegi hitelpiaci fellendülés egyelőre nem jelez egészségtelen túlfűtöttséget.
Az egy évvel korábbinál 0,4%-kal kisebb, az előző hónaphoz képest 4,9%-kal nagyobb volt az építőipari termelés volumene.
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.
-
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.