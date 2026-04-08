Hátborzongató indokkal fenyegetett robbantással több tucat hazai iskolát egy diák: ezreket kellett kimenekíteni

Terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt emeltek vádat egy borsodi diák ellen, aki több tucat iskolának küldött bombafenyegetést. Bár robbanószerkezetet sehol sem találtak, a vaklárma miatt több ezer diákot és tanárt kellett kimenekíteni az épületekből.

A tiszaújvárosi középiskolás az adott tanévben mindössze néhány napot járt be az intézménybe, majd folyamatosan igazolatlanul hiányzott. Az akcióhoz televíziós hírműsorokból merítette az ötletet. Januárban először a saját iskolájának, majd további 45 oktatási intézménynek küldött e-mailt arról, hogy bombát rejtett el náluk. Üzeneteiben a fenyegetést azzal indokolta, hogy társaival a muszlimokat érő támadásokat akarják megbosszulni.

A bejelentések nyomán a rendőrség és a katasztrófavédelem átvizsgálta az érintett épületeket, de sehol sem találtak robbanóanyagot. A fenyegetés miatt harminc iskolát kellett kiüríteni. Az intézkedés országszerte több mint 2600 tanulót és közel 350 dolgozót érintett.

A büntetlen előéletű fiú ellen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség emelt vádat. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság ítélje a fiatalkorút felfüggesztett szabadságvesztésre. Emellett kérték pártfogó felügyelő kirendelését, valamint azt, hogy a fiút kötelezzék speciális, csoportos foglalkozásokon való részvételre.