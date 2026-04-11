Budapest, 2026. április 11.
Autó

Újabb részletek derültek ki az Árpád hídi halálos balesetről: kiderült, kik voltak az áldozatok

Pénzcentrum
2026. április 11. 15:30

Őrizetbe vettek egy 35 éves török férfit, és kezdeményezték a letartóztatását. A gyanúsított péntek éjjel halálos tömegkarambolt okozott Budapesten, a Göncz Árpád városközpontnál lévő felüljárón. A két áldozatot követelő, öt autót érintő baleset okozója a gyanú szerint versenyezhetett. Emellett felmerült az ittas vagy bódult állapotban történő vezetés gyanúja is - erről a rendőrség adott ma délután tájékoztatást.

Mint arról lapunk is beszámolt, péntek éjszaka egy Újpest felől a belváros felé tartó autó először két, vele egy irányban haladó járműnek ütközött. A kocsi ezután átsodródott a szembejövő forgalomba, ahol újabb két autóval karambolozott. Az ütközés ereje akkora volt, hogy az egyik vétlen jármű lezuhant a felüljáróról.

A balesetet okozó, magyarországi lakcímmel rendelkező török sofőrt a rendőrök előállították, majd mintavételnek vetették alá. Jelenleg is vizsgálják, hogy a férfi fogyasztott-e alkoholt vagy kábítószert a vezetés megkezdése előtt.

Őrizetben az Árpád hídi ámokfutó: ő a felelős két ember haláláért
Őrizetbe vették azt a sofőrt, aki péntek éjjel okozott tömegbalesetet a Göncz Árpád városközpont felüljáróján. A tragikus balesetben két ember halt meg, négy pedig megsérült.

Emellett azt is kutatják, hogy részt vett-e illegális utcai versenyben. A nyomozók halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettének megalapozott gyanújával hallgatták ki a sofőrt, majd az őrizetbe vétele után kezdeményezték a letartóztatását.

A tragédiában ketten vesztették életüket. Az egyik áldozat a balesetet okozó járműben ülő 35 éves utas volt. A másik elhunyt a felüljáróról letaszított autó 66 éves sofőrje.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

címlapkép: Mihádák Zoltán, MTI/MTVA
#közlekedés #autó #baleset #Budapest #rendőrség #haláleset #közúti baleset #halálos baleset #közlekedésbiztonság #budapesti #letartóztatás

