Sötét furgon parkolt a ház előtt Szabolcsban: napok múlva derült ki, tele van illegális cuccal

Pénzcentrum
2026. április 8. 10:16

A szállítmányt egy keresőkutya buktatta le, az ügyben indított eljárás végén akár 50 millió forintos bírságot is kiszabhatnak.

Több mint fél tonna illegális dohánylevelet találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy Szabolcs vármegyei családi ház előtt parkoló furgonban. A pénzügyőrök figyelmét a kisteherautó azért keltette fel, mert napokig vesztegelt egy ingatlan előtt. A járművön hol magyar, hol külföldi rendszám volt, időnként pedig nyomtalanul eltűnt. A lesötétített, fekete fóliával leragasztott ablakok is gyanúra adtak okot, ezért a járőrök az ellenőrzés mellett döntöttek.

Az átvizsgáláskor bevetett cigaretta- és bankjegykereső szolgálati kutya azonnal és határozottan jelzett a járműnél. Mivel a furgon hátsó ajtaját nyitva felejtették, a pénzügyőrök könnyedén hozzáfértek a raktérhez. Ott három nagyméretű kartondobozban összesen 535 kilogramm szárított dohánylevelet találtak.

A hatóság a járművet és a csempészárut lefoglalta. Az autó tulajdonosa a későbbi meghallgatásán azzal védekezett, hogy a furgont évekkel ezelőtt kölcsönadta egy ismerősének. Állítása szerint nem tudott arról, hogy a járművet illegális célokra használják. A NAV jövedéki törvénysértés, valamint jövedékkel visszaélés elősegítése miatt indított eljárást, melynek végén akár 50 millió forintot is kiszabhatnak bírságként.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #NAV #bírság #csempészet #dohány #bűncselekmény #bűnügy #jármű #nemzeti adó és vámhivatal #dohánytermékek #szabolcs-szatmár-bereg megye

ebben az esetben az önálló vállalatok számláinak záró egyenlegét csak egy technikai számlára vezetik át, a kamatokat ez alapján számítják ki és osztják majd arányosan szét. A cash-pool rendszertől eltérően tényleges egyenleg átvezetésre nem kerül sor.

