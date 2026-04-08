Sötét furgon parkolt a ház előtt Szabolcsban: napok múlva derült ki, tele van illegális cuccal

A szállítmányt egy keresőkutya buktatta le, az ügyben indított eljárás végén akár 50 millió forintos bírságot is kiszabhatnak.

Több mint fél tonna illegális dohánylevelet találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy Szabolcs vármegyei családi ház előtt parkoló furgonban. A pénzügyőrök figyelmét a kisteherautó azért keltette fel, mert napokig vesztegelt egy ingatlan előtt. A járművön hol magyar, hol külföldi rendszám volt, időnként pedig nyomtalanul eltűnt. A lesötétített, fekete fóliával leragasztott ablakok is gyanúra adtak okot, ezért a járőrök az ellenőrzés mellett döntöttek.

Az átvizsgáláskor bevetett cigaretta- és bankjegykereső szolgálati kutya azonnal és határozottan jelzett a járműnél. Mivel a furgon hátsó ajtaját nyitva felejtették, a pénzügyőrök könnyedén hozzáfértek a raktérhez. Ott három nagyméretű kartondobozban összesen 535 kilogramm szárított dohánylevelet találtak.

A hatóság a járművet és a csempészárut lefoglalta. Az autó tulajdonosa a későbbi meghallgatásán azzal védekezett, hogy a furgont évekkel ezelőtt kölcsönadta egy ismerősének. Állítása szerint nem tudott arról, hogy a járművet illegális célokra használják. A NAV jövedéki törvénysértés, valamint jövedékkel visszaélés elősegítése miatt indított eljárást, melynek végén akár 50 millió forintot is kiszabhatnak bírságként.