2026. április 9. csütörtök Erhard
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Beautiful Latin American woman at home checking the mail and holding a bunch of envelopes - lifestyle concepts. **DESIGN ON DOCUMENTS BELONGS TO US** letter post
Otthon

Fontos villanyszámla érkezik még áprilisban: ezt hónap végéig intézd el, ha nem akarsz lemaradni a kedvezményről

Pénzcentrum
2026. április 9. 10:15

Április második hetétől folyamatosan érkeznek a januári rezsistopban biztosított áram támogatás összegét tartalmazó villanyszámlák is. A kedvezményt az áramszámlákon a "Támogatás" soron kell keresni, a számla 3. oldalán, a számlarészletezőben. A 30 százalékos mennyiségi kedvezmény április végéig megtett nyilatkozat alapján érvényesíthető az áramszámlákban.

Megkezdődött a kedvezményt tartalmazó villanyszámlák kiküldése azoknak az ügyfeleknek, akik már korábban érvényesen nyilatkoztak arról, hogy a rezsistopot a villamosenergia-fogyasztásukban kérik érvényesíteni, és e nyilatkozatukat az MVM feldolgozta. Mostanáig 475 ezer ilyen nyilatkozat érkezett be, feldolgozásuk folyamatosan zajlik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rezsistop villamos energiára az ügyfél nyilatkozata alapján vehető igénybe, különösen akkor, ha a felhasználó nem földgázzal fűt, vagy a kedvezményt inkább áramfogyasztásában kéri érvényesíteni. Fontos, hogy a 30 százalékos mennyiségi kedvezmény egy adott felhasználási helyen kizárólag egy szolgáltatásra – vagy földgázra, vagy villamos energiára – vehető igénybe.

A villanyszámla kedvezmény ezzel a nyilatkozattal lehetséges

Az áramszámlában érvényesítés igényéről nyilatkozni 2026. április 30-ai határidővel, kizárólag az MVM által biztosított űrlapon lehet:

  • az MVM Next online ügyfélszolgálatán, személyre szabottan,
  • az MVM Next mobilalkalmazásban, szintén személyre szabottan,
  • az mvmnext.hu/rezsistopnyilatkozat oldalon, valamint
  • e-mailben vagy postai úton elküldött nyilatkozati űrlapon.

Az online felületeken történő bejelentkezést követően az ügyfelek adatai és felhasználási helyei automatikusan megjelennek, így a nyilatkozat néhány kattintással véglegesíthető. Ebben az esetben nincs szükség külön beküldésre, és a feldolgozás ideje is rövidebb.

Az érvényesen benyújtott nyilatkozat nem módosítható és nem vonható vissza.

Az MVM szerint nyilatkozatot tenni legegyszerűbben az MVM online ügyfélszolgálatán és az MVM Next appban lehet. Bejelentkezést követően megjelennek az ügyfél adatai és felhasználási helyei, így nem kell számsorokat megadnia, csupán néhány kattintással véglegesítheti a nyilatkozatot. Ebben az esetben a nyilatkozat eljuttatásával sincsen teendője, és a feldolgozási idő is jelentősen rövidebb lehet. Amennyiben az ügyfél nem a három online megoldás közül választ, a nyilatkozatot a következő módokon nyújthatja be:

  • olvashatóan, pontosan kitöltve, aláírva, beszkennelve vagy okostelefonnal élesen befotózva a kizárólag nyilatkozatok fogadására létrehozott rezsistop@mvm.hu e-mail-címen,
  • postai úton az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., 1438 Budapest Pf. 576 címre.

Fontos! Az ügyfél által önállóan összeállított nyilatkozatot nem fogadják el. Nyilatkozni kizárólag az MVM által borítékban kiküldött nyilatkozati űrlapon vagy online lehetséges. A nyilatkozattételhez legyen kéznél a felhasználási hely villany- és gázszámlája. Érdemes azt is tudni, hogy azonnali visszaigazolást kizárólag az online módon beküldött nyilatkozatra tudnak küldeni. További információk a rezsistopról az MVM vonatkozó oldalán olvashatók. 

A kedvezményt tartalmazó gázszámla már korábban kiküldésre került

Korábban az MVM azt közölte: több mint 800 ezret küldött már ki a kedvezményt tartalmazó gázszámlákból az energiaszolgáltató, amely tartalmazza a januári rezsistopban biztosított mennyiségi kedvezményt. A rezsistop kedvezmény a gázszámlák 3. oldalán, a számlarészletezőben, a "Támogatás, túlfizetés" soron található.

Március végén folyamatosan érkeztek az MVM ügyfeleihez a diktáláson alapuló földgáz elszámolószámlák. Több százezer e-számlás felhasználó már március utolsó előtti hétvégéjén megkapta a rezsistop kedvezményt is tartalmazó gázszámláját, 23-tól a papírszámlás ügyfelek is százezres nagyságrendben kapták kézhez azokat. Az MVM tervezetten március végéig minden földgázfelhasználó részére állított ki számlát.

A kedvezmény nem minden esetben egy számlán jelenik meg. Ha az ügyfél korábban kapott számlát a januári diktálása után, a mostani, azaz a februári diktálás alapján kiállított számlában már benne lesz az összes januári nap fogyasztására számított rezsistop kedvezmény. Azonban fontos arra figyelni, hogy ha a januári diktálás a hónap második felében érkezett, most csak a diktálásig eltelt időszakról küld számlát a társaság. Ez utóbbi számlákban még csak az elszámolásban szereplő januári napokra, tehát nem a teljes hónapra tudja érvényesíteni a kedvezményt az MVM. Január további napjainak elszámolása és a rájuk adható kedvezmény a februári diktálás szerint készülő számlában szerepel majd hamarosan. 

Fontos! Az elmaradt gázszámlákat az MVM nem egyszerre küldi ügyfeleinek. Márciusban a megszokott rend szerint egy darab gázszámla érkezik, legalább 8 napos fizetési határidővel. Azok számára, akiknek nehézséget okoz a számla kifizetése, továbbra is biztosított a részletfizetés lehetősége.

Még egyszer érdemes hangsúlyozni: aki a rezsistop kedvezményt az áramszámlában szeretné érvényesíteni, annak erről legkésőbb április 30-ig kell nyilatkozatot tennie. A villamos energia mennyiségi kedvezmény a nyilatkozatok feldolgozását követően lesz látható, de leghamarabb április első felétől jelenik meg a számlákban, a "Támogatás" soron azon ügyfeleknél, akik már nyújtottak be érvényes nyilatkozatot, és annak feldolgozása is megtörtént.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #gáz #számla #rezsi #áram #gázszámla #rezsicsökkentés #határidő #villanyszámla #állami támogatás #mvm #földgáz #lakossági pénzügyek #rezsiszámla

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:31
11:06
10:34
10:15
10:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 9.
Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk
2026. április 8.
Ez a mi korunk azbesztje: egy ártalmatlannak tűnő napi szokásunk állhat a súlyos betegségek hátterében
2026. április 9.
Drága tavasz vár rengeteg magyar lakástulajdonosra: bőszen fizethet, aki ezzel nem számolt
2026. április 8.
Léptek a döntéshozók, betiltják a közösségi médiát 16 év alatt: hamarosan a fél világ követheti a példát
2026. április 8.
Sokkot kaptak a vásárlók a magyar boltok pénztárainál: ha ezt tudták volna, biztosan nem így költekeznek
NAPTÁR
Tovább
2026. április 9. csütörtök
Erhard
15. hét
Április 9.
Unikornis világnap
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
2
2 hete
Súlyos tavasz vár a magyar kertesház-tulajokra: bőszen fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
3
1 hónapja
Óriási fordulat a magyar ingatlanpiacon: egyre több helyen fizetnek többet egy egyszerű panelért, mint a téglalakásért
4
2 hete
Virágvasárnap 2026: mit ünneplünk március 29-én? Népszokások, hagyományok és a barka jelentése
5
4 hete
Hivatalos bejelentés! Extra pénztámogatást kapnak a társasházban élők idén tavasszal Budapesten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosító szövetkezet
szövetkezi formában működő biztosító, alapításához legalább 50 tag kell.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 9. 10:03
Drága tavasz vár rengeteg magyar lakástulajdonosra: bőszen fizethet, aki ezzel nem számolt
Pénzcentrum  |  2026. április 9. 09:30
Kezd bezuhanni az EU támogatottsága a magyarok körében: ennyien szavaznának most vasárnap a Huxitra
Agrárszektor  |  2026. április 9. 10:31
Ritkaság közelít Magyarország felé: csak pár napig lehet elcsípni