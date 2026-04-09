Fontos villanyszámla érkezik még áprilisban: ezt hónap végéig intézd el, ha nem akarsz lemaradni a kedvezményről

Április második hetétől folyamatosan érkeznek a januári rezsistopban biztosított áram támogatás összegét tartalmazó villanyszámlák is. A kedvezményt az áramszámlákon a "Támogatás" soron kell keresni, a számla 3. oldalán, a számlarészletezőben. A 30 százalékos mennyiségi kedvezmény április végéig megtett nyilatkozat alapján érvényesíthető az áramszámlákban.

Megkezdődött a kedvezményt tartalmazó villanyszámlák kiküldése azoknak az ügyfeleknek, akik már korábban érvényesen nyilatkoztak arról, hogy a rezsistopot a villamosenergia-fogyasztásukban kérik érvényesíteni, és e nyilatkozatukat az MVM feldolgozta. Mostanáig 475 ezer ilyen nyilatkozat érkezett be, feldolgozásuk folyamatosan zajlik.

A rezsistop villamos energiára az ügyfél nyilatkozata alapján vehető igénybe, különösen akkor, ha a felhasználó nem földgázzal fűt, vagy a kedvezményt inkább áramfogyasztásában kéri érvényesíteni. Fontos, hogy a 30 százalékos mennyiségi kedvezmény egy adott felhasználási helyen kizárólag egy szolgáltatásra – vagy földgázra, vagy villamos energiára – vehető igénybe.

A villanyszámla kedvezmény ezzel a nyilatkozattal lehetséges

Az áramszámlában érvényesítés igényéről nyilatkozni 2026. április 30-ai határidővel, kizárólag az MVM által biztosított űrlapon lehet:

az MVM Next online ügyfélszolgálatán, személyre szabottan,

az MVM Next mobilalkalmazásban, szintén személyre szabottan,

az mvmnext.hu/rezsistopnyilatkozat oldalon, valamint

e-mailben vagy postai úton elküldött nyilatkozati űrlapon.

Az online felületeken történő bejelentkezést követően az ügyfelek adatai és felhasználási helyei automatikusan megjelennek, így a nyilatkozat néhány kattintással véglegesíthető. Ebben az esetben nincs szükség külön beküldésre, és a feldolgozás ideje is rövidebb.

Az érvényesen benyújtott nyilatkozat nem módosítható és nem vonható vissza.

Az MVM szerint nyilatkozatot tenni legegyszerűbben az MVM online ügyfélszolgálatán és az MVM Next appban lehet. Bejelentkezést követően megjelennek az ügyfél adatai és felhasználási helyei, így nem kell számsorokat megadnia, csupán néhány kattintással véglegesítheti a nyilatkozatot. Ebben az esetben a nyilatkozat eljuttatásával sincsen teendője, és a feldolgozási idő is jelentősen rövidebb lehet. Amennyiben az ügyfél nem a három online megoldás közül választ, a nyilatkozatot a következő módokon nyújthatja be:

olvashatóan, pontosan kitöltve, aláírva, beszkennelve vagy okostelefonnal élesen befotózva a kizárólag nyilatkozatok fogadására létrehozott rezsistop@mvm.hu e-mail-címen,

postai úton az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., 1438 Budapest Pf. 576 címre.

Fontos! Az ügyfél által önállóan összeállított nyilatkozatot nem fogadják el. Nyilatkozni kizárólag az MVM által borítékban kiküldött nyilatkozati űrlapon vagy online lehetséges. A nyilatkozattételhez legyen kéznél a felhasználási hely villany- és gázszámlája. Érdemes azt is tudni, hogy azonnali visszaigazolást kizárólag az online módon beküldött nyilatkozatra tudnak küldeni. További információk a rezsistopról az MVM vonatkozó oldalán olvashatók.

A kedvezményt tartalmazó gázszámla már korábban kiküldésre került

Korábban az MVM azt közölte: több mint 800 ezret küldött már ki a kedvezményt tartalmazó gázszámlákból az energiaszolgáltató, amely tartalmazza a januári rezsistopban biztosított mennyiségi kedvezményt. A rezsistop kedvezmény a gázszámlák 3. oldalán, a számlarészletezőben, a "Támogatás, túlfizetés" soron található.

Március végén folyamatosan érkeztek az MVM ügyfeleihez a diktáláson alapuló földgáz elszámolószámlák. Több százezer e-számlás felhasználó már március utolsó előtti hétvégéjén megkapta a rezsistop kedvezményt is tartalmazó gázszámláját, 23-tól a papírszámlás ügyfelek is százezres nagyságrendben kapták kézhez azokat. Az MVM tervezetten március végéig minden földgázfelhasználó részére állított ki számlát.

A kedvezmény nem minden esetben egy számlán jelenik meg. Ha az ügyfél korábban kapott számlát a januári diktálása után, a mostani, azaz a februári diktálás alapján kiállított számlában már benne lesz az összes januári nap fogyasztására számított rezsistop kedvezmény. Azonban fontos arra figyelni, hogy ha a januári diktálás a hónap második felében érkezett, most csak a diktálásig eltelt időszakról küld számlát a társaság. Ez utóbbi számlákban még csak az elszámolásban szereplő januári napokra, tehát nem a teljes hónapra tudja érvényesíteni a kedvezményt az MVM. Január további napjainak elszámolása és a rájuk adható kedvezmény a februári diktálás szerint készülő számlában szerepel majd hamarosan.

Fontos! Az elmaradt gázszámlákat az MVM nem egyszerre küldi ügyfeleinek. Márciusban a megszokott rend szerint egy darab gázszámla érkezik, legalább 8 napos fizetési határidővel. Azok számára, akiknek nehézséget okoz a számla kifizetése, továbbra is biztosított a részletfizetés lehetősége.

Még egyszer érdemes hangsúlyozni: aki a rezsistop kedvezményt az áramszámlában szeretné érvényesíteni, annak erről legkésőbb április 30-ig kell nyilatkozatot tennie. A villamos energia mennyiségi kedvezmény a nyilatkozatok feldolgozását követően lesz látható, de leghamarabb április első felétől jelenik meg a számlákban, a "Támogatás" soron azon ügyfeleknél, akik már nyújtottak be érvényes nyilatkozatot, és annak feldolgozása is megtörtént.