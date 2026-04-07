2026. április 7. kedd Herman
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Légi felvétel Budapest Kobanya kerületéről (X kerulete). kőbánya kerület főváros
Otthon

Két újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ezek a kerületek készülhetnek, még májusban és júniusban viszik a lomokat

Pénzcentrum
2026. április 7. 09:10

Két újabb kerület lomtalanítási dátumait hozta nyilvánosságra a MOHU a honlapján: a X. kerületben, vagyis Kőbánya területén május első felében kezdődik a lomkikészítési időszak, míg a XI. kerületben, Újbuda területén május végén és június elején lesz a lomtalanítás 2026-ban. A kerületenként 7, illetve 12 körzetre különböző dátumok vonatkoznak! Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki a lomokat a lakosok. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!

Minden eddig ismert budapesti lomtalanítási dátumot ebben a cikkben gyűjtöttünk össze. A listánkat mindig frissítjük, amint újabb dátum derül ki. Ha ebben a cikkben nem találtad meg a saját kerületed, nézd meg a fenti linken, hátha már azóta a MOHU azt is közzétette.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az I., az V., a VIII., a XIII., a XIX., a XXI., a XXII. és a XXIII. kerület dátumai után a MOHU újabb két kerület lomtalanítási dátumait hozta nyilvánosságra: a X. és XI. kerületiek már be is írhatják a naptárba az időpontokat. A lomtalanítás már februárban megtörtént a XXI. és az V. kerületben. A XIII., XXII. és I. kerületre került sor márciusban, áprilisban pedig a VIII. kerület és a XIX. kerület készülhet eddigi információink szerint. Most már az is tudható, hogy a XXIII. kerületben május elején viszik a lomokat, X. kerületben május közepén, a XI. kerületben pedig május végén és június elején. 

Kőbánya lomtalanítás Budapest 10. kerület, 2026

  • május 10-18.

A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a X. kerületben május 10. és 18. között lesz lomtalanítás. Kőbányán összesen 7 körzet lesz, melyek az alábbi térképen láthatók. Az ezekhez tartozó pontos dátumok:

  • 1. körzet: május 10., vasárnap
  • 2. körzet: május 11., hétfő
  • 3. körzet: május 12., kedd
  • 4. körzet: május 13, szerda
  • 5. körzet: május 14., csütörtök
  • 6. körzet: május 17., vasárnap
  • 7. körzet: május 18., hétfő

Újbuda lomtalanítás Budapest 11. kerület, 2026

  • május 26. - június 10.

A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a 11. kerületben május 26. és június 10. között lesz lomtalanítás. Újbudán 2026-ban összesen - a tavalyi 11 körzettől eltérően - 12 körzet lesz, melyek az alábbi térképen láthatók. Az ezekhez tartozó pontos dátumok:

  • 1. körzet: május 26., kedd
  • 2. körzet: május 27., szerda
  • 3. körzet: május 28., csütörtök
  • 4. körzet: május 31., vasárnap
  • 5. körzet: június 1., hétfő
  • 6. körzet: június 2., kedd
  • 7. körzet: június 3., szerda
  • 8. körzet: június 4., csütörtök
  • 9. körzet: június 7., vasárnap
  • 10. körzet: június 8., hétfő
  • 11. körzet: június 9., kedd
  • 12. körzet: június 10., szerda

A tavaly évben az volt a menetrend, hogy az V. kerületben vitték el először a lomokat február végén, aztán márciusban sorban az I., a XXI. és a XIII. kerületben, utána a XXII. kerületben még március végén kezdték, és április elejére fejezték be. Bár a kerületek sorrendje némileg változott, idén is ezekkel a kerületekkel kezdték. A XXIII. kerületben egy nap eltéréssel, de ugyanazon a héten van idén is a lomtalanítás. Úgy tűnik az új dátumok alapján, hogy továbbra is tartják a tavalyi menetrendet: másjuban még a X., hó végén a XI. kerület is sorra kerül. Ha a tavalyi ütemben folytatódik a lomok elszállítása, a következő kerület a XV. lehet júniusban, július elején pedig Zúgló (14. kerület) következhet. Ez viszont még egyáltalán nem biztos, meg kell várni a MOHU hivatalos közlését. 

Mit lehet kitenni és mit nem lomtalanításkor?

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.

Kihelyezhető:

  • háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék, ami mérete miatt nem helyezhető a kukába
  • bútor
  • matrac
  • szőnyeg, bőrönd
  • nagyméretű sportszer (pl. síléc)
  • használati tárgy pl.: gyermekfürdető

Nem helyezhető ki:

  1. a háztartásban naponta képződő kommunális hulladék
  2. szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl.: papír, műanyag, fém)
  3. építési és bontási törmelék (pl. csempe)
  4. sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs
  5. síküveg, zöldhulladék, textil
  6. ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék
  7. elektromos és elektronikai hulladék

Szigorúan tilos a veszélyes hulladék kihelyeztése!

Kérik, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozza. Kérik az is, hogy az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne helyezzen lomot.

Jön az új lomtalanítási rendszer

Korábban nagy felbolydulást okozott a bejelentés, hogy megszüntetnék a lomtalanítást eddig ismert formájában. Az elképzelés az volt, hogy az utcára bizonyos időszakokban kipakolt szemét helyett házhoz lehetne kérni egyénileg a lomok elszállítását, illetve hulladékudvarokban leadni azokat. Később már azt közölték, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, hogy kétéves átmeneti időszakkal vezetik be Budapesten az új lomtalanítási rendszert: 2027. január elsejéig a kerületek dönthetnek arról, hogy a lakosaik évente egyszer a jelenlegi módon, az utcára helyezhetik-e ki a hulladékokat, vagy az új módon kijelölt gyűjtőpontokon adják le a lomokat. Ezt Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelentette be 2025. január közepén.

A friss megállapodás szerint 2027-től működik majd az a rendszer, amelynek lényege, hogy egy regisztrációs eljárást követően a házaktól évente egyszer ingyenesen elszállítják a lomokat. Addig az átmeneti időszakban a kerületek eldönthetik, hogy a jelenlegi módon folyjon-e tovább a városrészben a lomtalanítás, vagy csatlakoznak az új rendszerhez, amelyben kijelölt gyűjtőpontokon elkülönítve is leadhatóak majd a lomok - fejtette ki. Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese hozzátette: Budapesten a lomtalanításkor 30-40 ezer tonna hulladék kerül az utcára, és az szeretnék elérni, hogy ennek nyolcvan százaléka újrahasznosítható legyen.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #Budapest #lomtalanítás #hulladék #szemét #főváros #újrahasznosítás #kőbánya #kerület #lom #lomizás #lomisok #hulladékgyűjtés #hulladékkezelés #hulladékudvar #kerületek #X. kerület #XI. kerület #mohu #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
09:33
09:14
09:10
09:02
08:44
NAPTÁR
Tovább
2026. április 7. kedd
Herman
15. hét
Április 7.
A láthatatlan munka világnapja
Április 7.
Az egészség világnapja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Pénzügyi lízing
a lízingbe adó azért vásárol meg valamit, hogy azt határozott időre szóló szerződésben átadja használatra a lízingbe vevőnek, aki ezért díjat fizet. Egy idő elteltével a lízingbe vevő joga maradványértéken megvásárolni a lízing tárgyát. Ha nem él ezzel a jogával a lízing tárgya visszakerül a lízingbe adóhoz. Addig azonban az érték a lízingbe vevő könyvelésében szerepel, ő viseli közvetlen terheit, kárait és élvezi hasznát.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
