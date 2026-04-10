Hiába csak 1,8 százalék az éves infláció, bizonyos esetekben, a boltokban egészen más számok fogadják a vásárlókat.
Milliárdokkal támogatjuk a fontos társadalmi célokat (x)
A hat nagy, nemzetközi háttérrel működő élelmiszer kiskereskedelmi lánc 2024-ben több mint 1,2 milliárd forint direkt pénzbeli támogatást nyújtott olyan szervezeteknek, amelyek valamilyen módon hozzájárulnak a társadalmi jóléthez. Sok száz támogatott partnerükön keresztül a kiskereskedelmi láncok társadalmi felelősségvállalása akkor is ott van körülöttünk, amikor éppen nem látjuk.
A Magyarországon működő hat nagy, nemzetközi háttérrel működő élelmiszer kiskereskedelmi lánc (Aldi, Auchan, Lidl, PENNY, SPAR, Tesco) alaposan kiveszi a részét a hátrányos helyzetű magyar társadalmi csoportok megsegítéséből és más olyan akciókból is, amelyek hozzájárulnak például az egészséges életmód támogatásához, vagy a kevésbé szerencsés állatok életminőségének javításához.
A hat nagy kereskedelmi lánc ilyen célokra 2024-ban összesen több, mint 1,2 milliárd forintot adományozott olyan szervezetnek, amelyek a saját területükön kiemelkedően nagy hatékonysággal használják fel a rendelkezésükre bocsátott forrásokat. Ez a támogatási összeg csak a direkt felajánlásokat tartalmazza, azokat a gyűjtőakciókat például nem, amelyeken keresztül a vevők termékek megvásárlásával segíthetnek rászoruló embertársainknak és társállatainknak. Az ilyen és ehhez hasonló akciókkal együtt a hat nagy kiskereskedelmi lánc által nyújtott vagy szervezett támogatások több milliárd forintra rúgnak évente.
A támogatott célok rendkívül változatosak és lánconként eltér, hogy ki melyik társadalmi felelősségvállalási célt részesíti előnyben. A legkiemelkedőbb támogatási cél mindenképpen a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok megsegítése, ezt követi a környezeti fenntarthatósági célok előmozdítása, de több lánc is foglalkozik a rászoruló négylábú kedvencek támogatásával is.
Túlzás nélkül állítható, hogy a nagy láncok támogatási akcióiban több ezer, valamilyen össztársadalmi célt megvalósító alapítvány és egyesület jutott már támogatáshoz. Ezek között olyan szervezetek is vannak, amelyek szerepet vállalnak az élelmiszer elosztásban, a gyermekjogok védelmében, az iskolából kimaradt fiatalok képzésében, a családon belüli erőszak megelőzésében, az erőszakos közegből való menekülésben, a mindennapos testmozgás előmozdításában, futóversenyek szervezésében, az időskorúak megsegítésében, és általában a különböző típusú társadalmi hátrányok leküzdésében.
