2026. március 31. kedd Árpád
5 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Elképesztő fordulat az építőiparban: egyre többen választják ezt az építési megoldást a hagyományos téglaház helyett
Elképesztő fordulat az építőiparban: egyre többen választják ezt az építési megoldást a hagyományos téglaház helyett

2026. március 31. 17:33

Ötszörösére nőtt a könnyűszerkezetes családi házak aránya az új építéseken belül: míg 2021-ben még 3% körül alakult, 2026-ra már meghaladta a 20%-ot. A keresletet a növekvő építési költségek és az energiahatékony megoldások iránti igény hajtja.

„A könnyűszerkezetes ház sokáig kényszermegoldás volt, ma már korszerű építési forma és műszaki szempontból is egyenrangú alternatíva. Tízből két építkező már kifejezetten ezt keresi, mert nem akarnak kompromisszumot a hőszigetelés és a modern gépészet terén” – mondta Máté Ferenc, a Duna House ügyvezető igazgatója.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A növekedés nemzetközi összevetésben sem egyedi: Nyugat-Európában az új építésű családi házak 45–70%-a készül könnyűszerkezetes technológiával. A hazai arány emelkedése részben az építési technológia fejlődésével, részben a szigorodó energetikai előírásokkal magyarázható.

„A könnyűszerkezetes építés terjedése mögött elsősorban a hagyományos kivitelezés drágulása áll” – emelte ki Kemény László, a Duna House könnyűszerkezetes ingatlanokra specializálódott franchise partnere. A kereslet gerincét a középosztály adja: ők meglévő ingatlanuk értékesítéséből, illetve állami támogatások és kedvezményes hitelek bevonásával finanszírozzák az új házat.

A működési költségek is erősen befolyásolják a döntéseket. A korszerű rétegrenddel épülő szerkezetek fajlagos hővesztesége alacsonyabb, így az energiafelhasználás mérsékelhető.

Egy új építésű, könnyűszerkezetes családi ház éves rezsiköltsége akár 30–50%-kal is alacsonyabb lehet egy korszerűtlenebb, hagyományos falazatú ingatlanhoz képest.

A piaci bővülésnek három fő oka van. Egyrészt az építési költségek, 2026 elején egy kulcsrakész, korszerű gépészeti megoldásokkal, hőszivattyús rendszerrel épülő könnyűszerkezetes ház nettó költsége 450–600 ezer Ft/m², ami több esetben a hagyományos építés alsó-középső tartományával versenyez.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Másrészt a teljes beruházási szint is kedvezőbb. Az agglomerációban egy 90–110 m²-es új családi ház telekkel együtt jellemzően 65–80 millió forintos összköltséggel valósítható meg, ami már alternatívát jelent a használt ingatlanok megvásárlásával és felújításával szemben, ahol ráadásul a végső költség nehezebben is tervezhető.

Harmadrészt a finanszírozási környezet is támogatja a szegmens bővülését, mert a könnyűszerkezetes házak megfelelnek az energetikai és műszaki előírásoknak, ezért a legtöbb állami támogatási forma is elérhető.

A piaci visszajelzések alapján a rövidebb kivitelezési idő és a tervezhető költségek iránti igény folyamatosan erősödik, emiatt középtávon tovább nőhet a könnyűszerkezetes technológia aránya az új építésű családi házak piacán, elsősorban az agglomerációs övezetekben.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #ingatlan #építkezés #családi ház #duna house #ingatlanpiac #agglomeráció #energiahatékonyság #finanszírozás #építés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
