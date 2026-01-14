Nem jött be a várakozás: az Otthon Start sem húzza ki a gödörből az építőipart?

2025 novemberében az építőipari statisztikákban még nem jelent meg az Otthon Start keretében októberben és novemberben megítélt, több mint 500 milliárd forintnyi lakossági hitel hatása. Ennek oka, hogy az építőipar a piaci változásokra jellemzően késleltetve reagál, ezért a megugró lakáshitelezés következményei egyelőre csak körvonalazódnak - írta közleményében Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozat elnöke.

Mint írta, a legvalószínűbb forgatókönyv szerint 2026 tavaszától élénkülhet fel érdemben a lakásipar. Ezen belül elsősorban a társasházépítések pöröghetnek fel, kisebb mértékben az új építésű családi házak piaca. Emellett jelentős számban indulhatnak el lakásfelújítási, bővítési és korszerűsítési munkák is, mivel az Otthon Start Hitel főként a használtlakás piacot mozgatta meg, ezek megvásárlása pedig jellemzően felújítással jár.

Ezt támasztják alá a Újház Zrt. tavalyi építőanyag kereskedelmi adatai is. Ezek alapján a legnagyobb forgalomnövekedés azokban a termékkategóriákban jelentkezett, amelyeket elsősorban felújítások során használnak. A várakozások szerint 2026-ban ehhez a körhöz felzárkózhatnak az új lakásépítéseknél alkalmazott építőanyagok, például a falazóanyagok és tetőfedő termékek forgalmi adatai is. A szakma arra számít, hogy az új évben legalább kétszer annyi, mintegy 25 ezer lakás építése indulhat el Magyarországon, mint 2025-ben.

Az építtetők számára kedvező körülmény, hogy építőanyaghiány nem tapasztalható, és a kilátások szerint nem is várható. A hazai gyártókapacitásokban még van tartalék, miközben a Kárpát medencére és azon túlra kiterjedő beszállítói láncok stabilan működnek. Bizonytalanságot elsősorban az jelent, hogy a forint árfolyama meddig marad kedvező szinten, mivel az építőanyagok nagyjából fele importból érkezik. Emellett meghatározó kérdés az is, hogyan alakulnak az energiaárak az ipar számára az idei évben. Amennyiben ezekben nem következik be érdemi változás, 2026-ban legfeljebb inflációkövető építőanyag áremelkedésre számít az ágazat.