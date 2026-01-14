Miután a ChatGPT 2022-es megjelenése új irányt szabott a mesterséges intelligencia fejlesztésének, az Amazon 2025-ben végre elindította az Alexa+ szolgáltatást.
Nem jött be a várakozás: az Otthon Start sem húzza ki a gödörből az építőipart?
2025 novemberében az építőipari statisztikákban még nem jelent meg az Otthon Start keretében októberben és novemberben megítélt, több mint 500 milliárd forintnyi lakossági hitel hatása. Ennek oka, hogy az építőipar a piaci változásokra jellemzően késleltetve reagál, ezért a megugró lakáshitelezés következményei egyelőre csak körvonalazódnak - írta közleményében Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozat elnöke.
Mint írta, a legvalószínűbb forgatókönyv szerint 2026 tavaszától élénkülhet fel érdemben a lakásipar. Ezen belül elsősorban a társasházépítések pöröghetnek fel, kisebb mértékben az új építésű családi házak piaca. Emellett jelentős számban indulhatnak el lakásfelújítási, bővítési és korszerűsítési munkák is, mivel az Otthon Start Hitel főként a használtlakás piacot mozgatta meg, ezek megvásárlása pedig jellemzően felújítással jár.
Ezt támasztják alá a Újház Zrt. tavalyi építőanyag kereskedelmi adatai is. Ezek alapján a legnagyobb forgalomnövekedés azokban a termékkategóriákban jelentkezett, amelyeket elsősorban felújítások során használnak. A várakozások szerint 2026-ban ehhez a körhöz felzárkózhatnak az új lakásépítéseknél alkalmazott építőanyagok, például a falazóanyagok és tetőfedő termékek forgalmi adatai is. A szakma arra számít, hogy az új évben legalább kétszer annyi, mintegy 25 ezer lakás építése indulhat el Magyarországon, mint 2025-ben.
Az építtetők számára kedvező körülmény, hogy építőanyaghiány nem tapasztalható, és a kilátások szerint nem is várható. A hazai gyártókapacitásokban még van tartalék, miközben a Kárpát medencére és azon túlra kiterjedő beszállítói láncok stabilan működnek. Bizonytalanságot elsősorban az jelent, hogy a forint árfolyama meddig marad kedvező szinten, mivel az építőanyagok nagyjából fele importból érkezik. Emellett meghatározó kérdés az is, hogyan alakulnak az energiaárak az ipar számára az idei évben. Amennyiben ezekben nem következik be érdemi változás, 2026-ban legfeljebb inflációkövető építőanyag áremelkedésre számít az ágazat.
2025 novemberében az építőipari termelés volumene jelentősen visszaesett.
Míg Budapesten a „plafonhatás” megállította a drágulást, több vármegyeszékhelyeken eltérő a helyzet.
A környék több épületében áramkimaradás tapasztalható.
A múlt heti rendkívüli havazás miatt hároméves mélypontra esett a hazai napelemes áramtermelés, ami érezhető áremelkedést okozott a villamosenergia-piacon.
Egy rendkívüli időjárási jelenség van kialakulóban, amely sarkvidéki hideget hozhat Eurázsia jelentős részére.
A Dunántúl északnyugati részén már délután érkezhet a veszélyes időjárás, keddre pedig rosszabbodik a helyzet.
A közszolgálati dolgozók január 20-ig kérhetik az otthonteremtési támogatást, de a cégeknél sok helyen most döntenek más kedvezményről is.
Ma több helyen még akár a napot is megláthatjuk, holnaptól azonban nincs kegyelem, nagyon rossz idő következik, akár intenzív ónos esővel.
Hazánk nemcsak az uniós átlagot múlta felül, hanem az egész kontinens élére került az ingatlanpiaci drágulásban.
A vállalat közölte azt is, hogy decemberben az enyhébb időjárás miatt a lakossági gázfogyasztás 8 százalékkal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest.
Jelenleg a rendőrség csalás gyanúja miatt nyomoz az ügyben.
A települési adók a községeket, városokat, kerületeket érintő különleges esetekben, egyedileg kivetett adókat jelentik. A legtöbb lakost viszont az idegenforgalmi adó változása érintheti.
A szokatlanul hideg idő miatt Budapesten is fokozott ellenőrzéseket végeznek a rászorulók védelmében.
Éves szinten 21,1%-kal drágultak a lakások Magyarországon, azonban Budapesten decemberben már csökkenést mértek.
A legolcsóbb budapesti kerületek hirdetési négyzetméterárai is összemérhetők a legdrágább vármegyeszékhelyekével.
Kezdődik a fenyő elszállítás Budapesten: ide lehet kitenni a karácsonyfákat kerületenként a MOHU térkép szerint
Figyelni kell arra, hogy a kihelyezett fenyők ne akadályozzák sem a gyalogosokat, sem az úttesten a parkolást, illetve a gépkocsik forgalmát.
Az erős lehűlés miatt történelmi csúcsra ugrott a hazai áramigény, és a földgázfelhasználás is szokatlanul magas szintre emelkedett.
Rendkívüli hideg jön, aki segítségre szorulót lát, hívja a 112-es segélyhívót! - írta az operatív törzs az MTI-hez csütörtökön megküldött közleményében.