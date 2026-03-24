A fürdőszoba és a mosókonyha felújítása a bontási és építési szakaszban. Vízvezeték.
Otthon

Magyarok tömegei csaptak le az állami ingyenmilliókra: gyorsan kell lépnie annak, aki felújítaná a házát

MTI
2026. március 24. 11:59

Meghaladta a 75 milliárd forintot az energetikai otthonfelújítási programra beérkezett igénylések összege, közölte az Energiaügyi Minisztérium.

A támogatás a 2007 előtt épült családi házak korszerűsítésére vehető igénybe, legfeljebb 10 millió forintig. Az összeg fele vissza nem térítendő támogatás, a másik fele kamatmentes hitel. A pénzt elsősorban szigetelésre, nyílászárók cseréjére, valamint a fűtési és melegvíz-rendszer korszerűsítésére lehet fordítani. Feltétel, hogy a beruházás után legalább 30 százalékkal csökkenjen az energiafogyasztás.

A program feltételei kedvezőbbé váltak. A maximális összeg 6 millióról 10 millió forintra nőtt, a futamidő meghosszabbodott, így alacsonyabbak a havi törlesztők. Az önerő is csökkent, már néhány százezer forinttal elindítható a felújítás.

A finanszírozás szerkezete is változott. Az eddigi kérelmekből közel 25 milliárd forint még a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretéből érkezett. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz további 73 milliárd forintot biztosít. Ebből eddig mintegy 50 milliárd forintra érkezett igény, és körülbelül a felét már le is kötötték szerződésekben.

A támogatás országosan elérhető. Nem szükséges fedezet vagy jelzálog, kezelési költséget sem kell fizetni. Aki a vidéki otthonfelújítási programmal együtt veszi igénybe, egyszerre csökkentheti rezsijét és javíthatja ingatlana állapotát.
