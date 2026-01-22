Lomtalanítás Pécs 2026: itt az összes tavaszi és őszi lomtalanítási dátum utcák szerint

A 2026. évi tavaszi lomtalanítás Pécs történelmi belvárosában március 23-a és május 29-e között lesz, az őszi lomtalanítási időszak pedig szeptember 4-e és november 5-e közé esik. A pontos dátumokat utcánkénti bontásban tette közzé a Dél-Kom Kft. a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. Fontos, hogy a környezetvédelmi és városképi szempontokat szem előtt tartva, a közszolgáltató által megadott időpont előtt és a szállító jármű érkezéséig lomot a közterületre előzetesen kirakodni tilos!

Az eddigi évekhez hasonlóan 2026-ban is lesz tavaszi és őszi lomtalanítás Pécs területén. A Dél-Kom Kft. utcák, utcarészek, egyéb közterületek szerint adta meg, hogy pontosan hol mikor lehet a lomokat kikészíteni.

Mikor lesz Pécsen lomtalanítás 2026 folyamán?

A Dél-Kom Kft. arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a város tisztaságának megőrzése érdekében a 2026. évi tavaszi és őszi lomtalanítás a történelmi belvárosban kizárólag előzetes bejelentés alapján április 25., valamint szeptember 26. napján valósul meg. A bejelentési határidő tavasszal április 3-a, ősszel szeptember 4-e. Először a belvárosi lomtalanítási rendben érintett utcákat és tereket soroljuk fel, a házhozmenő lomtalanítás érintette köztereket pedig a cikk további részében.

Anna utca

Apáca utca

Aranyoskút tér

Bástya utca

Bercsényi utca

Béri balogh ádám utca

Boltív köz

Búza tér

Ciszterci köz

Citrom utca

Czinderi utca

Dischka győző utca

Dóm tér

Egyetem utca (felső része)

Eötvös utca

Esze tamás utca

Fellbach tér

Felsőmalom utca

Ferencesek utcája

Flórián tér

Fürdő utca

Gábor utca

Goldmark Károly utca

Hal tér

Hunyadi János utca (Széchenyi-tér és az aradi vértanúk útja között)

Irgalmasok utcája

János utca

Janus Pannonius utca

Jókai tér

Jókai utca (Jókai tér és Rákóczi út között)

József utca

Káptalan utca

Kazinczy utca

Király utca (sétáló utcai rész)

Király utca (Lyceum utca és búza tér között)

Kisfaludy Sándor utca

Kisflórián utca

Klimó György utca

Koller utca

Kossuth tér

Lenke utca

Lyceum utca

Majorossy Imre utca (Király utca és Ágoston tér között)

Mária utca

Mátyás király utca

Megye köz

Megye utca

Munkácsy Mihály utca

Nagyflórián utca

Papnövelde köz

Papnövelde utca

Perczel Miklós utca

Rákóczi út (Irgalmasok utcától a Kórház térig)

Rákóczi út (Irgalmasok utcától a Nagy Lajos utcáig)

Széchenyi tér

Szent István tér

Szent mór utca

Szent mór utca (Megye utca - Anna utca között)

Szepesy Ignác utca

Színház tér

Teréz utca

Tímár utca

Toldi Miklós utca

Várady Antal utca

Városház köz

Vörösmarty utca

Zrínyi Miklós utca

Ezekben az utcákban, tereken lakók kizárólag előzetes bejelentés alapján helyezhetnek ki lomot a fent megadott dátumokon. A belvárosban ugyanis csak házhoz menő térítésmentes lomtalanítási szolgáltatás érhető el, viszont ez kizárólag a Dél-Kom Nonprofit Kft-hez eljuttatott előzetes bejelentés alapján, írásbeli megrendeléssel, a közszolgáltató által megadott időpontban vehető igénybe. A bejelentési határidő tavasszal április 3-a, ősszel szeptember 4-e 16 óra, melyhez az igénybejentő lap a szolgáltató honlapjáról tölthető majd le. A belvárosban április 25., valamint szeptember 26. napján lesz lomtalanítás tavasszal és ősszel.

Amennyiben a lomtalanítást az itt lakók igénybe kívánják venni, úgy az erre vonatkozó bejelentést írásban, az igénybejelentő lap kitöltésével és aláírásával tudják kezdeményezni. A kitöltött nyomtatvány a Dél-Kom Nonprofit Kft. részére eljuttatható személyesen leadva az ügyfélszolgálati irodákban (Búza tér 8/b. vagy Siklósi út 58.), postai úton a 7602 Pécs, Pf. 176 címre, vagy küldhető szkennelt (fotó) formában a lomtalanitas@delkom.hu e-mail címre. Ha a lomtalanításról további információra lenne szükség, személyesen az ügyfélszolgálati irodákban, telefonon a 72/805-310, illetve a 72/805-302 tudnak érdeklődni.

Felhívták a figyelmet, hogy az érintett területek ingatlanhasználói számára a lomtalanítás kizárólag a fentiek alapján vehető igénybe, az ettől eltérő módon és időpontban kihelyezett lom elszállítása nem történik meg! A nem megfelelő napon és időben való kihelyezés hatósági intézkedést vonhat maga után! A szállítási napon és időpontban szükséges a tulajdonos vagy meghatalmazottja otthon tartózkodásának biztosítása. A lomok kirakodása az ingatlanból a megrendelő feladata, a Dél-Kom munkatársai az ingatlanba nem léphetnek, ezért kérik, hogy a kirakodáshoz szükséges munkaerőt biztosítani szíveskedjenek.

Lomtalanítás Pécs: 2026. tavaszi és őszi dátumok utcák szerint

A Dél-Kom által közzétett táblázatban nagyjából névsorrendben találhatók meg a közterületek, ahol megadott időpontban lesz lomtalanítás és a lomot az utcára kell kikészíteni. Ajánjuk a kereső használatát az utcák kikereséséhez és érdemes arra is figyelni, hogy lehetséges: egy-egy utca különböző szakaszaira különböző dátumok vonatkoznak! Az is előfordul, hogy bizonyos utcákból más utcákra kell kikészíteni a lomot a könnyebb elszállíthatóság érdekében.

Érdemes ügyelni a pontos dátum betartására, más időpontban kihelyezett lomot ugyanis nem szállítanak el. A nem megfelelő napon és időben való kihelyezés pedig hatósági intézkedést vonhat maga után!

Mit szállítanak el és mit nem?

A lomtalanítás keretén belül elszállítják a háztartásokban – az életvitelhez szükséges tevékenységek során keletkező – kiselejtezett lomhulladékok, amelyek méretüknél/jellegüknél fogva nem férnek el a szabványos hulladékgyűjtő edényekben (kukában), illetve amelyek a gyűjtőszigeteken nem helyezhetők el (pl. nagyobb méretű berendezési tárgyak, bútorok, ágybetétek stb.).

A lomokat a lomtalanítási menetrendben meghatározott napokon, reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára.

A lomhulladékot az ingatlanok előtti közterületre oly módon kell kihelyezni, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, valamint a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen. A bútorokat a hatékonyabb helykihasználás, a gyorsabb munkavégzés érdekében kérik, szétszerelve, lapra szerelve adják át a közszolgáltatónak. A zsákok, dobozok megtöltésénél pedig ügyeljenek arra, hogy azok kézi erővel szóródásmentesen mozgathatóak legyenek, emeléskor a súly miatt ne szakadjanak ki, és ne tartalmazzanak a rakodást végző személyt veszélyeztető anyagokat, például üvegdarabot, mely kivághatja a zsákot, és megsértheti a Dél-Kom munkatársait.

Lomtalanításkor kihelyezett zsákok, dobozok maximális súlya 25 kg lehet.

A lomtalanítás keretén belül nem szállítják el (abban az esetben sem, ha a kihelyezett hulladék csak részben tartalmazza az alábbiakat):

az építési, bontási törmelék (pl. beton, azbeszttel szennyezett építőanyag, pala, tégla, csempe, ragasztó, cserép, kerámia és azok keveréke, WC-csésze, mosdókagyló, ablaküveg, síküveg);

fémhulladék (pl.: vasalatok, rugók vagy azt tartalmazó bútorok);

a kerti biohulladék (pl. fanyesedék, faág, lomb);

a háztartásokban keletkező vegyes hulladék (kommunális hulladék);

az elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag, fém- és üveg hulladék;

az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött fém- és egyéb hulladék (pl. autóalkatrész, szerszámok);

az állati tetemet, trágyát vagy más undort keltő anyagot tartalmazó hulladék;

a gumiabroncs;

az elektronikai hulladék (pl., háztartási gépek, számítástechnikai eszközök, ezek alkatrészei, szórakoztató eszközök – rádió, TV és alkatrészei, lejátszók, szerszámgépek);

a veszélyes hulladék (pl. akkumulátor, festékes-, vegyszeres doboz, hígító, permetezőszer maradék, olajos hulladék, gyógyszer stb.).

A lomtalanítás során el nem szállított hulladékok nagy része – a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., valamint a Dél-Kom Nonprofit Kft. Általános Szerződési Feltételeiben szabályozottak szerint – elhelyezhető a hulladékudvarokban. Az ÁSZF-ek a www.mohu.hu és a www.delkom.hu weboldalakon tekinthetőek meg. A hulladékudvarok elérhetősége, nyitvatartása és minden további információ itt érhető el.