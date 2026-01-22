Lomtalanítás Pécs 2026: itt az összes tavaszi és őszi lomtalanítási dátum utcák szerint

A kormány döntése nyomán a közszférában dolgozók szélesebb köre számára válik elérhetővé az évi nettó egymillió forintos otthonteremtési támogatás.
A 2026. évi tavaszi lomtalanítás Pécs történelmi belvárosában március 23-a és május 29-e között lesz, az őszi lomtalanítási időszak pedig szeptember 4-e és november 5-e közé esik. A pontos dátumokat utcánkénti bontásban tette közzé a Dél-Kom Kft. a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. Fontos, hogy a környezetvédelmi és városképi szempontokat szem előtt tartva, a közszolgáltató által megadott időpont előtt és a szállító jármű érkezéséig lomot a közterületre előzetesen kirakodni tilos!
Az eddigi évekhez hasonlóan 2026-ban is lesz tavaszi és őszi lomtalanítás Pécs területén. A Dél-Kom Kft. utcák, utcarészek, egyéb közterületek szerint adta meg, hogy pontosan hol mikor lehet a lomokat kikészíteni.
Mikor lesz Pécsen lomtalanítás 2026 folyamán?
A Dél-Kom Kft. arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a város tisztaságának megőrzése érdekében a 2026. évi tavaszi és őszi lomtalanítás a történelmi belvárosban kizárólag előzetes bejelentés alapján április 25., valamint szeptember 26. napján valósul meg. A bejelentési határidő tavasszal április 3-a, ősszel szeptember 4-e. Először a belvárosi lomtalanítási rendben érintett utcákat és tereket soroljuk fel, a házhozmenő lomtalanítás érintette köztereket pedig a cikk további részében.
- Anna utca
- Apáca utca
- Aranyoskút tér
- Bástya utca
- Bercsényi utca
- Béri balogh ádám utca
- Boltív köz
- Búza tér
- Ciszterci köz
- Citrom utca
- Czinderi utca
- Dischka győző utca
- Dóm tér
- Egyetem utca (felső része)
- Eötvös utca
- Esze tamás utca
- Fellbach tér
- Felsőmalom utca
- Ferencesek utcája
- Flórián tér
- Fürdő utca
- Gábor utca
- Goldmark Károly utca
- Hal tér
- Hunyadi János utca (Széchenyi-tér és az aradi vértanúk útja között)
- Irgalmasok utcája
- János utca
- Janus Pannonius utca
- Jókai tér
- Jókai utca (Jókai tér és Rákóczi út között)
- József utca
- Káptalan utca
- Kazinczy utca
- Király utca (sétáló utcai rész)
- Király utca (Lyceum utca és búza tér között)
- Kisfaludy Sándor utca
- Kisflórián utca
- Klimó György utca
- Koller utca
- Kossuth tér
- Lenke utca
- Lyceum utca
- Majorossy Imre utca (Király utca és Ágoston tér között)
- Mária utca
- Mátyás király utca
- Megye köz
- Megye utca
- Munkácsy Mihály utca
- Nagyflórián utca
- Papnövelde köz
- Papnövelde utca
- Perczel Miklós utca
- Rákóczi út (Irgalmasok utcától a Kórház térig)
- Rákóczi út (Irgalmasok utcától a Nagy Lajos utcáig)
- Széchenyi tér
- Szent István tér
- Szent mór utca
- Szent mór utca (Megye utca - Anna utca között)
- Szepesy Ignác utca
- Színház tér
- Teréz utca
- Tímár utca
- Toldi Miklós utca
- Várady Antal utca
- Városház köz
- Vörösmarty utca
- Zrínyi Miklós utca
Ezekben az utcákban, tereken lakók kizárólag előzetes bejelentés alapján helyezhetnek ki lomot a fent megadott dátumokon. A belvárosban ugyanis csak házhoz menő térítésmentes lomtalanítási szolgáltatás érhető el, viszont ez kizárólag a Dél-Kom Nonprofit Kft-hez eljuttatott előzetes bejelentés alapján, írásbeli megrendeléssel, a közszolgáltató által megadott időpontban vehető igénybe. A bejelentési határidő tavasszal április 3-a, ősszel szeptember 4-e 16 óra, melyhez az igénybejentő lap a szolgáltató honlapjáról tölthető majd le. A belvárosban április 25., valamint szeptember 26. napján lesz lomtalanítás tavasszal és ősszel.
Amennyiben a lomtalanítást az itt lakók igénybe kívánják venni, úgy az erre vonatkozó bejelentést írásban, az igénybejelentő lap kitöltésével és aláírásával tudják kezdeményezni. A kitöltött nyomtatvány a Dél-Kom Nonprofit Kft. részére eljuttatható személyesen leadva az ügyfélszolgálati irodákban (Búza tér 8/b. vagy Siklósi út 58.), postai úton a 7602 Pécs, Pf. 176 címre, vagy küldhető szkennelt (fotó) formában a lomtalanitas@delkom.hu e-mail címre. Ha a lomtalanításról további információra lenne szükség, személyesen az ügyfélszolgálati irodákban, telefonon a 72/805-310, illetve a 72/805-302 tudnak érdeklődni.
Felhívták a figyelmet, hogy az érintett területek ingatlanhasználói számára a lomtalanítás kizárólag a fentiek alapján vehető igénybe, az ettől eltérő módon és időpontban kihelyezett lom elszállítása nem történik meg! A nem megfelelő napon és időben való kihelyezés hatósági intézkedést vonhat maga után! A szállítási napon és időpontban szükséges a tulajdonos vagy meghatalmazottja otthon tartózkodásának biztosítása. A lomok kirakodása az ingatlanból a megrendelő feladata, a Dél-Kom munkatársai az ingatlanba nem léphetnek, ezért kérik, hogy a kirakodáshoz szükséges munkaerőt biztosítani szíveskedjenek.
Lomtalanítás Pécs: 2026. tavaszi és őszi dátumok utcák szerint
A Dél-Kom által közzétett táblázatban nagyjából névsorrendben találhatók meg a közterületek, ahol megadott időpontban lesz lomtalanítás és a lomot az utcára kell kikészíteni. Ajánjuk a kereső használatát az utcák kikereséséhez és érdemes arra is figyelni, hogy lehetséges: egy-egy utca különböző szakaszaira különböző dátumok vonatkoznak! Az is előfordul, hogy bizonyos utcákból más utcákra kell kikészíteni a lomot a könnyebb elszállíthatóság érdekében.
Érdemes ügyelni a pontos dátum betartására, más időpontban kihelyezett lomot ugyanis nem szállítanak el. A nem megfelelő napon és időben való kihelyezés pedig hatósági intézkedést vonhat maga után!
Mit szállítanak el és mit nem?
A lomtalanítás keretén belül elszállítják a háztartásokban – az életvitelhez szükséges tevékenységek során keletkező – kiselejtezett lomhulladékok, amelyek méretüknél/jellegüknél fogva nem férnek el a szabványos hulladékgyűjtő edényekben (kukában), illetve amelyek a gyűjtőszigeteken nem helyezhetők el (pl. nagyobb méretű berendezési tárgyak, bútorok, ágybetétek stb.).
A lomokat a lomtalanítási menetrendben meghatározott napokon, reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára.
A lomhulladékot az ingatlanok előtti közterületre oly módon kell kihelyezni, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, valamint a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen. A bútorokat a hatékonyabb helykihasználás, a gyorsabb munkavégzés érdekében kérik, szétszerelve, lapra szerelve adják át a közszolgáltatónak. A zsákok, dobozok megtöltésénél pedig ügyeljenek arra, hogy azok kézi erővel szóródásmentesen mozgathatóak legyenek, emeléskor a súly miatt ne szakadjanak ki, és ne tartalmazzanak a rakodást végző személyt veszélyeztető anyagokat, például üvegdarabot, mely kivághatja a zsákot, és megsértheti a Dél-Kom munkatársait.
Lomtalanításkor kihelyezett zsákok, dobozok maximális súlya 25 kg lehet.
A lomtalanítás keretén belül nem szállítják el (abban az esetben sem, ha a kihelyezett hulladék csak részben tartalmazza az alábbiakat):
- az építési, bontási törmelék (pl. beton, azbeszttel szennyezett építőanyag, pala, tégla, csempe, ragasztó, cserép, kerámia és azok keveréke, WC-csésze, mosdókagyló, ablaküveg, síküveg);
- fémhulladék (pl.: vasalatok, rugók vagy azt tartalmazó bútorok);
- a kerti biohulladék (pl. fanyesedék, faág, lomb);
- a háztartásokban keletkező vegyes hulladék (kommunális hulladék);
- az elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag, fém- és üveg hulladék;
- az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött fém- és egyéb hulladék (pl. autóalkatrész, szerszámok);
- az állati tetemet, trágyát vagy más undort keltő anyagot tartalmazó hulladék;
- a gumiabroncs;
- az elektronikai hulladék (pl., háztartási gépek, számítástechnikai eszközök, ezek alkatrészei, szórakoztató eszközök – rádió, TV és alkatrészei, lejátszók, szerszámgépek);
- a veszélyes hulladék (pl. akkumulátor, festékes-, vegyszeres doboz, hígító, permetezőszer maradék, olajos hulladék, gyógyszer stb.).
A lomtalanítás során el nem szállított hulladékok nagy része – a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., valamint a Dél-Kom Nonprofit Kft. Általános Szerződési Feltételeiben szabályozottak szerint – elhelyezhető a hulladékudvarokban. Az ÁSZF-ek a www.mohu.hu és a www.delkom.hu weboldalakon tekinthetőek meg. A hulladékudvarok elérhetősége, nyitvatartása és minden további információ itt érhető el.
