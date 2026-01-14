Nincs vége a lejtmenetnek az építőiparban: ez már komolyan kihat a magyar gazdaságra?

2025 novemberében az építőipari termelés volumene jelentősen visszaesett. A nyers adatok alapján 5,6 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, míg a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok szerint 7,3 százalékkal volt alacsonyabb az októberi szintnél - derül ki a KSH adataiból.

Az építményfőcsoportok teljesítménye eltérően alakult. Az épületek építése 7,7 százalékkal nőtt, miközben az egyéb építmények termelése 20,0 százalékkal visszaesett. Utóbbi elsősorban az út és vasút építésekhez köthető, ahol az alágazat termelése 30 százalékkal csökkent az előző évhez képest.

Az ágazatok között nagy különbségek látszanak. Az épületek építése 31,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi, alacsony bázist. Az egyéb építmények építése 9,9 százalékkal csökkent. A legnagyobb súlyú terület, a speciális szaképítés termelése 18,7 százalékkal maradt el a tavalyi szinttől.

Az új szerződések volumene novemberben 5,4 százalékkal csökkent éves alapon. Az épületek építésére kötött új szerződések értéke 2,0 százalékkal nőtt, míg az egyéb építményekre vonatkozóké 9,7 százalékkal visszaesett.

Ezzel szemben a vállalkozások szerződésállománya jelentősen bővült. November végén a teljes állomány volumene 47,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az épületek építésére vonatkozó szerződések állománya 11,3 százalékkal csökkent, míg az egyéb építményeké 82,0 százalékkal nőtt.

2025 első tizenegy hónapjában összességében 1,6 százalékkal bővült az építőipari termelés volumene az előző év azonos időszakához képest.