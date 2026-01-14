A Pénzcentrum 2026. január 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nincs vége a lejtmenetnek az építőiparban: ez már komolyan kihat a magyar gazdaságra?
2025 novemberében az építőipari termelés volumene jelentősen visszaesett. A nyers adatok alapján 5,6 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, míg a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok szerint 7,3 százalékkal volt alacsonyabb az októberi szintnél - derül ki a KSH adataiból.
Az építményfőcsoportok teljesítménye eltérően alakult. Az épületek építése 7,7 százalékkal nőtt, miközben az egyéb építmények termelése 20,0 százalékkal visszaesett. Utóbbi elsősorban az út és vasút építésekhez köthető, ahol az alágazat termelése 30 százalékkal csökkent az előző évhez képest.
Az ágazatok között nagy különbségek látszanak. Az épületek építése 31,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi, alacsony bázist. Az egyéb építmények építése 9,9 százalékkal csökkent. A legnagyobb súlyú terület, a speciális szaképítés termelése 18,7 százalékkal maradt el a tavalyi szinttől.
Az új szerződések volumene novemberben 5,4 százalékkal csökkent éves alapon. Az épületek építésére kötött új szerződések értéke 2,0 százalékkal nőtt, míg az egyéb építményekre vonatkozóké 9,7 százalékkal visszaesett.
Ezzel szemben a vállalkozások szerződésállománya jelentősen bővült. November végén a teljes állomány volumene 47,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az épületek építésére vonatkozó szerződések állománya 11,3 százalékkal csökkent, míg az egyéb építményeké 82,0 százalékkal nőtt.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
2025 első tizenegy hónapjában összességében 1,6 százalékkal bővült az építőipari termelés volumene az előző év azonos időszakához képest.
Míg Budapesten a „plafonhatás” megállította a drágulást, több vármegyeszékhelyeken eltérő a helyzet.
A környék több épületében áramkimaradás tapasztalható.
A múlt heti rendkívüli havazás miatt hároméves mélypontra esett a hazai napelemes áramtermelés, ami érezhető áremelkedést okozott a villamosenergia-piacon.
Egy rendkívüli időjárási jelenség van kialakulóban, amely sarkvidéki hideget hozhat Eurázsia jelentős részére.
A Dunántúl északnyugati részén már délután érkezhet a veszélyes időjárás, keddre pedig rosszabbodik a helyzet.
A közszolgálati dolgozók január 20-ig kérhetik az otthonteremtési támogatást, de a cégeknél sok helyen most döntenek más kedvezményről is.
Ma több helyen még akár a napot is megláthatjuk, holnaptól azonban nincs kegyelem, nagyon rossz idő következik, akár intenzív ónos esővel.
Hazánk nemcsak az uniós átlagot múlta felül, hanem az egész kontinens élére került az ingatlanpiaci drágulásban.
A vállalat közölte azt is, hogy decemberben az enyhébb időjárás miatt a lakossági gázfogyasztás 8 százalékkal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest.
Jelenleg a rendőrség csalás gyanúja miatt nyomoz az ügyben.
A települési adók a községeket, városokat, kerületeket érintő különleges esetekben, egyedileg kivetett adókat jelentik. A legtöbb lakost viszont az idegenforgalmi adó változása érintheti.
A szokatlanul hideg idő miatt Budapesten is fokozott ellenőrzéseket végeznek a rászorulók védelmében.
Éves szinten 21,1%-kal drágultak a lakások Magyarországon, azonban Budapesten decemberben már csökkenést mértek.
A legolcsóbb budapesti kerületek hirdetési négyzetméterárai is összemérhetők a legdrágább vármegyeszékhelyekével.
Kezdődik a fenyő elszállítás Budapesten: ide lehet kitenni a karácsonyfákat kerületenként a MOHU térkép szerint
Figyelni kell arra, hogy a kihelyezett fenyők ne akadályozzák sem a gyalogosokat, sem az úttesten a parkolást, illetve a gépkocsik forgalmát.
Az erős lehűlés miatt történelmi csúcsra ugrott a hazai áramigény, és a földgázfelhasználás is szokatlanul magas szintre emelkedett.
Rendkívüli hideg jön, aki segítségre szorulót lát, hívja a 112-es segélyhívót! - írta az operatív törzs az MTI-hez csütörtökön megküldött közleményében.
A jegybank adatai alapján novemberben újra rekordra futott a lakáshitel-kihelyezés: a bankok 273,99 milliárd forint összegben kötöttek szerződést.