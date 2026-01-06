2026. január 6. kedd Boldizsár
Otthon

Újra megtáltosodott a lakáspiac: megint jön a megfizethetetlen ingatlanok kora?

Pénzcentrum
2026. január 6. 12:35

Az egyik ingatlancég becslése szerint tavaly decemberben 9 646 lakóingatlan-adásvétel zajlott Magyarországon, miközben a lakáscélú jelzáloghitelek összege elérte a 270 milliárd forintot. Az ingatlanpiac az őszi visszaesés után decemberben ismét növekedési pályára állt.

A téli időszakban az ingatlanpiaci aktivitás érezhetően lassult, decemberben azonban a Duna House saját adatbázisán alapuló elemzése már pozitív fordulatot mutatott. A vállalat becslése szerint országszerte 9646 lakóingatlan-adásvétel realizálódott, ami az előző hónaphoz képest 1,5 százalékos emelkedést jelent. Az egy évvel korábbi, 10 231 tranzakcióhoz viszonyítva ugyanakkor 5,7 százalékos visszaesés látható.

A karácsonyi időszak hagyományosan gyengébb forgalmat hoz az ingatlanpiacon a novemberi adatokhoz képest, ezért a decemberi növekedés a szakértők szerint kifejezetten kedvező fejleménynek számít.

Az Otthon Start Program bevezetése augusztusban és szeptemberben adott jelentős lökést a piacnak, amikor kiugróan magas tranzakciószámokat regisztráltak. A szeptemberi csúcsot követően novemberben számottevő visszaesés volt tapasztalható, decemberben azonban ismét növekedési tendencia indult.

A teljes évet tekintve a Duna House mintegy 129 ezer ingatlan-adásvétellel számol, ami az előzetesen jelzett 120–130 ezres sáv felső határának felel meg. A vállalat előrejelzése szerint az idei évben 110 és 130 ezer közötti tranzakció várható a hazai ingatlanpiacon.

A jelzáloghitel-piac különösen aktív volt decemberben. A Duna House cégcsoporthoz tartozó pénzügyi közvetítő adatai alapján a lakáscélú jelzáloghitelek volumene megközelítőleg 270 milliárd forintot tett ki, ami a Magyar Nemzeti Bank egy évvel korábbi adataihoz képest rendkívüli, 131 százalékos növekedést jelent.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A jegybank novemberig elérhető hivatalos statisztikái és a Credipass decemberi becslése alapján a forintalapú jelzáloghitelek piaca 1971 milliárd forintos összvolumennel zárta az évet. Ez csaknem 46 százalékos bővülés az előző évi, 1351 milliárd forintos szinthez képest.

Az elemzések szerint az Otthon Start Program által generált kereslet novemberben és decemberben minden korábbi rekordot megdöntő hitelezési volument eredményezett. A szakértők a kedvező hitelkonstrukciók tartós hatásai miatt az idei évre is hasonlóan erős, mintegy 2000 milliárd forintos jelzáloghitel-piaccal számolnak.
