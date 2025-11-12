Szigorítás az Otthon Start Programban: 10 milliós bírság lehet a vége, ha ezt a szabályt nem tartja be

Akár 10 millió forintos bírságot is kiszabhatnak lakásonként azokra a beruházókra, akik nem tartják be az Otthon Start Programban vállalt kötelezettségeiket - jelentette be a Miniszterelnökség államtitkára.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerdán a Facebook-oldalán közölte, hogy szigorú szankciókat vezetnek be az Otthon Start Program keretében vállalásokat tevő, de azokat nem teljesítő fejlesztőkkel szemben - írja a Portfolio.

A kormány célkitűzése, hogy a következő öt évben minimum 50 ezer új, a program feltételeinek megfelelő lakás épüljön. Ennek érdekében nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak minősíthetők azok a fejlesztések, amelyek során a beruházó legalább 250 lakás építését vállalja, és ezek minimum 70 százaléka megfelel a program kritériumainak.

Az államtitkár tájékoztatása szerint október végéig több mint 37 ezer új lakás megvalósítására érkezett kérelem. Ebből 18 projekt esetében, összesen 11 ezer lakásra vonatkozóan már megtörtént a kiemelt státuszról szóló rendelet kihirdetése, vagy folyamatban van annak társadalmi egyeztetése.

A ma benyújtandó törvényjavaslat értelmében azonban a kiemelt státusz komoly felelősséggel is jár. "Akár 10 millió forintos bírság szabható ki azon beruházókra, akik nem teljesítik azt a vállalásukat, hogy a fejlesztésük legalább 70 százalékban a Programnak megfelelő lakásokat építenek" - írta Panyi Miklós.

Az új szabályozás célja, hogy kizárólag azok a fejlesztők indítsanak lakásprojekteket, akik valóban az elsőlakás-vásárlók igényeit kívánják kielégíteni, és betartják a program által meghatározott árkorlátokat.

"A kormány üzenete világos. A fiatalok lakhatását kielégítő fejlesztéseket a Kormány gyorsított engedélyezési eljárással, észszerű kedvezményekkel támogatja, de aki a vállalásait nem teljesíti, annak jelentős, lakásonként akár 10 millió Ft-os bírságot kell fizetnie" - zárta közleményét az államtitkár.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA

