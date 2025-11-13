2025. november 13. csütörtök Szilvia
Újabb változásokat jelentettek be az Otthon Start hitelnél: teljesen átírják a szabályait
Lakások a főváros IX. kerületében, a Vágóhíd utcában az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az els�
Otthon

Újabb változásokat jelentettek be az Otthon Start hitelnél: teljesen átírják a szabályait

Pénzcentrum
2025. november 13. 08:18

Éjszaka újabb kormányrendelet jelent meg a Magyar Közlönyben, amely tovább módosítja az Otthon Start program feltételeit. A változások november 15-től lépnek életbe és több ponton könnyítik az első lakást vásárlók helyzetét. A Bankmonitor szakértői összefoglalták a legfontosabb újdonságokat.

Az egyik legnagyobb változás, hogy az igénylő testvére is bekerülhet a kölcsönügyletbe adóstársként. Jelenleg csak a házastárs vagy a szülő lehet társigénylő. A testvérnek nem kell első lakásszerzőnek számítania és nem kell megfelelnie a TB jogviszonyra vonatkozó elvárásnak. Meg kell felelnie viszont az általános szabályoknak. Büntetlen előélet és öt ezer forintnál nem magasabb köztartozás.

Ez a módosítás azoknak segít, akik önálló jövedelemmel nem tudnának felvenni elegendő hitelt és a házastárs vagy a szülő bevonása sem lehetséges. Ha a testvér megfelelő jövedelemmel rendelkezik, a bank mindkettejük keresetét figyelembe veszi. Így magasabb hitelösszeg igényelhető. Fontos, hogy egy személy csak egy Otthon Start hitelben szerepelhet. Ha valaki adóstárs lesz, később már nem tud saját jogon Otthon Start hitelt felvenni.

A rendelet egy másik módosítása lehetővé teszi az önkormányzati lakások piaci ár alatti megvásárlását is. Sok önkormányzati lakást jelentős kedvezménnyel kínálnak a jelenlegi bérlőnek. Eddig Otthon Start hitelből nem lehetett ilyen ingatlant venni, ha a vételár több mint húsz százalékkal eltért a forgalmi értéktől. November 15-től ezt a korlátot nem kell alkalmazni az önkormányzati lakásoknál. A bérlő így lényegesen alacsonyabb áron is hozzájuthat a lakáshoz támogatott hitelből.

Új szabály lép életbe a résztulajdon megvásárlására is. A hitelt eddig csak önállóan forgalomképes lakásra lehetett felhasználni. Kivétel volt az osztatlan közös ingatlanban található önálló lakás, illetve az a helyzet, amikor házaspárok közösen szerzik meg a teljes ingatlant. November 15-től az is lehetőség lesz, hogy az igénylő kivásárolja a többi tulajdonost egy olyan lakásból, amelyben öröklés miatt résztulajdona van. Az adós rokona is lehet az eladó. A feltétel az, hogy a folyamat végén az igénylő megszerezze a teljes tulajdont.

A CSOK PLUSZNÁL IS VÁLTOZÁS JÖN

A rendelet kitér arra is, mi történik akkor, ha valaki CSOK Pluszt és Otthon Start hitelt is igényel ugyanarra a lakásra. Ebben az esetben kötelező lesz teljesíteni a CSOK Plusz rendeletben szereplő minimális alapterületre vonatkozó szabályokat. Többlakásos épületben a lakásnak legalább negyven, ötven vagy hatvan négyzetméteres hasznos alapterületet kell elérnie attól függően, hogy hány gyermek után igénylik a támogatást. Önálló ház esetén ez hetven, nyolcvan vagy kilencven négyzetméter - írja a Bankmonitor.

A végleges jogszabályból kikerült az a korábbi jelzés, hogy külterületi lakóingatlan is megfelelhetne a kombinált támogatásokhoz. A szöveg alapján érdemes lehet egyeztetni a jogalkotóval ennek pontos értelmezéséről.

A CSOK Plusz feltételeihez is hozzányúlnak. Új definíció lép életbe az első közös lakásszerzőkre. Ezek azok a házastársak, akik korábban nem rendelkeztek közös tulajdonnal ugyanabban a lakásban és erről nyilatkozatot tesznek. Ez közelebb áll az Otthon Start szabályaihoz. Bár első ránézésre szigorításnak tűnik, valójában könnyebbséget ad. A nem első közös lakásszerzők akár százötven millió forintért is vásárolhatnak lakást, míg az első közös lakást vásárlóknál lakás esetén nyolcvan millió forint a felső határ.

A módosítások november 15-től lépnek életbe. Ettől a dátumtól lényegében új szabályrendszer irányítja az Otthon Start és a CSOK Plusz igénylését.

Címlapkép: MTI/Illyés Tibor
#otthon #lakáshitel #lakásvásárlás #ingatlan #támogatás #kormányrendelet #magyar közlöny #bankmonitor #csok plusz #otthon start

