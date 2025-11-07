Leesik az állad: ennyit kérnek ma egy igazi luxuslakásért Budapesten és a Balatonnál

Nagyot változott az utóbbi években a hazai luxusingatlan-piac. A technológiai fejlődéssel újabb szempontok jelentek meg a luxus mércéjében, miközben a szokásos helyszínekben is voltak átalakulások. Egy dolog azonban változatlan: a magyar ingatlankínálatnak továbbra is csak a töredékét teszik ki azok a lakások és házak, amelyek valamilyen szempontból - elhelyezkedés, belső kialakítás - luxusnak tekinthetők - derül ki a zenga.hu adatbázisából.

Ha luxusról van szó, már nem feltétlenül csak a kastélyok jutnak az emberek eszébe, hanem azok a lakások, házak is, amelyek kiváló elhelyezkedésűek, csodás panorámával, medencével, wellness-részleggel rendelkeznek, okosotthonoknak mondhatók, vagy társasházak esetén concierge szolgáltatás is elérhető hozzájuk.

Budapest és a Balaton a luxus fellegvára

“Nehéz behatárolni, hogy mit is nevezhetünk luxusingatlannak, mert az mindenkinél máshol kezdődik. A jelenlegi lakóingatlan-piacon alapterület esetében már 100 négyzetméternél nagyobb lakásban is ki lehet alakítani akkora tereket, amelyek megfelelő minőség és elhelyezkedés mellett alkalmassá tehetik a luxuslakás cím megszerzésére. Négyzetméterárnál pedig 2,5 millió forintnál érdemes meghúzni a minimumot, mert Budapest drágább kerületeinek projektjeiben már szép számmal vannak 2 millió forintos négyzetméterár felett is többszáz lakásos társasházakban hirdetett új lakások, amelyek önmagukban még nem tekinthetők luxusnak” - magyarázta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Hozzátette, a zenga.hu ingatlanhirdetési portálon a lakóingatlan-kínálat 5 százalékát hirdetik Magyarországon 2 millió forintos négyzetméterár felett, míg a 2,5 milliós négyzetméterárat az állomány 2 százaléka éri el. Ezek túlnyomó többsége Budapest budai kerületeiben (I., II., III., XI., XII.) és Pest V., VI. XIII. kerületében található, emellett a Balaton-part egyes településein fordulnak még elő nagyobb számban ilyen ingatlanok.

Bár elsőre kevésnek tűnik a teljes magyar lakóingatlan-kínálathoz képest a meghirdetett luxusingatlanok száma, az érdeklődők így is találhatnak maguknak megfelelőt: a zenga.hu adatai alapján ugyanis a kereslet is szűk az ilyen ingatlanok iránt, a komoly érdeklődések kevesebb mint 1 százaléka irányul luxusingatlanokra.

Nem minden luxus, amit luxusként hirdetnek

“A luxus szubjektív megítélését bizonyítja, hogy a valóban prémium kategóriás ingatlanok között rendre feltűnnek az eladók által luxusnak minősített, de valójában rosszabb állapotú és elhelyezkedésű családi házak is” - mondta Futó Péter. A hirdetéseket böngészve ház kategóriában a kínálat 1 százalékánál szerepel a hirdetés szövegében a luxus szó, de ezek között is sok az ugyan jó állapotú, de önmagában egyszerű, hétköznapi családi ház, ahogy sokan egy átlagos kistelepülésen található új házat is ezzel a jelzővel illetnek.

“Lakás kategóriában is hasonló arányokat látunk, és itt is vannak indokolatlanul luxusnak hívott ingatlanok, de persze a többségénél a szép panoráma és a magas minőség már a képeken is jól látható” - mondta Futó Péter.

Hol vannak az igazi luxusingatlanok?

Belvárosi luxusingatlanok

V. kerület (Belváros–Lipótváros): Parlament környéke, Duna-part, Szabadság tér és Bazilika környéke.

VI. kerület (Andrássy út, Opera környéke): műemléki épületekben kialakított, modern belsővel rendelkező lakások.

Budai luxusingatlanok

XII. kerület (Svábhegy, Normafa, Orbánhegy): családi házak, villák, nagy telken, panorámával.

II. kerület (Rózsadomb, Pasarét, Vérhalom): klasszikus villanegyedek, illetve új prémium lakóparkok.

Vízparti és modern luxusprojektek

Újlipótváros, Marina-part, Kopaszi-gát: modern lakóparkok, saját wellnesszel, concierge szolgáltatással.

Különleges típusok

Történelmi villák (pl. Városmajor, Rózsadomb): 19–20. századi épületek modernizált belsővel.

Penthouse lakások nagy tetőterasszal, jakuzzival, panorámával.

