2025. augusztus 21. csütörtök Sámuel, Hajna
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
luxus otthon belsőépítészet
Otthon

Hiába az ingatlanbumm, ezek a lakások kutyának sem kellenek: rengeteg magyar járta meg

Pénzcentrum
2025. augusztus 21. 12:30

A vevői kivárás és a csökkenő külföldi kereslet miatt érezhetően lassul a magyar luxusingatlanpiac. A luxusingatlanok értékesítése sokszor nem hónapok, hanem évek kérdése, így az eladók számára az egyik legnagyobb próbatétel a türelem.

A Duna House Prime legújabb elemzésében arról ír, hogy a piaci lassulás összhangban van a teljes ingatlanpiacon tapasztalt trendekkel: 2025 júliusában mintegy 4%-kal kevesebb tranzakció történt, mint júniusban, és 18%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez egyértelműen a vevői kereslet és aktivitás csökkenésére utal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár az Otthon Start Program hatására júliusban látványosan élénkült a kereslet, ez a luxusingatlanok piacát nem érinti. Szeder Krisztina, a Duna House Prime ingatlanszakértője szerint sokan és sokszor keverik a luxusingatlanokat a nagy értékűekkel.

A ’luxus’ és a ’nagy értékű’ ingatlan fogalma nem azonos. Attól, hogy egy ingatlan nagy értékű, még nem feltétlenül luxus. A luxushoz kell valamilyen különlegesség: egyedülálló lokáció, kimagasló műszaki tartalom vagy olyan hozzáadott érték, ami kiemeli a kínálatból. Ma már alapelvárás az okosotthon-rendszer, a prémium gépészet és a magas minőségű kivitelezés. A panoráma, a tágas belső terek, a nagy gardróbok, a többállásos garázs és az úszómedence továbbra is kiemelt keresleti szempontok

- hangsúlyozta Szeder Krisztina.

A luxusingatlanok ára településenként jelentősen eltérhet. „Míg egy vidéken található prémium kategóriás ingatlan ára néhány száz millió forint körül mozoghat, addig hasonló adottságokkal a budai oldal egyes kiemelt részein akár több milliárd forintot is elkérhetnek érte” – ismertette a szakértő.

A COVID-időszak ideiglenesen felgyorsította a luxus kategóriájú ingatlanok értékesítését, de az elmúlt két évben újra lassult a piac. A vevők ma jóval tudatosabban keresnek, kevesebb ingatlant néznek meg személyesen, és döntéseiket hosszabb mérlegelés után hozzák meg. Ráadásul a választási évek előtt jellemző a kivárás, sokan inkább elhalasztják a több százmilliós vagy milliárdos befektetésekről szóló döntést.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A külföldi vásárlók aránya jelentősen visszaesett, a tranzakciók többségét magyar magánszemélyek kötik, elsősorban saját használatra.

A befektetési célú vásárlások ritkábbak, mert a hozamlehetőségek mérséklődtek, a befektetők pedig már külföldi piacokban is gondolkodnak. A luxusingatlanpiac most türelmet és tudatosságot kíván mind a vevőktől, mind az eladóktól. Bár a jelenlegi környezet lassulást hozott, az igazán különleges és prémium minőségű ingatlanokra továbbra is van kereslet, és ezek hosszabb távon is megőrzik értéküket

– foglalta össze Szeder Krisztina.
Címlapkép: Getty Images
#ingatlan #külföld #prémium #luxusingatlan #duna house #külföldi #kereslet #magyar #ingatlanok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:06
12:30
12:17
12:01
11:41
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 21.
Költséges hobbi a gyerekvállalás: csak a gyerektelen magyarok sarcolása hozhat új nyugdíjrendszert?
2025. augusztus 21.
Zsebbenyúlós ősz vár a magyar családokra: ezzel érdemes már most számolni, sokkoló lesz
2025. augusztus 21.
Így zajlik látatlanul a világ legnagyobb kémcsatája: a jövő nem Európának kedvez, ez még fájni fog
2025. augusztus 20.
Ettől Zacher Gábor beájulna: bődületes, mennyi alkoholt iszik egy átlag magyar
2025. augusztus 21.
Megszólalt Zelenszkij: komoly ígéretet tett neki Donald Trump Magyarországgal kapcsolatban
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 21. csütörtök
Sámuel, Hajna
34. hét
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Eladó Balogh Levente luxusvillája: ennyiért hirdeti fényűző otthonát a Szentkirályi-vezér
2
2 hete
Nagyon megjárta, aki ilyen lakást adna el: hiába az Otthon Start, ezek a kutyának sem kellenek
3
2 hete
Így használják ki az Otthon Start hitelt a legélelmesebbek: erre kevesen gondolnak csak
4
1 hete
Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége
5
2 hete
Kitört a lakáspánik Budapesten: rengetegen járhatnak pórul, brutális a roham
PÉNZÜGYI KISOKOS
Türelmi idő
a hitel törlesztésekor a tőke visszafizetésére adott haladék, kamat fizetendő ez idő alatt

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 21. 13:06
Zsebbenyúlós ősz vár a magyar családokra: ezzel érdemes már most számolni, sokkoló lesz
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 21. 11:41
Megszólalt Zelenszkij: komoly ígéretet tett neki Donald Trump Magyarországgal kapcsolatban
Agrárszektor  |  2025. augusztus 21. 12:37
Győztek a brazil gazdák? Felfüggesztették a vitatott 16 éves egyezményt