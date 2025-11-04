A felújítandó panellakásoknál most már 1,5 millió forint közelébe kúszó négyzetméterárakkal lehet találkozni.
Beköltözési stop jöhet a pesti agglomeráció sztártelepülésén: 5 milliót fizethet, aki lakást, házat vesz
Akár 5 millió forintos hozzájárulást is fizetniük kellene azoknak, akik Törökbálintra költöznek - derül ki Szőke Péter polgármester közléséből. Az új rendelet célja, hogy a város a befolyó összegekből fedezni tudja a túlterhelt infrastruktúra fejlesztését és fenntartását.
Akár 5 millió forintos „betelepülési hozzájárulást” is fizetniük kellene azoknak, akik ingatlant vásárolnak Törökbálinton - derül ki Szőke Péter polgármester friss Facebook-bejegyzéséből. A tervezett szabályozás szerint azoknak is fizetniük kellene, akik nem tulajdonosként, de lakosként jelentkeznek be a városba: ők 1 millió forintos díjat fizetnének. A hozzájárulásból befolyó összeget az önkormányzat az infrastruktúra fejlesztésére és fenntartására fordítaná.
A polgármester szerint a lépésre azért van szükség, mert Törökbálint infrastruktúrája már túlterhelt, és jelentős ráfordítás nélkül nem képes elviselni további nagyléptékű beépítéseket vagy lakosságnövekedést. Bár a város pénzügyi helyzete stabil, az állami elvonások és a megemelkedett működési költségek miatt a fejlesztésekre fordítható források jelentősen csökkentek.
Az új, úgynevezett önazonosság-védelmi rendelet két kiemelten érintett városrészre – a volt téglagyár és a Napliget területére – fókuszálna. A javaslat két eszközt vezetne be: egyrészt tiltaná az új lakcím létesítését a volt téglagyár területén, másrészt bevezetné a betelepülési hozzájárulást mindkét városrészben.
Szőke Péter szerint a cél nem a betelepülők elriasztása, hanem a város teherbíró képességének megőrzése. Mint írta, „Törökbálint infrastruktúrája nem bír el további nagyléptékű beépítést jelentős fejlesztés nélkül.” A rendeletet a következő képviselő-testületi ülésen mutatja be, de a polgármester hangsúlyozta: a döntés előtt társadalmi egyeztetés indul, hogy a helyi közösség is elmondhassa véleményét az új szabályról.
Irdatlan lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: ez milliókat érint, visszafordíthatatlannak tűnik a folyamat
Megszólaltak a kerületi polgármesterek: tényleg beköltözési korlátozást vezetnek be Budapest-szerte?
A Pénzcentrum utána járt a többi budapesti kerületnél is, hogy terveznek-e élni ezzel a korlátozással.
Súlyos hírt kapott, aki klímával fűtene 2025 telén: ezzel kevesen számolnak, pokol lehet a fűtési szezon
Beköltözési korlátozás Budapesten: újabb ügyintézési terhet kapnak a nyakukba a lakásvásárlók 2026-tól, építkezésnél is figyelni kell
Januártól beköltözési korlátozás lép életbe Budapest XVI. kerületében. Az új adminisztrációs terhek és korlátozások precedenst teremthetnek más budapesti kerületek számára is.
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
A XVI. kerület beköltözést korlátozó rendelete után más fővárosi kerületek is felbátorodhatnak, ha a tiltás kapcsán nem lesz nagyobb lakossági ellenérzés.
Tetőcsere támogatás 2025-ben is szerezhető: itt tartanak a tetőcsere árak a tetőcsere kalkulátor szerint, mutatjuk, milyen tetőcsere pályázat elérhető a költségek finanszírozására.