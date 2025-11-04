2025. november 4. kedd Károly
Beköltözési stop jöhet a pesti agglomeráció sztártelepülésén: 5 milliót fizethet, aki lakást, házat vesz
Otthon

Beköltözési stop jöhet a pesti agglomeráció sztártelepülésén: 5 milliót fizethet, aki lakást, házat vesz

Pénzcentrum
2025. november 4. 11:31

Akár 5 millió forintos hozzájárulást is fizetniük kellene azoknak, akik Törökbálintra költöznek - derül ki Szőke Péter polgármester közléséből. Az új rendelet célja, hogy a város a befolyó összegekből fedezni tudja a túlterhelt infrastruktúra fejlesztését és fenntartását.

Akár 5 millió forintos „betelepülési hozzájárulást” is fizetniük kellene azoknak, akik ingatlant vásárolnak Törökbálinton - derül ki Szőke Péter polgármester friss Facebook-bejegyzéséből. A tervezett szabályozás szerint azoknak is fizetniük kellene, akik nem tulajdonosként, de lakosként jelentkeznek be a városba: ők 1 millió forintos díjat fizetnének. A hozzájárulásból befolyó összeget az önkormányzat az infrastruktúra fejlesztésére és fenntartására fordítaná.

A polgármester szerint a lépésre azért van szükség, mert Törökbálint infrastruktúrája már túlterhelt, és jelentős ráfordítás nélkül nem képes elviselni további nagyléptékű beépítéseket vagy lakosságnövekedést. Bár a város pénzügyi helyzete stabil, az állami elvonások és a megemelkedett működési költségek miatt a fejlesztésekre fordítható források jelentősen csökkentek.

Az új, úgynevezett önazonosság-védelmi rendelet két kiemelten érintett városrészre – a volt téglagyár és a Napliget területére – fókuszálna. A javaslat két eszközt vezetne be: egyrészt tiltaná az új lakcím létesítését a volt téglagyár területén, másrészt bevezetné a betelepülési hozzájárulást mindkét városrészben.

Szőke Péter szerint a cél nem a betelepülők elriasztása, hanem a város teherbíró képességének megőrzése. Mint írta, „Törökbálint infrastruktúrája nem bír el további nagyléptékű beépítést jelentős fejlesztés nélkül.” A rendeletet a következő képviselő-testületi ülésen mutatja be, de a polgármester hangsúlyozta: a döntés előtt társadalmi egyeztetés indul, hogy a helyi közösség is elmondhassa véleményét az új szabályról.
Címlapkép: Getty Images
