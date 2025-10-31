November 1-jével hivatalosan is megkezdődik a téli krízisidőszak, mely a hajléktalanellátó szervezetek számára minden évben a legtöbb odafigyelést és erőforrást igénylő periódus.
Súlyos hírt kapott, aki klímával fűtene 2025 telén: ezzel kevesen számolnak, pokol lehet a fűtési szezon
A nyári klímaszezon után is kulcsfontosságú a berendezések karbantartása, mivel az elhanyagolt készülékek légúti betegségek forrásai lehetnek – figyelmezteta szakértő. A párás környezet ideális táptalaj a penész és baktériumok számára, amelyek a beltéri egységekben megtelepedve spórákat és kórokozókat juttathatnak a levegőbe. Ez asztmás tüneteket és más egészségügyi problémákat okozhat. A szűrők és hőcserélők rendszeres tisztítása otthon is elvégezhető, de az alapos karbantartást célszerű szakemberre bízni.
Sokan hajlamosak megfeledkezni arról, hogy a hűtési szezon utáni klímakarbantartás legalább annyira fontos, mint a tavaszi felkészítés. Míg a téli, fűtésre való használatkor főként por rakódik le a készülékekben, a nyári hűtés után a beltéri egység mellett a kültéri egység hőcserélőjének tisztítása is elengedhetetlen. Ennek elhanyagolása a készülék teljesítményének csökkenéséhez vagy akár túlmelegedéshez is vezethet.
A nyári hónapok párás közege ideális táptalajt biztosít a gombáknak és baktériumoknak a klíma beltéri egységében. Ha ezt a tisztítást elmulasztjuk, a következő bekapcsoláskor a készülék a megtelepedett penészgombák spóráit és egyéb kórokozókat fújhatja a helyiség levegőjébe. Ez nemcsak kellemetlen, áporodott szagot okoz, hanem asztmás tüneteket és egyéb légúti megbetegedéseket is kiválthat
– figyelmeztet Lipták András, a Gree klímák műszaki kollégája.
Van, amit otthon is megtehetünk
Léteznek olyan alapvető karbantartási feladatok, amelyeket bárki biztonságosan elvégezhet akár szakember segítsége nélkül is.
A beltéri egység porszűrőit nagyjából kéthetente érdemes ellenőrizni, és szükség esetén langyos vízzel kimosni. Ez minden klímatulajdonos számára alapvetés lehet
– hangsúlyozta a klímás profi. „A kültéri egység hőcserélőjére rakódott port, pókhálókat és szöszöket óvatosan eltávolíthatjuk, ügyelve arra, hogy a vékony lamellák ne sérüljenek meg. Időnként érdemes ellenőrizni, hogy a kondenzvíz elvezető csöve nincs-e eldugulva. Pókok és más rovarok is elzárhatják a víz útját. Egy egyszerű, rácsos végzáróval ez a probléma megelőzhető” – hívta fel a figyelmet Lipták András.
A szakértő hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a felületi takarításokon és a szűrők tisztításán túl minden egyéb javítási vagy karbantartási munkát érdemes inkább szakemberre bízni.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Téli felkészítés
A légkondi kültéri egységével kapcsolatban gyakoriak a tévhitek. A Gree szakértője szerint nem célszerű letakarni a berendezést, mivel azt kifejezetten kültéri használatra tervezték. A letakarás ráadásul téli menedéket nyújthat a rovaroknak, amely akár az elektronika meghibásodásához is vezethet.
Ha a klímát télen egyáltalán nem használjuk fűtésre, érdemes áramtalanítani. A legtöbb modern, téliesített készülék ugyanis 2°C alatt automatikusan bekapcsolja a csepptálca- és kompresszorkarter-fűtést, ami felesleges és akár óránkénti 40W-os fogyasztást is jelenthet
– magyarázta Lipták.
Folyamatos használat esetén sincs megállás
A hűtő-fűtő klímák esetében a karbantartási ciklus folyamatos. Ezeknél a berendezéseknél minden szezonváltáskor, de a használat intenzitásától függően akár sűrűbben is szükséges lehet az alapos tisztítás, melyet szakszerviz közreműködésével végeztessünk el.
A tisztaság közvetlenül befolyásolja a hatékonyságot – egy elkoszolódott hőcserélővel és ventilátorral működő berendezés akár 20–30%-kal is többet fogyaszthat, mint egy rendszeresen karbantartott készülék – hívta fel a figyelmet Lipták András.
Összeszedtük a legfontosabb tanácsokat vásárlóknak, amivel elkerülhetik a csalókat. Illetve mutatjuk azt is, melyek a legjobb tűzifák a kályhába, kandallóba.
Beköltözési korlátozás Budapesten: újabb ügyintézési terhet kapnak a nyakukba a lakásvásárlók 2026-tól, építkezésnél is figyelni kell
Januártól beköltözési korlátozás lép életbe Budapest XVI. kerületében. Az új adminisztrációs terhek és korlátozások precedenst teremthetnek más budapesti kerületek számára is.
2024 végén 4,6 millió lakás volt Magyarországon, ezek közel egyharmada Budapesten és Pest vármegyében helyezkedett el
A kilogrammonként akár tízmillió forintba is kerülő növény háromezer éves történelme miatt kiemelkedő helyet foglal el a gasztronómiában.
Az energia-korszerűsítési célú otthonfelújítási program jelentős előrehaladást mutat:
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
A XVI. kerület beköltözést korlátozó rendelete után más fővárosi kerületek is felbátorodhatnak, ha a tiltás kapcsán nem lesz nagyobb lakossági ellenérzés.
Tetőcsere támogatás 2025-ben is szerezhető: itt tartanak a tetőcsere árak a tetőcsere kalkulátor szerint, mutatjuk, milyen tetőcsere pályázat elérhető a költségek finanszírozására.
Megdöbbentő, mennyibe kerül kutyát tartani 2025-ben Magyarországon: jól gondold meg, ha gazdi lennél
Több mint 3 millió kutya él Magyarországon – de vajon mennyibe kerül a szeretet? A CHART by Pénzcentrum utánajárt a kutyatartás valódi árának.
A nyaralók ára egy év alatt kevésbé emelkedett, mint a lakóingatlanoké, de most ősszel mégis többet kell fizetni értük, mint a nyári főszezonban.
A felújítandó lakások aránya 2024 eleje óta stabilan 9-10% között mozog országosan, de a vásárlói szándékok mögött régiónként eltérő motivációk húzódnak meg.
Az Otthon Start Program szeptember 1. és október 15. között már több mint 50 ezer embert mozgatott meg.
Beköltözési korlátozást vezet be a XVI. kerület 2026 elejétől.
Megmozdulhat az új építésű lakások piaca, miután a fejlesztők az eddig bejelentetteken felül országszerte több mint 25 ezer új lakás építését kezdhetik el a következő...
Idén is meghosszabbított nyitvatartással üzemelnek a temetők a fővárosban. Eközben több járat is sűrűbben fog járni.
A Duna House legfrissebb, reprezentatív ingatlanpiaci kutatása rávilágít, hogy mi számít ma a leginkább a vásárlást tervezők számára.
Szerte a világban ingatlanpiaci durranástól félnek az elemzők és a közgazdászok. Most egy magyar ingatlanok magyarázta el, hogy valóban fenyeget-e ez a veszély.
A piaci kereslet átalakulása, a munkaerőhiány és a klímaváltozás hatásai együttesen alakítják át az ágazat működését.
A minisztérium most jelentős módosításokkal próbálja vonzóbbá tenni a programot.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.