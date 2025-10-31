2025. október 31. péntek Farkas
Otthon

Súlyos hírt kapott, aki klímával fűtene 2025 telén: ezzel kevesen számolnak, pokol lehet a fűtési szezon

Pénzcentrum

2025. október 31. 17:27
Otthon

Súlyos hírt kapott, aki klímával fűtene 2025 telén: ezzel kevesen számolnak, pokol lehet a fűtési szezon

Pénzcentrum
2025. október 31. 17:27

A nyári klímaszezon után is kulcsfontosságú a berendezések karbantartása, mivel az elhanyagolt készülékek légúti betegségek forrásai lehetnek – figyelmezteta szakértő. A párás környezet ideális táptalaj a penész és baktériumok számára, amelyek a beltéri egységekben megtelepedve spórákat és kórokozókat juttathatnak a levegőbe. Ez asztmás tüneteket és más egészségügyi problémákat okozhat. A szűrők és hőcserélők rendszeres tisztítása otthon is elvégezhető, de az alapos karbantartást célszerű szakemberre bízni.

Sokan hajlamosak megfeledkezni arról, hogy a hűtési szezon utáni klímakarbantartás legalább annyira fontos, mint a tavaszi felkészítés. Míg a téli, fűtésre való használatkor főként por rakódik le a készülékekben, a nyári hűtés után a beltéri egység mellett a kültéri egység hőcserélőjének tisztítása is elengedhetetlen. Ennek elhanyagolása a készülék teljesítményének csökkenéséhez vagy akár túlmelegedéshez is vezethet.

A nyári hónapok párás közege ideális táptalajt biztosít a gombáknak és baktériumoknak a klíma beltéri egységében. Ha ezt a tisztítást elmulasztjuk, a következő bekapcsoláskor a készülék a megtelepedett penészgombák spóráit és egyéb kórokozókat fújhatja a helyiség levegőjébe. Ez nemcsak kellemetlen, áporodott szagot okoz, hanem asztmás tüneteket és egyéb légúti megbetegedéseket is kiválthat

– figyelmeztet Lipták András, a Gree klímák műszaki kollégája.

Van, amit otthon is megtehetünk

Léteznek olyan alapvető karbantartási feladatok, amelyeket bárki biztonságosan elvégezhet akár szakember segítsége nélkül is.

A beltéri egység porszűrőit nagyjából kéthetente érdemes ellenőrizni, és szükség esetén langyos vízzel kimosni. Ez minden klímatulajdonos számára alapvetés lehet

– hangsúlyozta a klímás profi. „A kültéri egység hőcserélőjére rakódott port, pókhálókat és szöszöket óvatosan eltávolíthatjuk, ügyelve arra, hogy a vékony lamellák ne sérüljenek meg. Időnként érdemes ellenőrizni, hogy a kondenzvíz elvezető csöve nincs-e eldugulva. Pókok és más rovarok is elzárhatják a víz útját. Egy egyszerű, rácsos végzáróval ez a probléma megelőzhető” – hívta fel a figyelmet Lipták András.

A szakértő hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a felületi takarításokon és a szűrők tisztításán túl minden egyéb javítási vagy karbantartási munkát érdemes inkább szakemberre bízni.

Téli felkészítés

A légkondi kültéri egységével kapcsolatban gyakoriak a tévhitek. A Gree szakértője szerint nem célszerű letakarni a berendezést, mivel azt kifejezetten kültéri használatra tervezték. A letakarás ráadásul téli menedéket nyújthat a rovaroknak, amely akár az elektronika meghibásodásához is vezethet.

Ha a klímát télen egyáltalán nem használjuk fűtésre, érdemes áramtalanítani. A legtöbb modern, téliesített készülék ugyanis 2°C alatt automatikusan bekapcsolja a csepptálca- és kompresszorkarter-fűtést, ami felesleges és akár óránkénti 40W-os fogyasztást is jelenthet

– magyarázta Lipták.

Folyamatos használat esetén sincs megállás

A hűtő-fűtő klímák esetében a karbantartási ciklus folyamatos. Ezeknél a berendezéseknél minden szezonváltáskor, de a használat intenzitásától függően akár sűrűbben is szükséges lehet az alapos tisztítás, melyet szakszerviz közreműködésével végeztessünk el.

A tisztaság közvetlenül befolyásolja a hatékonyságot – egy elkoszolódott hőcserélővel és ventilátorral működő berendezés akár 20–30%-kal is többet fogyaszthat, mint egy rendszeresen karbantartott készülék – hívta fel a figyelmet Lipták András.
Címlapkép: Getty Images
