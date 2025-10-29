2025. október 29. szerda Nárcisz
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy férfi kezéről, amint egy modern digitális gázkazánon változtatja a hőmérsékletet. A központi fűtés szintjének beállítása egy gázkazán panelen.
Gazdaság

Így spórolhatsz tízezreket a fűtésszámlán idén télen, filléres trükkök, amik tényleg működnek

Pénzcentrum
2025. október 29. 17:38

Megérkezett a hideg idő, és ezzel együtt a magasabb energiaszámlák is. A fűtés az egyik legnagyobb tétel a háztartási kiadások között, különösen a késő őszi, téli és kora tavaszi hónapokban. A jó hír az, hogy számos praktikus megoldás létezik, amelyekkel jelentősen csökkenthető az energiafogyasztás anélkül, hogy az a komfortunk rovására menne. Az LG szakértői összegyűjtöttek néhány hatékony tippet, hogy ne érjenek minket váratlan meglepetések a rezsiszámlára nézve.

Minden fok számít

Ha a termosztáton csak egyetlen fokot lejjebb tekerünk a hőmérsékleten, az akár 6-10 százalékos megtakarítást jelenthet a fűtési költségekben. A nappali hőmérsékletét érdemes 20-21 fokra beállítani, míg a hálószobában akár 18 fok is elegendő lehet. Egy vastag pulóver és meleg zokni viselésével könnyedén kompenzálhatjuk az alacsonyabb hőmérsékletet, miközben jelentősen csökkentjük az energiafogyasztást. A szervezetünknek egyébként is könnyebb alkalmazkodnia a fokozatos hőmérséklet-változásokhoz, így nem csak a pénztárcánk, hanem az egészségünk is jól jár ezzel a megoldással.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Programozható radiátorfűtés

A radiátorokra szerelhető okosszelepek automatikusan szabályozzák a fűtést a napi rutinunkhoz igazítva. Beállíthatók úgy, hogy napközben, távollétünkben alacsonyabb legyen a hőmérséklet, majd hazaérkezés előtt felfűtsenek. Ezzel elkerülhető, hogy üresen fűtsük a lakást, miközben mindenki az irodában vagy az iskolában van. Egyes modellek még azt is figyelik, hogy mikor vagyunk általában otthon, és ehhez igazítják a fűtést. A beruházás néhány tízezer forinttól indul, de az energiamegtakarítás révén hamar megtérülhet.

Kapcsolódó cikkeink:

Filléres szigetelés

Az ablakszigetelő szalagok és ajtótömítések egyszerű, költséghatékony megoldást jelenthetnek a hőveszteség csökkentésére. Pár ezer forintból beszerezhetők ezek a kiegészítők, amelyek évekig segíthetnek, hogy a meleg ne szökjön ki a lakásból. A vastagabb függönyök használata szintén sokat segíthet: éjszakára érdemes behúzni őket a hő benntartása érdekében, nappal pedig kihúzni, hogy a napfény természetes módon melegítse az otthonunkat. A sötétítő függönyök különösen jó szolgálatot tehetnek ebben, mivel extra szigetelő réteget képeznek az ablakok előtt.

Hatékony szellőztetés

A tartósan nyitva hagyott ablak jelentős energiapazarlást jelent, mivel a beáramló hideg levegő miatt a fűtésnek folyamatosan dolgoznia kell. Helyette válasszuk a rövid, intenzív átfúvatást: nyissunk ki minden ablakot 5-10 percre, majd zárjuk be őket. Így a levegő kicserélődik, de a falak és a bútorok nem hűlnek ki, ami azt jelenti, hogy nem kell újra felmelegíteni az egész lakást. Ez a módszer különösen reggel és este ajánlott, amikor a levegő egyébként is hűvösebb.

Okos klímahasználat

Ma már a legtöbb otthonban megtalálható légkondicionáló berendezés. A modern klímák nemcsak hűtésre, hanem rendkívül hatékony fűtésre is alkalmasak. A hőszivattyús technológiának köszönhetően akár négyszer hatékonyabbak lehetnek, mint a hagyományos elektromos fűtőberendezések, mivel a kültéri levegő energiatartalmát hasznosítják.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Hősugárzó fólia a radiátorok mögött

A radiátor mögé helyezett hősugárzó fólia visszaveri a hőt a helyiség belseje felé, ahelyett, hogy a fal melegedne fel. Ez ugyancsak egy maximum néhány ezer forintos megoldás, amely azonnal érezhető különbséget eredményezhet a rezsiszámlán. A fólia felragasztása rendkívül egyszerű, mindössze néhány percet vesz igénybe, és különösen hatékony a külső falakon elhelyezkedő radiátorok esetében. A beruházás jellemzően már az első fűtési szezonban megtérülhet a csökkent energiafogyasztás révén, a fóliák pedig akár évekig is kitarthatnak.

Zónás fűtés

A ritkán használt helyiségeket nem szükséges folyamatosan fűteni. Érdemes az ajtókat becsukni és a fűtést a ténylegesen használt terekre koncentrálni, ezzel is komoly összegeket spórolhatunk. Arra azonban érdemes ügyelni, hogy ezek a helyiségek se hűljenek ki teljesen: 15-16 fok alá nem érdemes vinni a termosztátot, mert a túl alacsony hőmérséklet nedvességproblémákhoz és penészesedéshez vezethet. A vendégszoba, a kamra vagy a ritkán használt dolgozószoba ideális célpontjai ennek a módszernek.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Címlapkép: Getty Images
#fűtés #energia #rezsi #spórolás #rezsicsökkentés #gazdaság #háztartás #kiadások #költségek #energiafogyasztás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:54
17:44
17:38
17:16
17:08
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 29. 16:50
Itt az új magyar szabályozás: áttörés jöhet a kriptopiacon  
Media1
2025. október 27. 10:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával  
MEDIA1  |  2025. október 29. 11:29
Meghalt Török Viktor sportújságíró, az M4Sport.hu korábbi főszerkesztője
Az M4 Sport internetes oldalának korábbi főszerkesztőjét elragadta egy kiáradt patak a Magas-Tátrába...
Holdblog  |  2025. október 29. 09:47
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait...
Bankmonitor  |  2025. október 28. 09:09
És megérkezett az ingyenes lakáshitel
A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfede...
MNB Intézet  |  2025. október 27. 15:28
From Creative Destruction to the Inverted-U: Why Aghion & Howitts Schumpeterian Program Is Nobel-Worthy
Philippe Aghion and Peter Howitt transformed growth from a black box into a mechanism we can measure...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 29.
Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?
2025. október 28.
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
2025. október 29.
Brutális, mekkora pénzért toboroznak kémeket Magyarországon: te lennél ennyiért besúgó?
2025. október 29.
Minden második magyarnak van ilyen gyorskölcsöne: nem a bank adja, sokan vissza sem fizetik
2025. október 29.
Ezért csúsznak le most rengetegen az Otthon Start-hitelről: súlyos pénzeket bukhatnak így, mégsem figyelnek erre
NAPTÁR
Tovább
2025. október 29. szerda
Nárcisz
44. hét
Október 29.
Takarékossági világnap
Október 29.
Pszoriázis világnap
Október 29.
Stroke világnap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
2
2 napja
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
3
1 hete
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
4
4 napja
Kemény dolog derült ki a magyar államadósságról: ezt nem tesszük a kirakatba, hogy jön egyenesbe az ország?
5
2 hete
Megszólalt a DHL hazai vezére: bármikor jöhet egy globális láncreakció - mi lesz akkor a csomagküldésekkel?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Megtakarítási számla
ötvözi a lekötetlen betétek és a lakossági bankszámlák előnyeit igénynek megfelelő időpontban lehet hozzájutni megtakarításhoz úgy, hogy közben a lekötött betétekre jellemző magas kamatról sem kell lemondani

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 29. 17:54
Kvíz: Azt hiszed, jól megy a magyar földrajz? Íme 10 kérdés a vármegyékről, sokan elhasalnak rajta
Pénzcentrum  |  2025. október 29. 16:03
Brutális, mekkora pénzért toboroznak kémeket Magyarországon: te lennél ennyiért besúgó?
Agrárszektor  |  2025. október 29. 17:32
Furcsa helyzet a növényvédős cégnél: nő a bevétel, de csökken a nyereség