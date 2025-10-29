Így spórolhatsz tízezreket a fűtésszámlán idén télen, filléres trükkök, amik tényleg működnek

Megérkezett a hideg idő, és ezzel együtt a magasabb energiaszámlák is. A fűtés az egyik legnagyobb tétel a háztartási kiadások között, különösen a késő őszi, téli és kora tavaszi hónapokban. A jó hír az, hogy számos praktikus megoldás létezik, amelyekkel jelentősen csökkenthető az energiafogyasztás anélkül, hogy az a komfortunk rovására menne. Az LG szakértői összegyűjtöttek néhány hatékony tippet, hogy ne érjenek minket váratlan meglepetések a rezsiszámlára nézve.

Minden fok számít

Ha a termosztáton csak egyetlen fokot lejjebb tekerünk a hőmérsékleten, az akár 6-10 százalékos megtakarítást jelenthet a fűtési költségekben. A nappali hőmérsékletét érdemes 20-21 fokra beállítani, míg a hálószobában akár 18 fok is elegendő lehet. Egy vastag pulóver és meleg zokni viselésével könnyedén kompenzálhatjuk az alacsonyabb hőmérsékletet, miközben jelentősen csökkentjük az energiafogyasztást. A szervezetünknek egyébként is könnyebb alkalmazkodnia a fokozatos hőmérséklet-változásokhoz, így nem csak a pénztárcánk, hanem az egészségünk is jól jár ezzel a megoldással.

Programozható radiátorfűtés

A radiátorokra szerelhető okosszelepek automatikusan szabályozzák a fűtést a napi rutinunkhoz igazítva. Beállíthatók úgy, hogy napközben, távollétünkben alacsonyabb legyen a hőmérséklet, majd hazaérkezés előtt felfűtsenek. Ezzel elkerülhető, hogy üresen fűtsük a lakást, miközben mindenki az irodában vagy az iskolában van. Egyes modellek még azt is figyelik, hogy mikor vagyunk általában otthon, és ehhez igazítják a fűtést. A beruházás néhány tízezer forinttól indul, de az energiamegtakarítás révén hamar megtérülhet.

Filléres szigetelés

Az ablakszigetelő szalagok és ajtótömítések egyszerű, költséghatékony megoldást jelenthetnek a hőveszteség csökkentésére. Pár ezer forintból beszerezhetők ezek a kiegészítők, amelyek évekig segíthetnek, hogy a meleg ne szökjön ki a lakásból. A vastagabb függönyök használata szintén sokat segíthet: éjszakára érdemes behúzni őket a hő benntartása érdekében, nappal pedig kihúzni, hogy a napfény természetes módon melegítse az otthonunkat. A sötétítő függönyök különösen jó szolgálatot tehetnek ebben, mivel extra szigetelő réteget képeznek az ablakok előtt.

Hatékony szellőztetés

A tartósan nyitva hagyott ablak jelentős energiapazarlást jelent, mivel a beáramló hideg levegő miatt a fűtésnek folyamatosan dolgoznia kell. Helyette válasszuk a rövid, intenzív átfúvatást: nyissunk ki minden ablakot 5-10 percre, majd zárjuk be őket. Így a levegő kicserélődik, de a falak és a bútorok nem hűlnek ki, ami azt jelenti, hogy nem kell újra felmelegíteni az egész lakást. Ez a módszer különösen reggel és este ajánlott, amikor a levegő egyébként is hűvösebb.

Okos klímahasználat

Ma már a legtöbb otthonban megtalálható légkondicionáló berendezés. A modern klímák nemcsak hűtésre, hanem rendkívül hatékony fűtésre is alkalmasak. A hőszivattyús technológiának köszönhetően akár négyszer hatékonyabbak lehetnek, mint a hagyományos elektromos fűtőberendezések, mivel a kültéri levegő energiatartalmát hasznosítják.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Hősugárzó fólia a radiátorok mögött

A radiátor mögé helyezett hősugárzó fólia visszaveri a hőt a helyiség belseje felé, ahelyett, hogy a fal melegedne fel. Ez ugyancsak egy maximum néhány ezer forintos megoldás, amely azonnal érezhető különbséget eredményezhet a rezsiszámlán. A fólia felragasztása rendkívül egyszerű, mindössze néhány percet vesz igénybe, és különösen hatékony a külső falakon elhelyezkedő radiátorok esetében. A beruházás jellemzően már az első fűtési szezonban megtérülhet a csökkent energiafogyasztás révén, a fóliák pedig akár évekig is kitarthatnak.

Zónás fűtés

A ritkán használt helyiségeket nem szükséges folyamatosan fűteni. Érdemes az ajtókat becsukni és a fűtést a ténylegesen használt terekre koncentrálni, ezzel is komoly összegeket spórolhatunk. Arra azonban érdemes ügyelni, hogy ezek a helyiségek se hűljenek ki teljesen: 15-16 fok alá nem érdemes vinni a termosztátot, mert a túl alacsony hőmérséklet nedvességproblémákhoz és penészesedéshez vezethet. A vendégszoba, a kamra vagy a ritkán használt dolgozószoba ideális célpontjai ennek a módszernek.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!