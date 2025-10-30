Tetőcsere támogatás 2025: így lehet pályázni, ezek a feltételek

A családi háztulajdonosok számára az egyik legborsosabb kiadást az jelenti, ha az ingatlan tetőcserére szorul. Mivel a tetőcsere árak 2025-ben akár több millió forintos tételt is jelenthetnek a magyar családoknak, van okuk az aggodalomra egy ilyen kiadás előtt - azonban 2025-ben is nagy segítséget jelent, ha tetőcsere támogatást tudunk rá igényelni. Nézzük, melyek azok az otthonfelújítási programok, kezdeményes hitelek és vissza nem térítendő támogatások, amelyeket tetőcserére is igénybe vehetünk!

Cikkünkben azt ismertetjük, milyen tetőcsere támogatások léteznek 2025-ben és mekkora segítséget jelentenek ezek a tetőcsere ár szempontjából. Tudd meg, melyik tetőcsere pályázat hogyan vehető igénybe, melyik esetben mennyi támogatást tudunk szerezni rá és milyen feltételeknek kell tudnunk megfelelni! Milyen lehetőségei vannak azoknak, akik egyik állami pályázat feltételeinek sem tudnak megfelelni? Mennyibe kerül egy tetőcsere 2025-ben Magyarországon?

Tetőcsere kalkulátor: hol tartanak a tetőcsere árak 2025-ben?

Azt, hogy mennyibe kerül egy tetőt részben vagy teljes egészében lecserélni, nehéz előre megbecsülni, hiszen rengeteg különböző szemponttól függ, hogy hogyan alakulnak a költségek. A végösszeget többek között befolyásolja a felújítani kívánt ingatlan lokációja (a főváros térségében és vármegyeszékhelyek közelében jellemzően magasabb a tetőcsere ár), a felhasznált anyagok minősége (olcsó és egyszerű megoldások vagy drága, prémium építőanyagok) és természetesen a tető mérete, formája és megközelíthetősége is.

EZ IS ÉRDEKELHET Visszalépett a kormány: mégsem indul lakásfelújítási támogatás 2025-ben Magyarországon Mégsem indítja el a kormány idén ősszel a lakásfelújítási támogatást - ismerte el a mai Kormányinfón Gulyás Gergely.

Négy magyarországi szolgáltató online feltüntetett árait összehasonlítva általánosságban elmondhatjuk, hogy egy átlagosnak mondható, kb. 100 m2-es családi ház tetőcserjéje olcsóbb, egyszerűbb alapanyagok használatával, kedvező árajánlat esetén nagyjából 1,5-2 millió Ft közötti tételt jelent. Magasabb igények, prémium építőanyagok esetén a tetőcsere árak 4-6,5 millió Ft között mozognak, különleges igények, egyedi megoldások esetén pedig egy teljesen új tető még ennél is többe kerülhet. A különféle részmunkálatok ára (pl. tetőszigetelés) költsége szintén egyedi körülményektől függenek, azonban ezek gyakran önmagukban is több százezer vagy millió Ft-os nagyságrendű tételeket jelentenek.

Tehát: egy átlagos családi ház tetőcseréje 1,5 millió Ft és 6,5 millió Ft között mozog az egyedi igényektől és befolyásoló tényezőktől függően.

Tetőcsere pályázatok, támogatások, segélyek: milyen lehetőségeink vannak?

A tetőcsere árak kapcsán utánajártunk annak is, hogyan és mennyi állami támogatás szerezhető a költségek részleges vagy teljes fedezésére. Jelenleg kétféle otthonfelújítási támogatás létezik: ezek a Vidéki Otthonfelújítási Program (ezt nevezik köznyelven csak „otthonfejújítási támogatásnak”) és az Energetikai Otthonfelújítási Program (ez egy másik, kifejezetten energetikai célú támogatási lehetőség). Az említett tetőcsere pályázati lehetőségek mellett a Falusi CSOK-ot tudjuk még tetőcserére fordítani, ha vissza nem térítendő támogatásra akarunk szert tenni.

Azok a rászoruló családok, akik egyik lehetőséggel sem tudnak élni, önkormányzati támogatásért folyamodhatnak (azonban ez utóbbi már inkább a szociális segélyek kategóriájába tartozik). Az említett lehetőségeken felül – a tetőcsere támogatások közé nem számítva – érdemes megemlítenünk a különböző személyi kölcsönöket is, amelyeket szintén fordíthatunk tetőcserére (a babaváró hitel is személyi kölcsönnek számít). Nézzük, mi mindent érdemes tudnunk az említett négy tetőcsere támogatás lehetőségről!

1. Vidéki Otthonfelújítási Program

Az említett tetőcsere pályázat lehetőségek közül a Vidéki Otthonfelújítási Program a legismertebb, melynek célja az 5 000 főnél kevesebb lakost számláló kistelepüléseken élő családok lakhatási körülményeinek a javítása és a vidéki lakásállomány megújítása. 2025. január 1-je óta lehet élni a támogatással, ami előreláthatólag 2026. június 30-ig lesz elérhető.

Az otthonfelújítási támogatás keretei között összesen legfeljebb 3 millió Ft vissza nem térítendő támogatáshoz, illetve szükség esetén további 6 millió Ft kamattámogatott otthonfelújítási hitelhez juthatnak a jogosultak, energetikai elvárás nélkül. A támogatás célközönsége a vidéki, gyermeküket saját háztartásukban nevelő családok és a nyugdíjasok.

Az említett keretösszeg tetőcsere támogatásként is hasznosítható: a támogatás maximum 3 millió Ft összeghatárig használható, a számlákkal igazolt lakásfelújítási költségek legfeljebb 50%-ig (vagyis 6 millió Ft összköltség esetében maximalizálhatjuk a támogatás összegét). A keretösszeget 50-50%-ban anyagköltségre és munkadíjra lehet igénybe venni. A kamattámogatott lakáscélú jelzáloghitel 6 millió Ft összeghatárig igényelhető, melynek maximális futamideje 10 év lehet, a kamattámogatás mértéke pedig 3 százalékpont. A kedvezményes hitelt kizárólag azok vehetik igénybe, akik jogosultak és kérik az otthonfelújítási támogatást.

EZ IS ÉRDEKELHET Otthonfelújítási támogatás 2025: ezek a legfontosabb tudnivalók, a lakásfelújítási támogatás feltételei MÁK otthonfelújítási támogatás 2025: ezek a lakásfelújítási támogatás 2025 feltételei, így jár a Vidéki Otthonfelújítási Program 2025 nyugdíjasoknak és más jogosultaknak.

2. Energetikai Otthonfelújítási Program

2025-ben két külön otthonfelújítási program is fut Magyarországon: az egyik a fenti Vidéki Otthonfelújítási Program, a másik az Energetikai Otthonfelújítási Program, amelyet 2024. július 1-jén indítottak el és a 2006-ig megépült családi házakra lehet igénybe venni (a két támogatás nem zárja ki egymást, mindkettőt fel lehet venni). Ezt a támogatást kifejezetten energetikai célú korszerűsítésre lehet használni, ezért alapelvárás a legalább 30%-os energiamegtakarítás elérése, ami külső hőszigeteléssel, nyílászárócserével, a fűtési vagy a melegvíz-rendszer korszerűsítésével, vagy ezek kombinációival teljesíthető – ebbe a kategóriába a tetőszigetelés is beletartozik.

Az energetikai otthonfelújítási támogatás 3 millió Ft vissza nem térítendő támogatásból + 3 millió Ft kamatmentes hitelből áll. A támogatás és a hitel összegének minden esetben meg kell egyeznie, vagyis igényelhető 3 millió Ft-nál kevesebb vissza nem térítendő támogatás is, azonban ez esetben a kölcsön mértéke is arányosan csökken (az 50-50%-os arányt kötelező tartani).

A kérelmet 2025. január 20-tól a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2027. március végéig lehet benyújtani személyes ügyintézés keretei között, a Lakossági MFB Pont Plusz fiókokban. A támogatáshoz 1 millió Ft önerőt várnak el azoktól a pályázóktól, akik az Energetikai Otthonfelújítási Program keretei között korszerűsítenék ingatlanjaikat - ezzel együtt összesen 7 millió Ft-os beruházásra használható fel a keretösszeg. Bár a konkrét részletek még nem ismertek, az Energetikai Minisztérium a közeljövőben 6 millióról 10 millió Ft-ra tervezi emelni a maximális keretösszeget (ennek 50%-a hitel, 50%-a vissza nem térítendő támogatás).

EZ IS ÉRDEKELHET Jön az ingyenes szigetelési pályázat: nem kamu, több tízezer magyar háztulaj lehet jogosult 2025-ben Már csak a végrehajtási rendeletre és a hivatalos katalógusra vár a piac, hogy elinduljon a felújítási roham: új lendületet kaphat az ingyenes lakossági födémszigetelés.

3. Falusi CSOK bővítésre, korszerűsítésre

A Falusi CSOK-kal elvégezhető korszerűsítési munkák közé tartozik a tetőcsere, a tetőfelújítás és a tetőszigetelés is – erről a támogatásról azonban tudnunk kell, hogy összetett feltételrendszere van és több feltétel együttes teljesülését várja el az igénylőktől. A legfontosabb kikötés, hogy legalább 1 meglévő vagy újonnan vállalt gyermek szükséges az igénylés leadásához. Falusi CSOK 2025-ben a településlistán szereplő helyszíneken igényelhető:

új családi ház vásárlására/építtetésére;

használt lakás vásárlására és bővítésére/korszerűsítésére;

és meglévő lakás bővítésére/korszerűsítésére.

Tetőcsere költségek fedezésére az utóbbi két opció esetén tudjuk elkölteni a Falusi CSOK-ot. Jó, ha tudjuk, hogy nem mindegy, hogyan melyik opcióval finanszírozzuk a bővítést/korszerűsítést, ugyanis minden esetben más-más keretösszegből gazdálkodhat a jogosult.

Használt lakás vásárlása + bővítése/korszerűsítése esetén 1 gyermekre 1 millió Ft, 2 gyermekre 4 millió Ft, 3 vagy több gyermek esetén pedig 15 millió Ft vissza nem térítendő támogatás jár. Meglévő lakás bővítése, korszerűsítése esetén a Falusi CSOK összege 1 gyermekre 600 ezer Ft, 2 gyermekre 2 millió Ft, 3 vagy több gyermek esetén pedig 7,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatás jár.

A támogatás mellé igény szerint bármelyik esetben kérhető a 3%-os CSOK-hitel is: 2 gyermekre maximum 10 millió Ft, 3 gyermekre maximum 15 millió Ft járhat.

A feltételekről dióhéjban azt érdemes tudnunk, hogy a jelenlegi feltételek mellett 1 új gyermek vállalásánál 4 év, 2 gyermek vállalásánál 8 év, 3 gyermek vállalásánál 10 év a teljesítési határidő. Építés és bővítés esetén a támogatás folyósítása a készültségi foknak megfelelően, utólag történik. A minimális alapterület családi háznál (amelynél valóban kérdés lehet a tetőcsere) 1 gyermeknél 70 m2, 2 gyermeknél 80 m2, 3 vagy több gyermeknél pedig 90 m2. A Falusi CSOK „sima” CSOK-kal és CSOK Plusszal kombinálható és nem zárja ki a fenti tetőcsere pályázati lehetőségeket sem.

EZ IS ÉRDEKELHET Friss falusi csok település lista 2025-ben: itt vannak a feltételek, az igénylés menete és buktatói A falusi csok igénylés esetén többféle feltétel együttes teljesülése szükséges. A feltételek és összegek a gyerekszám függvényében változhatnak.

4. Önkormányzati tetőcsere támogatás rászorulóknak

Azok a családok, akik saját erőforrásaikból nem tudják előteremteni a tetőcsere árát, azonban mindenképpen rászorulnak a munkálatok elvégzésére, bizonyos esetekben önkormányzati támogatás igénylésére is jogosultak lehetnek (feltéve, ha az adott település biztosít ilyet). Az, hogy hogyan igényelhető önkormányzati támogatás tetőcserére, mik a feltételek és mekkora összeget lehet így folyósítani, minden esetben a helyi önkormányzat egyedi támogatási szabályzatától, pályázati előírásaitól függ. A tetőcsere támogatás lehetőségével kapcsolatban tájékozódjunk a helyi önkormányzat hivatalos oldaláról vagy érdeklődjünk az ügyfélszolgálatukon.

Összegzés gyanánt elmondhatjuk, hogy ha valaki teljes tetőcserére szeretne vissza nem térítendő támogatást és/vagy kedvezményes hitelt igényelni, a legkézenfekvőbb megoldás az otthonfelújítási támogatás (Vidéki Otthonfelújítási Program) felvétele. Amennyiben nem a teljes tetőt szeretnénk lecserélni, hanem energetikailag korszerűsítenénk azt, az Energetikai Otthonfelújítási Program (is) segíthet nekünk. Meglévő vagy újonnan vásárolt lakás korszerűsítésére vidékieknek - ha a feltételeknek megfelelnek - a Falusi CSOK is nagy összegű tetőcsere támogatást nyújthat. Egyéb esetekben a tetőcsere személyi kölcsönből, indokolt esetben önkormányzati szociális segélyből is finanszírozható.