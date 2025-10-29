A magyarországi kölcsönök felét pénzintézetektől, másik felét viszont rokonoktól, barátoktól veszik fel az emberek. Ennek az ügyletnek is megvannak azonban a szabályai!
Otthon Start: itt vannak az első számok a hiteligénylőkről
Az Otthon Start Program az első hat hetében: szeptember 1. és október 15. között már több mint 50 ezer embert mozgatott meg - mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Magyar Bankszövetséggel folytatott egyeztetést követő sajtótájékoztatón szerdán Budapesten.
Panyi Miklós azt is elmondta, hogy arra számítanak, hogy ez a lendület a későbbiekben is fennmarad.
Kiemelte, az Otthon Start Program első hat hétben körülbelül 3000 olyan hiteligénylés történt, ahol már a szerződés végigfutott és a folyósítás is megtörtént.
Emellett van 14-15 ezer olyan hiteligénylés, ahol már megkötötték az adásvételi szerződést és folyamatban van a kölcsön igénylésének bírálata. Mindezek mellett 8-10 ezer esetben a bankkal már van kapcsolatfelvétel - például történt előminősítés vagy előzetes értékbecslés -, és arra számítanak, hogy itt is elindulhat a hitel igénylése - mondta az államtitkár.
Közölte, továbbra is a hiteligénylők 80 százaléka 40 év alatti, az átlagéletkor 34-35 év, az átlagosan igényelt hitel összege pedig 33-34 millió forint körül alakul. Ebből - a 3000 végigfutott hiteligénylést tekintve - az is következik, hogy már 100 milliárd forintnyi hitelösszeget folyósítottak. Az újépítésű lakások aránya a hiteligényléseken belül 10 százalékot tesz ki - mondta.
Rámutatott, a hiteligénylések országosan egyenletesek: az igénylések körülbelül 33-38 százaléka Budapestet és az agglomerációt, a fennmaradó rész pedig a vidéket érinti. Hozzátette, becsléseik szerint Budapesten az első lakást vásárlók aránya a korábbi 12-15 százalékról felugrott a 30-40 százalékos sávba a szeptember-októberi időszakban.
A programban várható újítások között említette például, hogy a jövőben a testvérek is bevonhatók lesznek adóstársként.
A felújítandó lakások aránya 2024 eleje óta stabilan 9-10% között mozog országosan, de a vásárlói szándékok mögött régiónként eltérő motivációk húzódnak meg.
Szerte a világban ingatlanpiaci durranástól félnek az elemzők és a közgazdászok. Most egy magyar ingatlanok magyarázta el, hogy valóban fenyeget-e ez a veszély.
A piaci kereslet átalakulása, a munkaerőhiány és a klímaváltozás hatásai együttesen alakítják át az ágazat működését.
A minisztérium most jelentős módosításokkal próbálja vonzóbbá tenni a programot.
Az éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet szerint változna a támogatás egyik kulcsfeltétele, a házaspárok életkorára vonatkozó előírás.
Több hullámban emelkedtek az ingatlanárak a XVIII. kerületben az elmúlt egy évben, a legutóbbi ilyet az Otthon Start keltette a piacon.
Az európai városokban 2020 óta drámaian emelkedtek a rezsiköltségek, ami komoly terhet ró a háztartásokra és a vállalkozásokra.
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.
Újra aranykorukat élik a magyar panellakások: a téglaépítésű lakásokhoz képest átlagosan közel 25 százalékkal olcsóbbak, így ismét tömegek választják őket elérhető alternatívaként.
A változás jelentős piaci élénkülést hozhat a hobbikerttel, hétvégi házzal vagy rekreációs célú telkekkel rendelkező térségekben.
A magyar fiatalok átlagosan 27,1 éves korban költöznek el a szüleiktől önálló lakásba, ezzel Európában a középmezőnyhöz tartoznak – derül ki az Eurostat 2024-es adataiból.
Ma a magyar családok háztartásainak mintegy 10 százaléka, vagyis 450 ezer család nem tudja befűteni a lakását. Hogy lehet ez? Van megoldás?
