Otthon Start: itt vannak az első számok a hiteligénylőkről

Az Otthon Start Program az első hat hetében: szeptember 1. és október 15. között már több mint 50 ezer embert mozgatott meg - mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Magyar Bankszövetséggel folytatott egyeztetést követő sajtótájékoztatón szerdán Budapesten.

Panyi Miklós azt is elmondta, hogy arra számítanak, hogy ez a lendület a későbbiekben is fennmarad.

Kiemelte, az Otthon Start Program első hat hétben körülbelül 3000 olyan hiteligénylés történt, ahol már a szerződés végigfutott és a folyósítás is megtörtént.

Emellett van 14-15 ezer olyan hiteligénylés, ahol már megkötötték az adásvételi szerződést és folyamatban van a kölcsön igénylésének bírálata. Mindezek mellett 8-10 ezer esetben a bankkal már van kapcsolatfelvétel - például történt előminősítés vagy előzetes értékbecslés -, és arra számítanak, hogy itt is elindulhat a hitel igénylése - mondta az államtitkár.

Közölte, továbbra is a hiteligénylők 80 százaléka 40 év alatti, az átlagéletkor 34-35 év, az átlagosan igényelt hitel összege pedig 33-34 millió forint körül alakul. Ebből - a 3000 végigfutott hiteligénylést tekintve - az is következik, hogy már 100 milliárd forintnyi hitelösszeget folyósítottak. Az újépítésű lakások aránya a hiteligényléseken belül 10 százalékot tesz ki - mondta.

Rámutatott, a hiteligénylések országosan egyenletesek: az igénylések körülbelül 33-38 százaléka Budapestet és az agglomerációt, a fennmaradó rész pedig a vidéket érinti. Hozzátette, becsléseik szerint Budapesten az első lakást vásárlók aránya a korábbi 12-15 százalékról felugrott a 30-40 százalékos sávba a szeptember-októberi időszakban.

A programban várható újítások között említette például, hogy a jövőben a testvérek is bevonhatók lesznek adóstársként.

