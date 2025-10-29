A felújítandó lakások aránya 2024 eleje óta stabilan 9-10% között mozog országosan, de a vásárlói szándékok mögött régiónként eltérő motivációk húzódnak meg.
Ingatlant vásárolnál? Jó hírünk van, ezeken a helyeken még nem szálltak el az árak
A nyaralók ára egy év alatt kevésbé emelkedett, mint a lakóingatlanoké, de most ősszel mégis többet kell fizetni értük, mint a nyári főszezonban – derül ki a zenga.hu ingatlanhirdetési portál adataiból. Kiderült azt is, hogy jelenleg mekkora kínálatból és mennyiért válogathatnak azok, akik hétvégi ház vásárlásában gondolkodnak.
Sokan gondolkodnak el a nyaralóvásárláson nyár után, főként az őszi iskolai szünetben, mivel több idő van válogatni, még a szezon előtt el lehet végezni a szükséges felújításokat, illetve alacsonyabb árakban is reménykednek a vevők.
Ám ahogy a tavalyi évre, úgy az ideire sem igaz az utóbbi állítás, mivel ahogy a lakóingatlanok hónapról hónapra drágultak, úgy az üdülők hirdetési árai is emelkedtek, igaz, a normál lakóingatlanok 19 százalékos éves áremelkedésével szemben az éves áremelkedés itt valamivel alacsonyabb, 15 százalék volt.
Aki nyáron vett, jobban járt
Az olyan lakóingatlanok négyzetméterára, amelyeket nem állandó lakhatásra, hanem időszakos tartózkodásra, pihenésre használnak, a zenga.hu teljes aktív hirdetésállományát tekintve a szezon kezdetén (2025 áprilisáról júliusára) 6 százalékkal emelkedett, majd októberre további 3 százalékkal.
“A nyaralókat, hétvégi házakat átlagosan 870 ezer forintos négyzetméteráron hirdetik országszerte, azt azonban hozzá kell tenni, hogy az üdülőingatlanok forgalmi értéke erősen függ az elhelyezkedéstől, a turisztikai környezettől és a közműellátottságtól is, azaz a kínálatban a régi présházaktól kezdve a közvetlen vízparti új építésű házakig minden megtalálható” - hívta fel a figyelmet Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.
A legnépszerűbb nyaralóhely továbbra is a Balaton, ami a budapesti ingatlanárakkal vetekszik. Veszprém és Somogy vármegyékben például 1,3 millió forint most a nyaralók és hétvégi házak átlagos négyzetméterára, Zalában viszont kevesebb mint 600 ezer forint, ami annak is köszönhető, hogy ott a kínálat jelentős része a Balatontól távolabbi településeken található.
Aki Budapest vonzáskörzetében szeretne magának hétvégi házat venni, négyzetméterenként 800 ezer forinttal számolhat a zenga.hu adatai szerint, míg a Velencei-tavat is magában foglaló Fejérben 700 ezer forint alatt megállnak a négyzetméterárak.
Hol érdemes keresgélni?
A zenga.hu kínálatában a legtöbb nyaralót, üdülőt és hétvégi házat a Balaton környékén kínálják eladásra, de sok hétvégi ház eladó Pest és Fejér vármegyében is. Előbbiben a Duna vagy kisebb horgásztavak, utóbbiban a Velencei-tó környéke magyarázza a számokat. Ugyanakkor számottevő kínálatot még Komárom-Esztergom, Baranya, Bács-Kiskun és Békés vármegyékben találunk.
“A kiemelkedő balatoni települések mellett - Siófok, Balatonfüred, Balatonalmádi, Zamárdi, Fonyód - azt látjuk, hogy sok eladó hétvégi házat hirdetnek a Dunakanyarban (Verőce, Kismaros, Nagymaros), de a Velencei-tó és a Tisza-tó településein is folyamatosan nő a nyaralóállomány. A Mátra és Bükk térségében pedig az erdőszéli, panorámás, kisebb alapterületű nyaralók a népszerűek” - mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.
Mire érdemes figyelni, ha nyaralót vennél?
Jogállás és besorolás:
Nem mindegy, hogy az ingatlan üdülőként, lakóházként vagy zártkertként szerepel a nyilvántartásban. Ez befolyásolja a használatot, a beépíthetőséget és a finanszírozási lehetőségeket is.
Közművek megléte:
Van víz, villany, csatorna vagy legalább emésztő? Ezek hiánya komoly pluszköltséget és kényelmetlenséget jelenthet.
Megközelíthetőség:
Földúton vagy aszfaltúton érhető el a ház? Télen is járható az út? Ha minden hétvégét ott töltenél, nem mellékes szempont.
Az épület állapota:
Sok nyaraló csak szezonális használatra épült. Ellenőrizni kell a szigetelést, tetőt, vezetékeket, mert egy olcsó vétel könnyen válhat drága felújítási projektté.
Környezet és szomszédság:
Csendes pihenésre alkalmas helyszínt vagy épp nyüzsgő üdülőövezetet? Nézd meg a környéket különböző napszakokban is.
Természeti kockázatok:
Tóparti vagy folyóközeli ingatlannál fontos utánanézni az árvíz- vagy belvízveszélynek.
Fenntartási költségek:
A ritkán használt házak karbantartása és biztosítása gyakran arányaiban drágább, mint egy állandó lakóingatlané.
Hasznosítási lehetőségek:
Ha bérbe is adnád, érdemes előre tájékozódni az engedélyezésről és a helyi szabályokról, de azt is fontos észben tartani, hogy a jó elhelyezkedés később komoly értéknövelő tényező lehet.
