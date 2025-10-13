Az alma ára idén minden korábbinál magasabbra szökött, és a jelek szerint a drágulásnak egyhamar nem lesz vége.
Egykor a fényűzés szimbóluma volt: kiderült, mi épülhet a bezárt balatoni luxushotel helyén
Hófehér függönyök, katonás rendben sorakozó poharak és üres medence – a Balaton déli partján álló, régóta bezárt hotelről első pillantásra senki sem hinné, hogy évek óta üresen áll. A gondosan őrzött szálloda most új fejezethez ér: kiderült, mi épülhet a helyére.
A „Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon” urbex fotósának képei ritka pillanatot örökítettek meg: egy olyan balatoni hotelt, amelyet mintha csak tegnap zártak volna be. A bárban a poharak még mindig sorban állnak, az étterem szalagparkettás termeiben a székek érintetlenül várnak, a függönyök fehérek, a falak makulátlanok.
Pedig az épület már évek óta zárva tart. A modernista stílusú, tágas terekkel, fa díszítőelemekkel és hatalmas üvegfelületekkel épült szálloda egykor a déli part egyik legnívósabb pihenőhelye volt. Étterem, wellnessrészleg, konferenciaterem és egy elegáns bálterem is helyet kapott benne – ma azonban már csak a csend és a napfény tölti be a termeket.
A fotók láttán az egyik kommentelő találóan jegyezte meg: „Itt még egy porszem sincs. Mintha csak megállt volna az idő.” A hotel nem pusztult le, mint sok más elhagyatott épület, hanem meglepően jó állapotban maradt fenn. Ez részben annak köszönhető, hogy az ingatlant a bezárás után is gondosan őrzik – kívül-belül rend uralkodik, a természet sem hódította vissza.
A hírek szerint - írta a Sonline.hu - a hotel sokáig nem maradhat így, a közeljövőben a helyére lakóingatlanok épülhetnek. Vagyis a fényűző balatoni szálloda, ahol egykor nyaralók, üzletemberek és családok pihentek, hamarosan teljesen új funkciót kap.
