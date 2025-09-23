2025. szeptember 23. kedd Tekla
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ráckeve, 2018. szeptember 27.Lakóépületek és nyaralók sora természeti környezetben a Ráckevei Duna (másképpen Ráckevei-Soroksári-Duna) balpartján.MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba ***************************Kedves Felhasználó!Ez
Biztosítás

Erről kevés magyar nyaralótulajdonos tud: súlyos pénzt fizethet, aki nem lép időben

Pénzcentrum
2025. szeptember 23. 20:34

A hazai lakásbiztosítások körülbelül 10 százaléka nem állandóan lakott ingatlanokra, főként nyaralókra vonatkozik. Az Insura.hu szakértői szerint az állandó lakók hiánya jelentősen növeli a káresemények kockázatát: a meghibásodások és elemi károk mértéke, valamint a betörések gyakorisága is magasabb.

Több biztosító ezért vagy nem vállalja az ilyen ingatlanok biztosítását, vagy dupla díjat számít fel, miközben számos speciális feltételt is előír. A piacelemzés szerint a nyaralók biztosítási díja akár 5–95 százalékkal magasabb lehet, mint az állandóan lakott ingatlanoké. Egyes szolgáltatóknál csak a kár 50 százalékát térítik, míg másoknál teljesen elérhetetlen a fedezet. A Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások (MFO) pedig egyáltalán nem alkalmazhatók nyaralókra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elemi károk és meghibásodások késői észlelése miatt a kár összege gyakran többszöröse a lakott ingatlanokhoz képest. A betörések elleni védelem érdekében a biztosítók magasabb szintű biztonsági követelményeket támasztanak: például 15 perces kiszállást garantáló távfelügyeletre kötött jelzőrendszert, MABISZ minősítésű lakatokat.

Az ingóságok biztosítása is korlátozott: készpénz, műtárgyak, ékszerek, napkollektorok, napelemek és garázsban tárolt járművek esetében gyakran nem nyújtanak fedezetet. Külterületi ingatlanoknál még az általános ingóságok is lehetnek korlátozva.

Dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója szerint a nyaralóbiztosítás megéri a költséget, mert a károk mértéke jelentősen meghaladhatja az éves díjat. Egy átlagos biztosítás éves költsége 37 600 forint, miközben egy csőtörés vagy tetőbeázás akár hónapokig tartó károkat okozhat az ingatlanban és környezetében.

Kapcsolódó cikkeink:

A biztosításkötést érdemes időben elindítani, mivel a biztosítók várakozási időt alkalmazhatnak (általában 15–30 nap), így a fedezet nem azonnal lép életbe. Dr. Kozma hangsúlyozza: spórolási célból soha ne tüntessük fel lakottként a nyaralót, mert a biztosító a kárfelmérés során ezt könnyen ellenőrizheti, és akár a teljes kifizetést megtagadhatja.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az összehasonlító oldalak használatával azonban akár három-négyszeres eltérés is lehet az egyes biztosítók díjai között, így érdemes tudatosan választani.

Címlapkép: Jászai Csaba, MTI/MTVA 
 
#biztosítás #lakásbiztosítás #lakás #ingatlan #nyaraló #biztosító #betörés #kár #díj #káresemény #fedezet #meghibásodás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:34
20:02
19:31
19:18
19:05
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 23. 16:58
Üzenet vagy teszt? Mi Putyin célja a légtérsértő provokációkkal?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
Bankmonitor  |  2025. szeptember 23. 13:02
Megsarcolja az OTP a Revolut bankkártyákat?
Szeptember 19-től az OTP Bank új díjat vezetett be, ami a külföldi bankok által kibocsátott bankkárt...
MEDIA1  |  2025. szeptember 23. 11:18
Kiderült, mikor indul az RTL-en a Lego Masters
Újításokkal tér vissza a nagyszabású vetélkedőshow. Star Wars és Formula-1 rajongóknak is kedvezni f...
Holdblog  |  2025. szeptember 22. 08:56
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló...
Összkép  |  2025. szeptember 19. 23:04
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szer...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 23.
Rengeteg magyar úszik a rezsiadósságban: kevesen tudják, hogy jogosultak erre a kedvezményre
2025. szeptember 22.
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
2025. szeptember 23.
Tízezer forintos bérlakásprogram indult vidéken: szorít az idő, ezeken a településeken lehet pályázni
2025. szeptember 23.
Itt a 2025-ös nagy téligumi teszt: tényleg megéri megvenni a noname, filléres kínai abroncsokat?
2025. szeptember 23.
700 ezer az átlagfizu: hiába a növekedés, sok magyar csak bottal ütheti a nagy gázsi nyomát
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 23. kedd
Tekla
39. hét
Szeptember 23.
Nemzetközi hulladékgyűjtő nap
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Biztosítás legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Erről kevesen tudnak, pedig fizeti az egészségpénztár: rengeteg magyar költött fölöslegesen vagyonokat
2
2 hónapja
Óvatosan az Adriánál: 400 ezres extra kiadásba torkollhat a horvát nyaralás, sok magyar futhat bele
3
2 hete
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
4
1 hónapja
Erre csak nagyon kevés albérlő gondol, pedig óriási baj lehet, ha a tulajdonos ezt nem fizeti
5
2 hónapja
Brutális pénzeket kaszált a viharon az, aki ezt meglépte: így csinálták
PÉNZÜGYI KISOKOS
Letétkezelés
értékpapírok őrzése és egyéb kezelése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 23. 19:05
Tízezer forintos bérlakásprogram indult vidéken: szorít az idő, ezeken a településeken lehet pályázni
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 23. 18:00
Kvíz: Te vagy a pecások királya? Lássuk, mennyit tudsz a magyar horgásztavakról!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 23. 20:04
Ezért kincs az agráradat LII. rész: Erdőben, szamócában és meggyben is otthon van Schmidt Péter