1990 májusa óta a forradalom október 23-i kezdőnapja Magyarország nemzeti ünnepe, a lyukas zászló a forradalom jelképe.
Kiadták a vészjelzést, brutál szélvihar csaphat le Magyarországra: október 23-án lehetnek a legnagyobb lökések
Átmeneti felmelegedés várható Magyarországon, különösen az október 23-i ünnepnapon, amikor több helyen 20 fok feletti hőmérséklet is lehet. A kellemes idő azonban csütörtök estétől véget ér, amikor csapadékos, szeles időjárás veszi át a helyét - számolt be a HungaroMet Zrt.
A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint a Brit-szigetek térségében kialakult ciklonrendszer előoldalán egyre melegebb légtömegek áramlanak Magyarország fölé, ami országszerte jelentős hőmérséklet-emelkedést okoz. Ennek köszönhetően az éjszakai fagyok is átmenetileg megszűnnek.
Az október 23-i nemzeti ünnepen a legtöbb helyen 20 fok körül vagy afölött alakulnak a maximumértékek. Az Északi-középhegység térségében valamivel alacsonyabb hőmérsékletre számíthatunk, míg a Dunántúl déli részén és Bács-Kiskun megyében akár 23-24 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
Szerdán és csütörtök délutánig csak elszórtan fordulhat elő kisebb eső vagy zápor, azonban csütörtökön jelentősen megváltozik az időjárás. A közeledő hidegfront előtt a Dunántúlon nagy területen megerősödik a déli szél, helyenként viharos széllökésekkel.
A péntekre virradó éjszaka érkező hidegfront átvonulásakor az északnyugatira, nyugatira forduló szél is erős marad. Csütörtök estétől egyre több helyen várható eső, záporeső, helyenként zivatar is kialakulhat. Péntek délelőttig nagyobb területen hullhat 10 millimétert meghaladó csapadék.
A meteorológiai szolgálat szerint a hétvégén továbbra is változékony időjárásra számíthatunk, több helyen csapadékkal. A hőmérséklet visszaesik az évszaknak megfelelő értékekre, de az éjszakai fagyok várhatóan még nem térnek vissza.
Kedden hajnalra záporeső, néhol fagyok is várhatóak, ma azonban még nem valószínű a csapadék.
Esernyős nemzeti ünnepet jósolnak a meteorológusok: ez lesz egész jövő héten - Csak néha süt ki a nap
Csütörtökön, az október 23-ai nemzeti ünnepen a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
A bepárásodó ablak nemcsak bosszantó, hanem komolyabb gondok előjele is lehet: a tartós nedvesség penészedést, egészségügyi problémákat és épületkárokat okozhat.
Ennyit keres egy mezei ingatlanos Magyarországon: elég egy tanfolyam, milliós jutalékok is leeshetnek
Ahogy szinte minden szakmában el lehet érni csúcsfizetéseket, van ingatlanos, aki milliókat tesz zsebre havonta, azonban nem ez az általános.
Szombaton hidegfront haladt át az ország felett, annak hatására hidegebb és szárazabb léghullámok érkeztek.
Augusztus 25. és szeptember 30. között 387 település területén lehet áramszünet az Eon által közzétett tájékoztatás szerint.
Milyen levest főzzek egy őszi hétköznapra, milyen őszi leves receptek vannak? Ezek a legjobb őszi levesek: mutatjuk, milyen őszi receptek segítenek átmelegedni a hidegben.
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2025 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
Október 26-án lesz az őszi óraátállítás 2025-ben. Mutatjuk, mit érdemes ennek kapcsán tudni.
Az MVM két hétig tartó akciót hirdet, amelynek keretében a lakossági ügyfelek akár 50% kedvezménnyel juthatnak fűtésre is alkalmas klímaberendezésekhez.
Úgy tűnik, kitart a roham, és az előttünk álló hónapokban is nagyon sokan fognak lakást vásárolni az Otthon Start programmal.
Kiderült az utolsó előtti lomtalanítási dátum Budapesten: ez a kerület még november végéig sorra kerül
Lassan végéhez ér idén a budapesti lomtalanítás, a 7. kerület területén november 21. és 22 között viszik a lomokat. A nem a megjelölt időpontban kitett...
Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon
A lakócéllal vásárlók érzékenyebben reagálnak a közbiztonsággal kapcsolatos negatív hírekre, míg a befektetők inkább a hozamokra figyelnek, és csak tartós változás esetén lépnek.
Váratlan fordulat állt be a magyar ingatlanpiacon: mi lesz így a lakáskeresőkkel, ezt is elintézte az Otthon Start
Az elmúlt három negyedévben alig változott a forgalom a magyar lakáspiacon, gyakorlatilag befagytak az eladások a magasba szökött árak miatt.
Az Otthon Start Program (OSP) hatására a nyár végén és ősz elején látványosan élénkült a lakáspiac - de gyorsan jött is a visszarendeződés első jele.
Az Otthon Start Program (OSP) bejelentése után megtorpant az első lakásvásárlók kedvenceinek számító fővárosi garzonok drágulása elsősorban a 1,5 milliós négyzetméterár-korlát miatt.
Életet mentett a néma segélykiáltás: bajba került nőt mentettek a rendőrök, miután jelzett a pincéreknek
Néma segélykérés mentett meg egy nőt Balatonbogláron, amikor a pincérnek jelezte, hogy veszélyben van.
Továbbra sem tudják eladni Rubik Ernő budai luxusvilláját: ennyiért hirdetik most az impozáns ingatlant
Ismét felbukkant Rubik Ernő budai luxusvillájának hirdetése a legnagyobb hazai ingatlanportálon. 3,3 millió eurót, azaz 1,3 milliárd forintot kérnek érte.
Mérséklődött az új építésű lakások áremelkedési üteme a fővárosban, éves viszonylatban azonban továbbra is 16 százalékot meghaladó drágulás tapasztalható.
