Kiadták a vészjelzést, brutál szélvihar csaphat le Magyarországra: október 23-án lehetnek a legnagyobb lökések

Átmeneti felmelegedés várható Magyarországon, különösen az október 23-i ünnepnapon, amikor több helyen 20 fok feletti hőmérséklet is lehet. A kellemes idő azonban csütörtök estétől véget ér, amikor csapadékos, szeles időjárás veszi át a helyét - számolt be a HungaroMet Zrt.

A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint a Brit-szigetek térségében kialakult ciklonrendszer előoldalán egyre melegebb légtömegek áramlanak Magyarország fölé, ami országszerte jelentős hőmérséklet-emelkedést okoz. Ennek köszönhetően az éjszakai fagyok is átmenetileg megszűnnek.

Az október 23-i nemzeti ünnepen a legtöbb helyen 20 fok körül vagy afölött alakulnak a maximumértékek. Az Északi-középhegység térségében valamivel alacsonyabb hőmérsékletre számíthatunk, míg a Dunántúl déli részén és Bács-Kiskun megyében akár 23-24 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.

Szerdán és csütörtök délutánig csak elszórtan fordulhat elő kisebb eső vagy zápor, azonban csütörtökön jelentősen megváltozik az időjárás. A közeledő hidegfront előtt a Dunántúlon nagy területen megerősödik a déli szél, helyenként viharos széllökésekkel.

A péntekre virradó éjszaka érkező hidegfront átvonulásakor az északnyugatira, nyugatira forduló szél is erős marad. Csütörtök estétől egyre több helyen várható eső, záporeső, helyenként zivatar is kialakulhat. Péntek délelőttig nagyobb területen hullhat 10 millimétert meghaladó csapadék.

A meteorológiai szolgálat szerint a hétvégén továbbra is változékony időjárásra számíthatunk, több helyen csapadékkal. A hőmérséklet visszaesik az évszaknak megfelelő értékekre, de az éjszakai fagyok várhatóan még nem térnek vissza.