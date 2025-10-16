Ismét felbukkant Rubik Ernő budai luxusvillájának hirdetése a legnagyobb hazai ingatlanportálon. 3,3 millió eurót, azaz 1,3 milliárd forintot kérnek érte.
Életet mentett a néma segélykiáltás: bajba került nőt mentettek a rendőrök, miután jelzett a pincéreknek
Néma segélykérés mentett meg egy nőt Balatonbogláron, amikor a pincérnek jelezte, hogy veszélyben van. A rendőrség azonnal intézkedett, a bántalmazó volt párját őrizetbe vették - írja a Telex.
Rendőri intézkedés vetett véget egy családon belüli erőszaknak szerda este egy balatonboglári étteremben, miután az áldozat a nemzetközileg ismert néma segélykérés kézjelével jelezte veszélyhelyzetét. A négy fős társaságban érkező nő feltűnés nélkül hívta fel a pincér figyelmét szorult helyzetére.
A vendéglátóhely személyzete professzionálisan reagált: miközben egyikük tovább szolgálta ki a vendégeket, kollégája értesítette a hatóságokat. A helyszínre érkező körzeti megbízottak igazoltatták a társaság tagjait, az áldozat pedig a mosdóban, elkülönülten tudott beszélni a rendőrnővel, ahol elmondta, hogy volt párja fizikailag bántalmazta őt.
A 35 éves elkövetőt a Fonyódi Rendőrkapitányságra állították elő, ahol őrizetbe vették és kezdeményezték előzetes letartóztatását. A nyomozás során kiderült, hogy a bántalmazás Sárkeresztúron történt, ezért az ügyet átadták a területileg illetékes Sárbogárdi Rendőrkapitányságnak, ahol büntetőeljárás indult.
A Signal for Help (magyarul: néma segélykiáltás) kezdeményezést a kanadai Women's Foundation hozta létre 2020 áprilisában, a Covid-lezárások idején, amikor világszerte megnövekedett a családon belüli erőszakos esetek száma. A módszer lehetővé teszi, hogy az áldozatok feltűnés nélkül jelezhessék, ha veszélyben vannak.
A kézjel egyszerű mozdulatsorból áll: a négy kinyújtott ujj alá kell hajtani a hüvelykujjat, majd ráhajtani a négy ujjat. A módszer hatékonyságát bizonyítja, hogy korábban is sikeres segítségkérések történtek általa – nemrég szintén Balatonbogláron egy benzinkúton, valamint tavaly Kaposváron egy ruhaboltban is felismerték és reagáltak a jelzésre.
