A Pénzcentrum friss elemzése szerint idén is százezrek vészelhetik át fűtetlen lakásokban a telet.
Rengeteg magyar maradhat hoppon: hiába az Otthon Start, úgy tűnik, nem lesz mire elkölteni
Kis mértékben csökkent az Otthon Startra alkalmas lakóingatlanok aránya a kínálatban a bejelentés óta. A zenga.hu adatai szerint a csökkenés az elmúlt három hónapban Budapesten volt az egyik leglátványosabb, ahol jelenleg az eladó lakások és házak 42 százalékára lehet felvenni a kedvezményes hitelt. Ezzel együtt a lakásárak szinte mindenhol tovább emelkedtek. Az Otthon Startos és a nem Otthon Startos ingatlanok átlagra között minden vármegyében hatalmas különbségek vannak.
“Az elmúlt három hónapban leginkább Budapesten csökkent az Otthon Start programos lakóingatlanok aránya, ami nem változtat azon a trenden, hogy eddig is a fővárosban volt elérhető a legkevesebb, a program feltételeinek megfelelő lakóingatlan. Most a budapesti eladó lakások és házak 42 százalékára lehet felvenni a kedvezményes hitelt, szemben a júliusi 47 százalékkal” - mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.
A 3 százalékos kedvezményes hitelt ugyanis azon lakásokra lehet felvenni, amelyek értéke legfeljebb 100 millió forint (házak esetében 150 millió), négyzetméterára pedig maximum 1,5 millió forint.
Budapest mellett Zala és Veszprém vármegyében is mintegy 3 százalékponttal csökkent az Otthon Startra alkalmas ingatlanok aránya a bejelentés óta, előbbiben ez 77 százalékos, utóbbiban 61 százalékos megfelelőséget jelent.
“Úgy látjuk, hogy vannak helyek az országban, ahol most jóval nagyobb a drága ingatlanok aránya a kínálatban, mint nyár közepén volt, de a legolcsóbb vármegyeszékhelyeken (például Szolnok vagy Salgótarján) az ingatlankínálat nagyjából 96-97 százaléka továbbra is megfelel a programnak. A főváros legdrágább kerületeiben viszont (például a II. vagy az V. kerület) csupán 5 százalék körül van a programnak megfelelő ingatlanarány” - tette hozzá Futó Péter.
Azt ugyanakkor meg kell említeni, hogy vannak olyan települések is, ahol az előző hónapok nem hoztak változást, vagy épp még nőtt is az Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakások aránya: ilyen Miskolc, Szombathely és Szekszárd, illetve Csepel és a XI. kerület is. “Utóbbi két kerületben 1 százalékponttal több lakás felel most meg a programnak, mint két hónappal ezelőtt, amit egyrészt magyarázhat, hogy az eladók itt igyekeznek jobban hozzáigazítani az árakat a program feltételeihez (legalábbis a XI. kerületben, ahol a kínált lakások állapotában nem látunk romlást) de például Csepelen inkább a kínálat állapotának változása lehet a mögöttes ok, miután ott enyhén emelkedett a kínálatban a felújítandó, ezáltal olcsóbb lakások aránya” - emelte ki a zenga.hu szakértője.
Ennyit emelkedtek a bejelentés óta az árak
Az Otthon Start program bejelentése óta a hirdetők átlagosan 2,2 százalékkal emeltek az árakon, míg a fővárosban 5,1, Veszprém vármegyében pedig 6,2 százalékkal, de néhány olyan térsége is van az országnak, ahol minimálisan még mérséklődtek is az árak. A változásokban a kínálat minőség szerinti összetételének itt is szerepe lehet.
Mi történik az OSP-n kívül?
Sokat elárul a kínálat összetételéről az is, hogy mekkora a négyzetméterár-különbség a program feltételeinek megfelelő és nem megfelelő lakóingatlanok között. Ahol ez magas, ott a kínálatban kiugróan drága, jellemzően új építésű lakásokat is szép számmal találni. “Ilyenek például a balatoni vármegyék, és igaz ez a fővárosra is, ahol szintén sok a kiugróan drága lakás, így Budapesten a programon kívül eső lakóingatlanok átlagosan 1,76 millió forintba kerülnek négyzetméterenként, míg a program feltételeibe beleeső ingatlanokat átlagosan 1,06 millió forintért hirdetik” - mondta Futó Péter.
A nem Otthon Startos kínálatban csak Budapesten, valamint Veszprém és Somogy vármegyékben magasabb az átlagos négyzetméterár 1,5 millió forintnál, ami arra utal, hogy az olcsóbb vármegyékben inkább a házak nagy alapterülete miatt esnek ki az ingatlanok a programból. Nógrád vármegyében viszont még a nem Otthon Startos lakóingatlanok átlagos négyzetméterára is mindössze 400 ezer forint, vagyis egy ilyen háznak legalább 375 négyzetméteresnek kell lennie ahhoz, hogy elérje a 150 millió forintos értékhatárt.
Az Otthon Start Program valódi lendületet hozhat az újlakáspiacra – de csak akkor, ha hosszú távon is kiszámítható marad.
