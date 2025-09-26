2025. szeptember 26. péntek Jusztina
13 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Buildings of apartments in Budapest city Hungary Europe
Otthon

Rengeteg magyar maradhat hoppon: hiába az Otthon Start, úgy tűnik, nem lesz mire elkölteni

Pénzcentrum
2025. szeptember 26. 16:31

Kis mértékben csökkent az Otthon Startra alkalmas lakóingatlanok aránya a kínálatban a bejelentés óta. A zenga.hu adatai szerint a csökkenés az elmúlt három hónapban Budapesten volt az egyik leglátványosabb, ahol jelenleg az eladó lakások és házak 42 százalékára lehet felvenni a kedvezményes hitelt. Ezzel együtt a lakásárak szinte mindenhol tovább emelkedtek. Az Otthon Startos és a nem Otthon Startos ingatlanok átlagra között minden vármegyében hatalmas különbségek vannak.

“Az elmúlt három hónapban leginkább Budapesten csökkent az Otthon Start programos lakóingatlanok aránya, ami nem változtat azon a trenden, hogy eddig is a fővárosban volt elérhető a legkevesebb, a program feltételeinek megfelelő lakóingatlan. Most a budapesti eladó lakások és házak 42 százalékára lehet felvenni a kedvezményes hitelt, szemben a júliusi 47 százalékkal” - mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 3 százalékos kedvezményes hitelt ugyanis azon lakásokra lehet felvenni, amelyek értéke legfeljebb 100 millió forint (házak esetében 150 millió), négyzetméterára pedig maximum 1,5 millió forint.

Budapest mellett Zala és Veszprém vármegyében is mintegy 3 százalékponttal csökkent az Otthon Startra alkalmas ingatlanok aránya a bejelentés óta, előbbiben ez 77 százalékos, utóbbiban 61 százalékos megfelelőséget jelent.

“Úgy látjuk, hogy vannak helyek az országban, ahol most jóval nagyobb a drága ingatlanok aránya a kínálatban, mint nyár közepén volt, de a legolcsóbb vármegyeszékhelyeken (például Szolnok vagy Salgótarján) az ingatlankínálat nagyjából 96-97 százaléka továbbra is megfelel a programnak. A főváros legdrágább kerületeiben viszont (például a II. vagy az V. kerület) csupán 5 százalék körül van a programnak megfelelő ingatlanarány” - tette hozzá Futó Péter.

Azt ugyanakkor meg kell említeni, hogy vannak olyan települések is, ahol az előző hónapok nem hoztak változást, vagy épp még nőtt is az Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakások aránya: ilyen Miskolc, Szombathely és Szekszárd, illetve Csepel és a XI. kerület is. “Utóbbi két kerületben 1 százalékponttal több lakás felel most meg a programnak, mint két hónappal ezelőtt, amit egyrészt magyarázhat, hogy az eladók itt igyekeznek jobban hozzáigazítani az árakat a program feltételeihez (legalábbis a XI. kerületben, ahol a kínált lakások állapotában nem látunk romlást) de például Csepelen inkább a kínálat állapotának változása lehet a mögöttes ok, miután ott enyhén emelkedett a kínálatban a felújítandó, ezáltal olcsóbb lakások aránya” - emelte ki a zenga.hu szakértője.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ennyit emelkedtek a bejelentés óta az árak

Az Otthon Start program bejelentése óta a hirdetők átlagosan 2,2 százalékkal emeltek az árakon, míg a fővárosban 5,1, Veszprém vármegyében pedig 6,2 százalékkal, de néhány olyan térsége is van az országnak, ahol minimálisan még mérséklődtek is az árak. A változásokban a kínálat minőség szerinti összetételének itt is szerepe lehet.

Mi történik az OSP-n kívül?

Sokat elárul a kínálat összetételéről az is, hogy mekkora a négyzetméterár-különbség a program feltételeinek megfelelő és nem megfelelő lakóingatlanok között. Ahol ez magas, ott a kínálatban kiugróan drága, jellemzően új építésű lakásokat is szép számmal találni. “Ilyenek például a balatoni vármegyék, és igaz ez a fővárosra is, ahol szintén sok a kiugróan drága lakás, így Budapesten a programon kívül eső lakóingatlanok átlagosan 1,76 millió forintba kerülnek négyzetméterenként, míg a program feltételeibe beleeső ingatlanokat átlagosan 1,06 millió forintért hirdetik” - mondta Futó Péter.

A nem Otthon Startos kínálatban csak Budapesten, valamint Veszprém és Somogy vármegyékben magasabb az átlagos négyzetméterár 1,5 millió forintnál, ami arra utal, hogy az olcsóbb vármegyékben inkább a házak nagy alapterülete miatt esnek ki az ingatlanok a programból. Nógrád vármegyében viszont még a nem Otthon Startos lakóingatlanok átlagos négyzetméterára is mindössze 400 ezer forint, vagyis egy ilyen háznak legalább 375 négyzetméteresnek kell lennie ahhoz, hogy elérje a 150 millió forintos értékhatárt.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakáshitel #Budapest #oktatás #ingatlanpiac #lakásárak #ingatlanárak #lakások #házak #otthon start #zenga.hu #kedvezményes hitel

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:31
17:15
17:03
16:44
16:42
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 26.
Még szinte fillérekért foglalhatsz "télből a nyárba" utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki
2025. szeptember 25.
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
2025. szeptember 26.
Kíméletlen rezsicsapdába sétálhat százezernyi magyar nyugdíjas 2025 telén: erre jobb felkészülni
2025. szeptember 26.
Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb ország: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft
2025. szeptember 26.
Kínát és az oroszokat is satuba fogná Donald Trump: újabb válságot szabadít a világra az USA elnöke?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 26. péntek
Jusztina
39. hét
Szeptember 26.
Kutatók éjszakája
Szeptember 26.
Az európai nyelvek napja
Szeptember 26.
A fogamzásgátlás világnapja
Szeptember 26.
A tiszta hegyek napja
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Rengeteg magyar háztulaj kerítését ítélhetik bontásra: kevesen tudnak erről a szabályról, komoly pénzt fizethetnek
2
1 hete
Máris meglepő fordulatot hozott az Otthon Start: ezzel bizony sok magyar nem számolt
3
2 hete
Fájó milliókat bukott, aki így adott el lakást az utóbbi időben: rengetegen sétáltak bele a csapdába
4
1 hete
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
5
2 napja
Rendkívüli! Tényleg kivezetik a 3%-os Otthon Start hitelt a választások után? Megszólalt az államtitkár
PÉNZÜGYI KISOKOS
Blokkolás
bankkártya állapot, amikor művelet végzésére nem alkalmas, de még nincs letiltva.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 26. 16:03
Kíméletlen rezsicsapdába sétálhat százezernyi magyar nyugdíjas 2025 telén: erre jobb felkészülni
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 26. 13:01
Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb ország: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft
Agrárszektor  |  2025. szeptember 26. 16:26
Döntött Trump: a gazdáknak is osztanak a vámpénzekből