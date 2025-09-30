2025. szeptember 30. kedd Jeromos
8 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fotós egy dróthálós kerítés mögött guggolva, őszinte pillanatokat rögzít egy profi fényképezőgéppel egy nyári nap során
Otthon

Ilyen nincs: újabb adót vezetnek be ebben a magyar városban!

Pénzcentrum
2025. szeptember 30. 20:04

A 2015-ös törvénymódosítás óta az önkormányzatok egyedi települési adókat vezethetnek be, ami olyan különleges adónemek megjelenéséhez vezetett, mint a balatonfőkajári kerítésadó vagy a zsombói magas építmények adója.

A helyi adókról szóló törvény 2015-ös módosítása jelentős pénzügyi mozgásteret biztosított az önkormányzatoknak azzal, hogy lehetővé tette számukra egyedi települési adók kivetését olyan adótárgyakra, amelyeket nem terhel központi adóteher és jogszabály sem tiltja megadóztatásukat - írta a 168 óra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Balatonfőkajár önkormányzata ezt a lehetőséget kihasználva 2025. január 1-jétől bevezeti a kerítésadót. A rendelet szerint az élő sövényen kívüli, épített kerítések után folyóméterenként évi 1000 forintot kell majd fizetni. A döntést a helyiek különösebb ellenállás nélkül fogadták, ami részben annak tudható be, hogy a helyi adóbevételek teljes egészében a település költségvetését gyarapítják - közölte a Portfolio.

Az önkormányzatok az így befolyó összegeket saját feladataik ellátására fordíthatják: közszolgáltatások finanszírozására, működési költségekre vagy fejlesztésekre. A felhasználás módjáról a testület évente köteles tájékoztatni a lakosságot a költségvetési beszámolóban.

A balatonfőkajári rendelet értelmében az ingatlanok területén található összes épített kerítés adóköteles, beleértve az utcafronti, oldalsó és hátsó határolókat is. Különleges helyzetet teremtenek a közös kerítések, ahol a szomszédjogi szabályok érvényesek a használat és a fenntartási költségek tekintetében, azonban az adófizetés szempontjából minden tulajdonos a saját telkéhez tartozó határhossz után adózik.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy 10 méteres közös kerítés esetén mindkét szomszédos ingatlan tulajdonosának külön-külön meg kell fizetnie a 10.000 forintos adót, mivel mindkét ingatlan esetében adóalapot képez ugyanaz a kerítés.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Zsombó településen már jelenleg is működik egy egyedi adónem: a magas építmények adója. Ez egy fix éves összeg, amely az építmény magasságától függ. Egy 30 méteres építmény után évi körülbelül 1,25 millió forintot, 80 méter feletti magasság esetén pedig már 2,75 millió forintot kell fizetni.

Fontos kiemelni, hogy a zsombói adó nem a lakóházakra vonatkozik, hanem kifejezetten azokra a különálló ipari vagy infrastrukturális létesítményekre, amelyek jelentősen kiemelkednek környezetükből, mint például a mobiltelefon-átjátszó tornyok vagy a rádió- és televízióadók antennarendszerei.
Címlapkép: Getty Images
#adozas #otthon #önkormányzat #adó #költségvetés #adóemelés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:04
20:31
20:16
20:04
19:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 30.
Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá
2025. szeptember 29.
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
2025. szeptember 30.
Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
2025. szeptember 30.
Már az általános suli is óriási bukta magyar gyerekként: sokaknak ezért nem lesz jól fizető állása
2025. szeptember 30.
Őrült számokat látunk: annyi magyar dolgozik külföldön, hogy túlnőnék Székesfehérvárt
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 30. kedd
Jeromos
40. hét
Szeptember 30.
A fordítás nemzetközi napja
Szeptember 30.
A népmese napja
Szeptember 30.
A helyi önkormányzatok napja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Rengeteg magyar háztulaj kerítését ítélhetik bontásra: kevesen tudnak erről a szabályról, komoly pénzt fizethetnek
2
2 hete
Máris meglepő fordulatot hozott az Otthon Start: ezzel bizony sok magyar nem számolt
3
2 hete
Fájó milliókat bukott, aki így adott el lakást az utóbbi időben: rengetegen sétáltak bele a csapdába
4
7 napja
Rendkívüli! Tényleg kivezetik a 3%-os Otthon Start hitelt a választások után? Megszólalt az államtitkár
5
2 hete
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza vételi árfolyam
amelyen a számlákon lévő külföldi devizanemben tartott pénzünket átváltja forintra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 30. 18:59
Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 30. 18:03
Kvíz: Rég volt a történelem óra? Erre a 10 kérdésre kevés magyar tudja a választ a honfoglalásról!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 30. 20:27
Ilyen előleget igényelhet most sok magyar: nem jár mindenkinek