A fiatal nő a kezére leheli a levegőt, hogy felmelegítse. Lélegzete látható a hideg levegőben.
Otthon

Már látni, mikor csap le a brutál hidegfront Magyarországra: elképesztő, ami ránk vár, elő a kabátokkal!

Pénzcentrum
2025. szeptember 22. 15:44

Németország egyes részein 20 fokkal van hidegebb, mint itthon, de mi sem ússzuk már meg sokáig.

Magyarországtól nyugat-északnyugati irányban már jelentősen, helyenként akár 20 fokkal is hidegebb van, mint itthon, a kemény hidegfront azonban Magyarország felé tart - erről az Időkép számolt be.

Németország déli részén az alacsonyabban fekvő területeken sem éri el a hőmérséklet a 10 fokot, emellett Közép-Európa több részén is hosszan elnyúló fronthatás tapasztalható. A radarképek szerint napokon belül ideérhet ez az időjárási változás, vagyis

nem kizárt, hogy hamarosan itt is komoly lehűléssel, akár 10 fokot meghaladóan is számolni kell.

Már látni a durva fordulatot az időjárásban: brutál lehűléssel és esővel robban be az ősz
Már látni a durva fordulatot az időjárásban: brutál lehűléssel és esővel robban be az ősz
Már ma lehet számítani növekvő felhőkre az ország egyes részein, kedden és szerdán pedig egyre több helyen kell a lehűlés mellett csapadékra is számítani.
Címlapkép: Getty Images
