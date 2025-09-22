A Pénzcentrum 2025. szeptember 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Már látni a durva fordulatot az időjárásban: brutál lehűléssel és esővel robban be az ősz
Már ma lehet számítani növekvő felhőkre az ország egyes részein, kedden és szerdán pedig egyre több helyen kell a lehűlés mellett csapadékra is számítani.
Ma még nagyrészt derült lesz az ég, legfeljebb kevés fátyolfelhő lehet felettünk, majd az éjszaka második felében nyugat felől elkezd erősen megnövekedni a felhőzet. Reggelre már a Dunántúl északnyugati felén erősen felhős vagy borult idő valószínű és a Nyugat-Dunántúlon eső, zápor ekkor már előfordulhat - írja a met.hu. Többnyire gyenge vagy mérsékelt déli, délkeleti szél lesz a jellemző, de hajnalra a Dunántúl nyugati felén északnyugatira, északira fordul az áramlás és néhol megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható, de a hidegre hajlamos északkeleti helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak.
Kedden nyugat és északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, így arrafelé haladva egyre inkább felhős, csapadékos, míg keletebbre derült vagy fátyolfelhős, napos, száraz idő várható. Eleinte déli, majd északi, északkeleti szél lehet a jellemző, mely megélénkülhet, a Zemplén térségében meg is erősödhet. A maximum-hőmérséklet általában 26, 32 fok között valószínű, de a felhősebb nyugati, északnyugati tájakon ennél jóval hűvösebb idő ígérkezik, 20 fok alatt alakulhat a csúcsérték.
Szerdán aztán nagyrészt felhős időben lesz részünk hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Szórványosan lehet időszakos eső, záporeső, néhol esetleg zivatar. Nyugaton eshet a legtöbb csapadék. A keleties irányba forduló szél többfelé megélénkülhet, a Dunától keletre meg is erősödhet. A hőmérséklet hajnalban 11 és 19, délután 15 és 27 fok között valószínű, nyugaton, valamint északon, északkeleten lesz a hűvösebb, míg délkeleten a melegebb idő.
Idén nyáron változatlanul átlagosan 5,8%-os alku volt jellemző a lakáspiacon országosan – derül ki egy friss elemzésből.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia záró panelbeszélgetése látványosan mutatta meg, hogyan fonódik össze technológia, stílus és bizalom az értékesítés új világában.
Az Otthon Start program bejelentése óta a legkisebb, 25 négyzetméter alatti lakások iránt is nagyot nőtt a kereslet
A kontinens nagyvárosaiban a lakosok jövedelmük felét költik lakbérre, a lakástulajdon megszerzése pedig sokak számára elérhetetlen álom.
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a III. és a XI. kerületben: itt a lista!
Most megmutatjuk, hol találhatók ilyen lehetőségek Óbudán és Újbudán, ha valaki az Otthonr Start programmal szeretne újépítésű lakást venni.
A Magyar Közlönyben csütörtökön megjelent kormányhatározat jelentős költségvetési átcsoportosításról rendelkezik.
A GKI felmérése szerint a felnőttek 8,2%-a tervezi, hogy a következő fél évben részt vesz az Otthon Start Programban, ami akár 135–205 ezer háztartást is...
Az egyik legnagyobb hazai ingatlanhálózat adatai szerint az Otthon Start program bejelentése után augusztusban több mint felével nőtt az ingatlanmegtekintések száma.
Egy kaposvári gázszerelőt minősített csalás és más bűncselekmények miatt állít bíróság elé az ügyészség, miután több millió forinttal károsította meg megrendelőit.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia egyik panelbeszélgetése az ingatlanos reality-műsorok hatásait boncolgatta.
Bár csökkent a kontárkárosultak aránya, a bizalom nem mozdul: a szakemberek teljesítményét továbbra is átlagosan 3,6 csillagra értékeli a lakosság.
Kiderült, ennyibe kerül egy hónapra takarítót fogadni Budapesten: egyre többen mondanak nemet a házimunkára
Míg korábban kevesen engedhették meg maguknak, mára egyre inkább a mindennapok részévé vált takarítót hívni a háztartásokba.
Jellinek Dániel: Az Otthon Start program jelentős lendületet adott a hazai ingatlanpiacnak, miközben a vásárlói igények a fenntarthatóság és energiahatékonyság irányába tolódnak.
Rengeteg magyar háztulaj kerítését ítélhetik bontásra: kevesen tudnak erről a szabályról, komoly pénzt fizethetnek
Még a kerítésünk is meglepően sok mindent elárulhat rólunk. A magyarok számára elsősorban a biztonságot, a magánélet védelmét és emellett a rendezettséget jelenti.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia második szekciójában a közvetítői szakma jövője került fókuszba.
Kimondták, tényleg a túlárazóknak kedvez az Otthon Start: simán lehet nyerészkedni a lakáspiaci pánikon
Pánikszerűen vásárolnak most a fiatalok az ingatlanpiacon: az Otthon Start miatti további áremelkedéstől tartva még egy-egy túlárazott ingatlan megvételébe is belevágnak.
Az MNB ügyvezető igazgatója szerint a kamattámogatott programok önmagukban nem növelik érdemben a hitelpiac mélységét, ehhez további tényezők javulására is szükség van.
Erősödő kereslet élénkíti a lakáspiacot, de messze nem igaz, hogy minden ingatlan azonnal vevőre talál.
