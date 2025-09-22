2025. szeptember 22. hétfő Móric
25 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Esni fog, fekete felhő van, az esős évszakban sötét fekete.Hűvös záporok egy frissítő tavaszi napon, és tiszta és tiszta esőcseppek pattognak az esernyő fekete
Otthon

Már látni a durva fordulatot az időjárásban: brutál lehűléssel és esővel robban be az ősz

Pénzcentrum
2025. szeptember 22. 07:52

Már ma lehet számítani növekvő felhőkre az ország egyes részein, kedden és szerdán pedig egyre több helyen kell a lehűlés mellett csapadékra is számítani.

Ma még nagyrészt derült lesz az ég, legfeljebb kevés fátyolfelhő lehet felettünk, majd az éjszaka második felében nyugat felől elkezd erősen megnövekedni a felhőzet. Reggelre már a Dunántúl északnyugati felén erősen felhős vagy borult idő valószínű és a Nyugat-Dunántúlon eső, zápor ekkor már előfordulhat - írja a met.hu. Többnyire gyenge vagy mérsékelt déli, délkeleti szél lesz a jellemző, de hajnalra a Dunántúl nyugati felén északnyugatira, északira fordul az áramlás és néhol megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható, de a hidegre hajlamos északkeleti helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kedden nyugat és északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, így arrafelé haladva egyre inkább felhős, csapadékos, míg keletebbre derült vagy fátyolfelhős, napos, száraz idő várható. Eleinte déli, majd északi, északkeleti szél lehet a jellemző, mely megélénkülhet, a Zemplén térségében meg is erősödhet. A maximum-hőmérséklet általában 26, 32 fok között valószínű, de a felhősebb nyugati, északnyugati tájakon ennél jóval hűvösebb idő ígérkezik, 20 fok alatt alakulhat a csúcsérték.

Szerdán aztán  nagyrészt felhős időben lesz részünk hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Szórványosan lehet időszakos eső, záporeső, néhol esetleg zivatar. Nyugaton eshet a legtöbb csapadék. A keleties irányba forduló szél többfelé megélénkülhet, a Dunától keletre meg is erősödhet. A hőmérséklet hajnalban 11 és 19, délután 15 és 27 fok között valószínű, nyugaton, valamint északon, északkeleten lesz a hűvösebb, míg délkeleten a melegebb idő. 
Címlapkép: Getty Images
#otthon #szél #időjárás #hőmérséklet #eső #zivatar #ősz #zápor #csapadék #lehűlés #időjárás előrejelzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:44
08:30
08:15
07:52
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 22.
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
2025. szeptember 21.
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
2025. szeptember 21.
Csendben szedi áldozatait ez a jelenség: magyar dolgozók ezrei lehetnek veszélyben hétfőn
2025. szeptember 21.
Kimondták az igazságot az Otthon Startól: fölösleges a pánikkeltés, vagy tényleg fájdalmas drágulás jön?
2025. szeptember 20.
Itt még az AI szerint is kolbászból van a kerítés: kanyarban sincsen Svájc vagy Ausztria
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 22. hétfő
Móric
39. hét
Szeptember 22.
Európai autómentes nap
Szeptember 22.
Az orrszarvúak világnapja
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Jön az igazi hidegzuhany az Otthon Start kapcsán: váratlan vevők özönlöttek be a lakáspiacra
2
3 hete
Máris bődületes az Otthon Start hatása: rengeteg lakásvásárló járt pórul, súlyos pénzük bánja
3
4 napja
Rengeteg magyar háztulaj kerítését ítélhetik bontásra: kevesen tudnak erről a szabályról, komoly pénzt fizethetnek
4
3 hete
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
5
2 hete
Szintet lépett a trükközés: már nem is kertelnek, Otthon Start hitelre milliókkal drágábban adják a lakást
PÉNZÜGYI KISOKOS
MRP
Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program. Ehhez kapcsolódik egy hitelfajta, ami lehetővé teszi, hogy a munkavállalók tulajdonossá váljanak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 22. 05:28
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 21. 19:06
A közoktatásból menekíti gyermekeit a magyar elit, milliós tandíjak kifizetésére is hajlandóak
Agrárszektor  |  2025. szeptember 22. 08:14
Súlyos a helyzet: elérte a magyar határt a szörnyű fertőzés