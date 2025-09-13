Zenga.hu: Az Otthon Start hitelprogram eltérő hatással lesz a fővárosi és vidéki ingatlanpiacra

Az Otthon Start hitelprogram jelentős érdeklődést kelt országszerte, és várhatóan eltérő hatással lesz a fővárosi és vidéki ingatlanpiacra. A 3 százalékos kamatozású konstrukció befolyásolhatja az új lakásépítések számát és az albérleti piac dinamikáját is. Erről a témáról természetesen szó esik majd a szeptember 17-i Portfolio REA SUMMIT 2025 konferencián, azaz a hazai Real Estate Agent találkozón is.

Az Otthon Start hitelprogram előregisztrációjának elindulásával már a nyári időszakban megkezdődött a verseny a kedvezményes hitelekért. A zenga.hu felmérése alapján a különböző településtípusokon hasonló arányban terveznek ingatlant vásárolni az érdeklődők.

Futó Péter, a Zenga.hu vezető elemzője a Portfolionak nyilatkozva kiemelte, hogy a program hatása várhatóan azokon a területeken lesz erőteljesebb, ahol a négyzetméterárak nem haladják meg a másfél millió forintos felső határt, ugyanakkor a stabil munkaerőpiacnak köszönhetően az átlagosnál magasabbak a jövedelmek, ami lehetővé teszi a nagyobb összegű hitelfelvételt.

Míg Budapesten a jövedelmi oldal erős, a magasabb négyzetméterárak több helyen is korlátozzák a program feltételeinek megfelelő kínálatot, addig vidéken az árlimit – az alacsonyabb négyzetméterárak miatt – sokkal kevésbé jelent akadályt

– emelte ki Futó Péter.

A szakértő szerint Debrecen, Szeged, Győr, Veszprém, Székesfehérvár és Kecskemét olyan városok, ahol az országos átlaghoz képest stabil a munkaerőpiac, miközben a lakásárak jóval az 1,5 millió forintos négyzetméterár alatt maradnak. Ezeken a településeken nemcsak sokan tudnak majd élni a kedvezményes hitellel, de az ingatlanok kínálata is széles.

Budapesten elsősorban az alacsonyabb árfekvésű kerületekben várható áremelkedés, míg az agglomerációban a házak esetében a vételárkorlát 100 millióról 150 millió forintra történő emelése adhat teret a magasabb keresletnek és az árak további növekedésének.

A piaci viszonyokat az állami, önkormányzati és egyéb státuszban dolgozó munkavállalók számára biztosított évi nettó 1 millió forintos lakhatási támogatás is befolyásolhatja, mivel ez az összeg hiteltörlesztésre vagy önerő megfizetésére is felhasználható.

Az albérleti piacra gyakorolt hatások kapcsán Futó Péter úgy vélekedett, hogy jelenleg még az egyetemisták miatt erős a kereslet, de a szeptemberi félévkezdést követően várhatóan csökkenni fog a kiadó lakást keresők száma. Ezt a tendenciát erősítheti, hogy az Otthon Start program hatására a jelenlegi bérlők közül is többen vásárolhatnak ingatlant, ami a bérleti piacon a hozamok további csökkenéséhez vezethet.

A befektetői oldalon azonban ez nem jelent visszatartó erőt, mivel a program keretében sokan fontolgatják a befektetési célú vásárlást. Az életvitelszerű bentlakás nem feltétel, és elvileg akár három lakás megszerzése is lehetséges a program keretében.

Aki most befektetésként lakást vásárol, inkább a fix 3 százalékos hitel előnyeit igyekszik kihasználni, és hosszabb távon gondolkodva kevésbé a kiadással elérhető aktuális hozamokra koncentrál

– értékelt a Zenga.hu szakértője.

Az új lakásépítésekre gyakorolt hatás kapcsán – amelyek tavaly közel évtizedes mélypontot értek el alig több mint 13 ezer átadott lakással – Futó Péter szerint az Otthon Start program inkább közvetett, mint közvetlen befolyással bírhat. A program időbeli kifutása még nem ismert, ahogy az sem, hogy a leendő vásárlók milyen arányban terveznek új lakást venni.

"Az biztos, hogy az 1,5 millió forintos négyzetméterár-limit Budapesten főleg a külső kerületekben teszi lehetővé az új lakás vásárlását, mivel Budán és a belvárosban bőven magasabbak ennél a négyzetméterárak. Vidéken azonban a legtöbb városban az új lakások sem drágábbak ennél, így ott ez is erősítheti az ingatlanfejlesztési aktivitást" – zárta gondolatait a szakértő.