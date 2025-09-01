Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon!
Szeptember 1. – így kezdték az iskolát a szüleink, nagyszüleink a XX. század viharos évtizedeiben + fotók
Szeptember elseje nemcsak a tanév kezdete, hanem egy társadalmi pillanatkép is, különösen, ha egy évszázadnyi iskolai fotón keresztül nézzük. A Fortepan archívumából válogatott képek megmutatják, hogyan változott az iskolához való viszonyunk, a gyerekek, a tanárok és a kamera közötti kapcsolat, sőt maga az emlékezés módja is.
Szeptember elseje egy különleges rítus: az iskolakezdés napja, amikor a nyár véget ért, és a rend újra visszatért a gyerekek életébe. A Fortepan archívumának korai képein még szigorú tekintetek és egyenes tartás uralja az osztályképeket, hiszen a fotózás ritka, drága alkalom volt, nem mindenki férhetett hozzá, ünnepélyes esemény.
A 20-as, 30-as évektől kezdve Magyarországon is egyre szélesebb körben vált elérhetővé a fényképezés: a technológia olcsóbbá és kezelhetőbbé vált, egye több családnak volt Kodak Brownie gépe, így már nem csupán hivatásos fotográfusok készítettek képeket, hanem magánszemélyek is. Ez a korszak a Fortepan gyűjteményében is jól nyomon követhető: a képek nemcsak technikai fejlődést tükröznek, hanem azt is, hogyan vált a fényképezés a mindennapi élet részévé.
A fényképezés a 40-es évek végétől és az 50-es években elsősorban propagandacélokat szolgált: a hivatalos események, iskolai és munkahelyi életképek gyakran ideológiai üzenetet közvetítettek. Ez a szemlélet sok amatőr felvételen is visszaköszönt, hiszen a korszak vizuális nyelve átszivárgott a magánhasználatba is. A 60-as, 70-es évektől kezdve azonban egyre több spontán, személyes pillanatot örökítettek meg tanórákon, udvarokon, kirándulásokon, ami a fényképezés demokratizálódásának és a társadalmi nyitásnak is jele volt
A nyolcvanas évekre a fényképezőgép már nem számított kiváltságnak: mindennapi, családi eszközzé vált, amelyet egyre többen használtak személyes pillanatok megörökítésére. A fotózás ekkorra már túllépett a beállított, hivatalos képek világán a gyerekek természetesen viselkedtek a kamera előtt, és a felvételek egyre kötetlenebbé, őszintébbé váltak. Az iskola dokumentálása ekkor már nemcsak az intézményről szólt, hanem a személyes élményekről is.
A válogatásban megörökítésre szánt emlékképek, propagandafotók és egészen lírai alkotások is helyet kaptak. Az amatőr képek különösen érzékenyen ragadják meg a korhangulatot: kevés médium képes ilyen közvetlenül visszaadni azt, ahogyan egy korszak érzett, gondolkodott, élt. A Fortepan nemcsak archívum, hanem vizuális emlékezet: egyfajta társadalmi tükör, amelyen keresztül láthatóvá válik, hogyan változott a gyerekkor, a közösség és a technológia, és velük együtt az, ahogyan emlékezni tanultunk.
Izgalmasabb lett volna a képeket nem időrendben, hanem szabadabb asszociáció mentén elrendezni, de a hagyományos narratíva rendet kíván. Most tehát időben haladunk, ahogy azt a kánon megköveteli:
Az egyszülős családoknak az iskolakezdés komoly anyagi és lelki terhet is jelent.
Az úszástól a focin át a lovaglásig: utánajártunk, mennyibe kerülnek a legnépszerűbb sportfoglalkozások ma Magyarországon.
A Belügyminisztérium szerint van elég pedagógus, utánpótlással együtt, és többen is vannak, mint tavaly ilyenkor.
Budapesten átlagosan közel 120 ezer, vidéki nagyvárosokban 69 ezer forint kiadást jelenthet egy bölcsődés gyermek havi ellátása.
Iskolakezdés Európában 2025-ben: mutatjuk, mikor kezdődik a tanév Ausztriában, Németországban, Romániában, Szlovákiában és más országokban
Iskolakezdés Európában 2025-ben: mikor van az iskolakezdés más országokban, hol mikor van a tanév kezdete? Ekkor lesz a tanévkezdés 2025-ben a szomszédos országokban.
A Pénzcentrum ellenőrzőlistája segít, hogy zökkentőmentes legyen a sulikezdés.
Bár az Európai Unióban felmerült az óraátállítás eltörlésének lehetősége, a téma egyelőre nem élvez prioritást.
Rengeteg szülő szenved emiatt iskolakezdéskor: régiós szinten is tragikus, amit a hazai rendszer kínál
A jövő héten több százezer diák kezdi meg az új tanévet, ám a családok számára az iskolakezdés ma már komoly anyagi terhet jelent.
Tavaly áprilisban lépett életbe az a kormányrendelet, amely gyökeresen átalakította a pedagógusok teljesítményének értékelését.
2025. szeptember 5-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra.
A lakhatás és az étkezés jelenti a legnagyobb tételt, de számos kisebb kiadás is része a diákok költségvetésének.
Tízezer körüli a nyugdíjaskorú, visszafoglalkoztatott tanárok száma az oktatásban, ráadásul a PDSZ szerint ők megalázó helyzetben vannak.
Friss tanszerlista 2025-ben: ezt tartalmazza a tanszercsomag, itt kaphatók olcsó füzetek, iskolaszerek
Iskolakezdés tanszerlista 2025: ezek az iskolaszerek kellenek az első osztályos tanszercsomaghoz, így kaphatók a spórolás jegyében olcsó füzetek és más tanszerek olcsón.
A zenei magánórák fejlesztik a kreativitást és az önbizalmat, de az árak sok család számára komoly kihívást jelentenek.
Nem csak a tehetséggondozás miatt van szükség a különórákra, sokszor a közoktatás hiányosságait pótolják vele.
Némely támogatás igényléséhez elég az SNI-státuszt igazolni, más támogatásokhoz viszont már orvosi igazolás is szükséges lehet.
Különösen drasztikus a csökkenés a 20-24 éves korosztályban, ahol 20,7 ezerről 10,1 ezerre esett vissza a vizsgázók száma.
A pótfelvételi ponthatárok 2025. augusztus 27-én derülnek ki, ekkor hozzák nyilvánosságra a 2025 pótfelvételi eredményeket is. Nézzük meg, mit kell még tudni a pótfelvételiről.
