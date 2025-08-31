2025. augusztus 31. vasárnap Erika, Bella
20 °C Budapest
interior of a school classroom with wooden desks and chairs. nobody around. 3d render
Kvíz

Kvíz: Okosabb vagy mint egy elsős? Mutasd, hogy mire emlékszel a kisiskolás tananyagból!

Pénzcentrum
2025. augusztus 31. 18:01

Rengeteg kisdiák számára először hangzik fel idén szeptemberben az első csöngetést, elkezdik az első osztályt. Az iskolakezdés apropóján a mai kvíz során olyan kérdéseket teszünk fel, amelyekre egy első osztályosnak év végére tudnia kell a választ. Neked menne még a számtan, betűvetés, emlékszel még a mondókákra? Tedd próbára a tudásod a Pénzcentrum sulikezdős kvízén!

Kvíz: Okosabb vagy mint egy elsős? Mutasd, hogy mire emlékszel a kisiskolás tananyagból!

1/10 kérdés
Melyik szám kerülhet a ☐ helyére az alábbiak közül, ha igaz, hogy 12 < ☐ < 18?
16
9
11
21
2/10 kérdés
Hogy folytatódik a mondóka? "Megy a kocsi, fut a kocsi: patkó-dobogás. / Megy a vonat, fut a vonat: ..."
zsongó loholás
búgó kocogás
sínpár-kopogás
zúgó robogás
3/10 kérdés
Hogy választjuk el, szótagoljuk a hattyú szót?
hat-tyú
ha-ttyú
hatty-ú
haty-tyú
4/10 kérdés
Mi a háromszög?
síkidom
rombusz
test
vonal
5/10 kérdés
Melyik szót írjuk ly-nal?
papagá_
muszá_
szamurá_
dagá_
6/10 kérdés
Anna és Bence almát szedtek. Anna szedett 3-at, Bence 4-et. Mennyi almát szedtek összesen?
7-et
9-et
3-at
4-et
7/10 kérdés
Hány magánhangzó van a hivatalos magyar ábécében?
12
14
10
16
8/10 kérdés
Melyik római számot jelöli a V?
5
10
1
20
9/10 kérdés
Két madár ült a fán, majd leszállt négy madár. Utána leszállt még egy madár, aztán mind elrepültek. Hány madár maradt a fán?
0
2
6
7
10/10 kérdés
Melyik szó hiányzik a dalból? "Bújj, bújj, zöld ág, zöld levelecske, nyitva van a(z) _________, csak bújjatok rajta!
gyémántkapu
csillagkapu
ezüstkapu
aranykapu
Címlapkép: Getty Images
