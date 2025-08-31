Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Rengeteg kisdiák számára először hangzik fel idén szeptemberben az első csöngetést, elkezdik az első osztályt. Az iskolakezdés apropóján a mai kvíz során olyan kérdéseket teszünk fel, amelyekre egy első osztályosnak év végére tudnia kell a választ. Neked menne még a számtan, betűvetés, emlékszel még a mondókákra? Tedd próbára a tudásod a Pénzcentrum sulikezdős kvízén!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Okosabb vagy mint egy elsős? Mutasd, hogy mire emlékszel a kisiskolás tananyagból! 1/10 kérdés Melyik szám kerülhet a ☐ helyére az alábbiak közül, ha igaz, hogy 12 < ☐ < 18? 16 9 11 21 Következő kérdés 2/10 kérdés Hogy folytatódik a mondóka? "Megy a kocsi, fut a kocsi: patkó-dobogás. / Megy a vonat, fut a vonat: ..." zsongó loholás búgó kocogás sínpár-kopogás zúgó robogás Következő kérdés 3/10 kérdés Hogy választjuk el, szótagoljuk a hattyú szót? hat-tyú ha-ttyú hatty-ú haty-tyú Következő kérdés 4/10 kérdés Mi a háromszög? síkidom rombusz test vonal Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik szót írjuk ly-nal? papagá_ muszá_ szamurá_ dagá_ Következő kérdés 6/10 kérdés Anna és Bence almát szedtek. Anna szedett 3-at, Bence 4-et. Mennyi almát szedtek összesen? 7-et 9-et 3-at 4-et Következő kérdés 7/10 kérdés Hány magánhangzó van a hivatalos magyar ábécében? 12 14 10 16 Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik római számot jelöli a V? 5 10 1 20 Következő kérdés 9/10 kérdés Két madár ült a fán, majd leszállt négy madár. Utána leszállt még egy madár, aztán mind elrepültek. Hány madár maradt a fán? 0 2 6 7 Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik szó hiányzik a dalból? "Bújj, bújj, zöld ág, zöld levelecske, nyitva van a(z) _________, csak bújjatok rajta! gyémántkapu csillagkapu ezüstkapu aranykapu Eredmények

Címlapkép: Getty Images

