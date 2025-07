Súlyos betegségeket is okozhat a légkondid: fogadjunk, hogy ezt nem tudtad róla

A túlzott klímahasználat súlyosabb esetekben arcidegbénulást és tüdőgyulladást is okozhat, ha az immunrendszer legyengült állapotban van, és fogékony a megbetegedésre. A fül-orr-gégészeteken nyáron az ésszerűtlen klímahasználat miatt növekszik a betegforgalom, megfázásszerű tünetekkel, arcüreg-, középfül-, torok- és akár kötőhártya-gyulladással keresik fel a szakorvosokat – mondja dr. Kraxner Helga. A Semmelweis Egyetem adjunktusa ugyanakkor azt is hozzáteszi, a pollenallergiások panaszait enyhítheti az észszerű klímahasználat.

A túlzott klímahasználatnak megvannak a maga veszélyei. Ha túl nagy a különbség a kinti és a benti hőmérséklet között, akkor nagyon gyorsan megbetegedhetünk. Különösen igaz ez akkor, ha kint 40 fok van, és utána izzadtan, átvizesedett ruhában bemegyünk egy hűtött helyiségbe – ilyenkor garantált a betegség. Persze ennek hátterében mindig van valamilyen kórokozó – vagy a környezetben, vagy bennünk –, ami arra vár, hogy szervezetünket megtámadja, ha a védekezés valamilyen okból gyengül – kezdi dr. Kraxner Helga.

A Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika adjunktusa hozzáteszi, ezek a kórokozók könnyen megtámadhatják az alsó vagy felső légutakat, és kialakulhat az arcüreg-, orrmelléküreg-, kötőhártya- vagy középfülgyulladás, de akár tüdőgyulladásig is fokozódhat a probléma. Éppen ezért 24 Celsius foknál alacsonyabbra ne állítsuk a légkondicionáló berendezést – tanácsolja az adjunktus.

Ha valakinek bedugul az orra, és a száján keresztül lélegzik, akkor közvetlenül jutnak be a torkába, gégéjébe azok a kórokozók, amiket egyébként az orra megszűrne. Ezért gyakrabban fordul elő a mandula-, torok- vagy gégegyulladás is ilyen esetekben

– mondja a szakorvos.

Ezért nagyon fontos a klímák rendszeres és alapos tisztítása. Ha ugyanis hónapokig nem használjuk a berendezést, a lecsapódó kondenzvízben elszaporodhatnak a kórokozók, baktériumok és gombák, és ha legközelebb bekapcsoljuk a készüléket, akkor a szennyezett levegőt fújják a szobába. Ez allergiás típusú betegségeket, és akár súlyos fertőzéseket is okozhat, főleg ha legyengült az immunrendszer, ilyenkor arcüreg-, középfül-, szem, vagy tüdőgyulladás alakulhat ki – hívja fel a figyelmet az adjunktus.

Az allergológus ugyanakkor azt is hozzáteszi, vannak betegek, akik állapotát éppen javíthatja az észszerű klímahasználat.

A pollenallergiásoknak segíthet, ha okosan, nem túl alacsony hőmérsékletre állítva használják a klímaberendezést, mert az abban lévő légszűrő meg tudja tisztítani a pollenektől a levegőt. Tehát, ha az érintettek allergiaszezonban szellőztetés helyett otthon, vagy az autóban bekapcsolják a légkondicionálót, az még akár kedvező hatással is lehet a tüneteikre, mert egy pollenekkel kevésbé szennyezett levegő jut a beltérbe. Persze, ez a klíma szűrőjének minőségétől is függ

– ismerteti dr. Kraxner Helga.

Az adjunktus arra is kitér, hogy az autóban is fontos körültekintőnek lennünk, hiszen ott még inkább irányítottan fújja a levegőt a klíma a derekunkra, hátunkra, arcüregünkre, fülünkre, így az adott szerv könnyebben megfájdulhat, és akár arcidegbénulás is kialakulhat. Továbbá reumatológiai, ízületi panaszokat is okozhat a túl hideg légbefúvás – int óvatosságra az adjunktus.