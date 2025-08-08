2025. augusztus 8. péntek László
panelépület Budapesten
Ez lenne a nagy készülés az Otthon Start programra? Ki költözne erre a környékre?

Pénzcentrum
2025. augusztus 8. 15:03

A kormány nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá minősítené a legalább 250 lakásos fejlesztéseket, ha a lakások 70 százaléka megfelel az Otthon Start feltételeinek. Az intézkedés célja a lakáskínálat bővítése és az áremelkedés fékezése, azonban a szakértők szerint a hatások csak évek múlva érezhetők- írja a G7.

A szerdai Kormányinfón bejelentett új intézkedés értelmében nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá minősíthetik azokat az ingatlanfejlesztéseket, amelyek minimum 250 lakást tartalmaznak, és ezek legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start program kritériumainak. A kormányzat ezzel a lépéssel a lakáskínálat bővítését célozza, miközben a kiemelt státusz számos szabályozási könnyítést is jelent a fejlesztők számára.

Az Otthon Start programmal kapcsolatban gyakran megfogalmazott kritika, hogy a megnövekedett keresletet nem követi megfelelő kínálat, ami további áremelkedéshez vezethet. A kormány várakozása szerint az új intézkedés felpörgetheti a jelenleg pangó lakásépítéseket, ezáltal megelőzve a további drágulást, miközben új munkahelyeket teremt az építőiparban és hozzájárul a gazdasági növekedéshez.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások kategóriája nem újkeletű: 2004-ben még csak útépítéseknél alkalmazták, majd 2006-ban törvénybe iktatták az uniós projektek gyorsabb lebonyolítása érdekében. Az évek során a feltételrendszer fokozatosan lazult, és már évek óta lakóépületekre is kiterjeszthető ez a státusz.

Kiss Gábor, a Metrodom csoport igazgatója, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület alelnöke szerint

a 250 lakásnál nagyobb projektek nemzetgazdasági kiemelése és a gyorsított hatósági eljárás lehetősége segíti a kínálat bővítését, de a tervezési és kivitelezés időre való tekintettel ezek csak 2028 után lesznek elérhetőek.

Az alelnök hozzátette: "Akár az átadás előtt 2-3 évvel is le lehet kötni egy lakást, de ebben az esetben az Otthon Start Programban résztvevő kedvezményes 3 százalék kamatozású hitelt igénybe vevőknek hinniük kell abban, hogy a jövedelmük az átadás előtt megkötendő hitelszerződéskor is megfelelő, a program pedig még mindig elérhető lesz." Futó Péter, a Zenga elemzési vezetője a G7-tel együttműködve értékelte a változást.

A várható hatások kapcsán szinte minden attól függ, hogy meddig lesz elérhető az Otthon Start. Az ingatlanfejlesztőket a hosszú távon is kiszámítható környezet és szabályozások ösztönzik leginkább új projektek indítására, miután a nagyobb beruházások átfutási ideje legalább 2-3 év

- fejtette ki Futó Péter. A szakértői elemzés szerint a 250 lakásos alsó határ miatt a vidéki projektek többsége nem felelne meg a feltételeknek, mivel ott ritkán épülnek ilyen nagy társasházak. Budapesten főként a VIII., IX., XI. és XIII. kerületekben, a belváros és a kertvárosi peremkerületek közötti átmeneti zónában valósulnak meg ilyen volumenű fejlesztések.

Az Otthon Start program feltételei - miszerint a vételár nem haladhatja meg a 100 millió forintot, a négyzetméterár pedig az 1,5 millió forintot - azt eredményezik, hogy elsősorban a főváros olcsóbb kerületeiben és néhány vidéki nagyvárosban induló projektek jöhetnek szóba. A legnagyobb fejlesztők azonban jellemzően Budapest olyan kerületeiben aktívak, ahol a négyzetméterárak magasabbak a program által megengedettnél, így főként azok a nagyobb fejlesztők profitálhatnak az intézkedésből, amelyek a főváros legolcsóbb kerületeiben vagy nagyobb vidéki városokban fejlesztenek.

Címlapkép: Getty Images
#otthon #ingatlan #olcsó #beruházás #építkezés #ingatlanpiac #ingatlanár #otthon start

