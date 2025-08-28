2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
33 °C Budapest
Járókelők a hőségben egy szökőkútnál a budapesti Szabadság téren 2025. június 5-én. Életbe lépett ezen a napon 0 órakor az országos tisztifőorvos által az ország egész területére kiadott másodfokú hőségriasztás, amely június 8-án éjfél
Otthon

Kétarcú időjárás csap le az országra már holnap: egyik fele elázik, másik fele megfő

Pénzcentrum
2025. augusztus 28. 12:39

Az ország felében brutális hőséget, a másikban viszont kemény zivatarokat jósol a HungaroMet - erről írtak előrejelzésükben.

A meteorológiai szolgálat másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Fejér, Tolna, Pest, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére, ezeken a helyeken a napi középhőmérséklet pénteken 27 Celsius-fok felett alakulhat.

Az ország többi részén Zala, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kivételével a napi középhőmérséklet 25 fok felett lehet pénteken.

Péntekre a HungaroMet Zrt. elsőfokú figyelmeztetést adott ki Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Veszprém, Zala vármegye területére zivatarok kialakulásának veszélye miatt. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat pénteken az ország nyugati vármegyéiben.

Címlapkép: Getty Images
