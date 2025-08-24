Áramszünet jön 387 településen a jövő héttől, 76 helyen gáz sem lesz: erre kell készülni

Augusztus 25. és szeptember 30. között 387 település területén lehet áramszünet az Eon által közzétett tájékoztatás szerint. Néhol csak 1-1 utcát vagy településrészt érint a szolgáltatáskiesés, máshol az egész településen nem lesz áram. 76 helységben pedig a gázszolgáltatásban várható üzemszünet. Mutatjuk a listát, hol kell áramszünetre, vagy gázszünetre készülni a héten.

Az Eon honlapján közzétett listából kiderül, hogy 387 településen lesz áramszünet a jövő héttől szeptember végéig. A szolgáltató megjelöli a listájában a pontos utcákat és azt is, hogy mely időpontok között várható a szolgáltatáskiesés. Alább felsoroljuk az érintett települések listáját, viszont a pontos utcákért, dátumokért érdemes az Eon listáját megnyitni, melyet linkeltünk!

Az áramszünet által érintett települések:

Aba

Ábrahámhegy

Ács

Adásztevel

Adony

Ajka

Alap

Alcsútdoboz

Alsóörs

Alsószentiván

Andocs

Apátistvánfalva

Babócsa

Babosdöbréte

Babót

Badacsonytomaj

Badacsonytördemic

Bagod

Bágyogszovát

Bakonybél

Bakonygyirót

Bakonynána

Bakonypéterd

Bakonyság

Bakonyszentiván

Bakonyszentkirály

Bakonyszentlászló

Bakonytamási

Balatonakarattya

Balatonalmádi

Balatonboglár

Balatonederics

Balatonfőkajár

Balatonfüred

Balatongyörök

Balatonkenese

Balatonkeresztúr

Balatonlelle

Balatonszentgyörgy

Balatonudvari

Barcs

Bátaszék

Becsehely

Belvárdgyula

Bérbaltavár

Bicsérd

Bicske

Bikal

Bocfölde

Boda

Bogád

Bogádmindszent

Bonyhád

Bonyhádvarasd

Borsfa

Böhönye

Bölcske

Bőny

Budakalász

Budakeszi

Budapest

Buzsák

Bükkösd

Cece

Cikó

Csém

Cserszegtomaj

Csetény

Csikóstőttős

Csopak

Csór

Csorna

Csömend

Csörötnek

Dabrony

Dáka

Decs

Dég

Diósd

Diósviszló

Dobri

Dombóvár

Dorog

Döbrököz

Dörgicse

Drávasztára

Dudar

Dunaharaszti

Dunakeszi

Dunaszentgyörgy

Dunaújváros

Écs

Ecser

Egyházashollós

Egyházaskozár

Egyházasrádóc

Előszállás

Enying

Ercsi

Érd

Esztergom

Etyek

Fadd

Fertőrákos

Fiad

Fonyód

Fót

Füle

Fűzvölgy

Garabonc

Gárdony

Garé

Gasztony

Gérce

Geresdlak

Gersekarát

Gödöllő

Gyarmat

Gyenesdiás

Gyömrő

Győr

Györköny

Győrszemere

Győrújbarát

Halászi

Harka

Harkány

Hárskút

Hetes

Hetvehely

Hévíz

Hobol

Homokkomárom

Horvátzsidány

Hosszúhetény

Hosszúvölgy

Hőgyész

Ipacsfa

Ipolydamásd

Ipolytölgyes

Isaszeg

Iszkaszentgyörgy

Ivándárda

Jásd

Juta

Kakasd

Kám

Kamond

Kaposmérő

Kaposújlak

Kaposvár

Kaposszekcső

Kapuvár

Kehidakustány

Kemenesszentmárton

Kereki

Kerepes

Keszthely

Kéthely

Kéty

Kincsesbánya

Kisapáti

Kisbárapáti

Kisbér

Kisbucsa

Kisdorog

Kisláng

Kislippó

Kislőd

Kismaros

Kisrécse

Kistarcsa

Komárom

Komló

Kóny

Koppányszántó

Kozármisleny

Körmend

Környe

Kőszeg

Kővágószőlős

Kővágótöttös

Kulcs

Lázi

Lébény

Lengyel

Lenti

Lepsény

Letenye

Letkés

Lippó

Lothárd

Lovászhetény

Madocsa

Maglód

Magyarbóly

Magyarszecsőd

Magyarszerdahely

Mánfa

Marcali

Martonvásár

Mátyásdomb

Máza

Mecsér

Mekényes

Mencshely

Mersevát

Mezőcsokonya

Mezőkomárom

Mikosszéplak

Mindszentkálla

Misefa

Mocsa

Mogyoród

Mohács

Molnári

Molnaszecsőd

Mosonmagyaróvár

Mosonszentmiklós

Mőcsény

Mucsi

Murakeresztúr

Nádasd

Nagyatád

Nagygyimót

Nagyigmánd

Nagykanizsa

Nagykapornak

Nagykutas

Nagylók

Nagymaros

Nagynyárád

Nagyrécse

Nagysimonyi

Nagytótfalu

Nagyvejke

Nagyvenyim

Naszály

Nemescsó

Nemeskolta

Nemesvámos

Nemesvita

Németkér

Neszmély

Nyúl

Ófalu

Okorvölgy

Ordacsehi

Oroszlány

Ózdfalu

Ozora

Őriszentpéter

Öskü

Paks

Pápa

Pápateszér

Páprád

Páty

Pécel

Pecöl

Pécs

Pécsvárad

Pér

Peterd

Pilisvörösvár

Pilisszántó

Pilisszentiván

Polgárdi

Pomáz

Porva

Pusztahencse

Pusztaszabolcs

Püspökmolnári

Rábacsécsény

Rácalmás

Ráckeresztúr

Rádóckölked

Rátót

Rédics

Répcelak

Rétalap

Révfülöp

Románd

Salköveskút

Sárbogárd

Sárok

Sarród

Sárszentmihály

Sárvár

Sé

Segesd

Sellye

Semjénháza

Seregélyes

Simontornya

Siófok

Sokorópátka

Solymár

Somogyszil

Sopron

Sormás

Söjtör

Söpte

Sümeg

Szabadbattyán

Szabadhídvég

Szakcs

Szákszend

Szalafő

Szápár

Szászvár

Székesfehérvár

Szekszárd

Szemely

Szemenye

Szentegát

Szentendre

Szentgál

Szentgáloskér

Szentgotthárd

Szentkatalin

Szepetnek

Szigetszentmiklós

Szigetvár

Szigliget

Szilágy

Szob

Szombathely

Szomor

Sződliget

Szőke

Szőlősgyörök

Tab

Tabajd

Tác

Tahitótfalu

Taliándörögd

Tamási

Tapolca

Tarján

Tárkány

Taszár

Tata

Tatabánya

Telki

Tengelic

Tényő

Tihany

Tokorcs

Tolna

Tornyiszentmiklós

Töltéstava

Türje

Újudvar

Und

Úrhida

Vác

Vajszló

Vámosszabadi

Vanyola

Várdomb

Várong

Várpalota

Várvölgy

Vasvár

Vasszécseny

Velence

Verőce

Vértestolna

Veszprém

Vokány

Vönöck

Vöröstó

Zajk

Zalaapáti

Zalabér

Zalacsány

Zalaegerszeg

Zalasárszeg

Zalaszentbalázs

Zalaszentgrót

Zalatárnok

Zalaújlak

Zimány

Zirc

Zomba

Zselickislak

Ezeken a településeken nem lesz gáz

Az Eon listája alapján 76 település területén várható üzemszünet a gázszolgáltatásban. Néhol csak egyes utcákat, utcarészéket érint a szolgáltatáskiesés, máshol az egész települést. A pontos listát az Eon honlapjáról érdemes letöltenie az érintetteknek. A cikkünkben közölt információk tájékoztató jellegűek, a szolgáltató bejelentéseit, tájékoztatását kell minden esetben elsődlegesen figyelembe venni!