Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök ősztől.
Áramszünet jön 387 településen a jövő héttől, 76 helyen gáz sem lesz: erre kell készülni
Augusztus 25. és szeptember 30. között 387 település területén lehet áramszünet az Eon által közzétett tájékoztatás szerint. Néhol csak 1-1 utcát vagy településrészt érint a szolgáltatáskiesés, máshol az egész településen nem lesz áram. 76 helységben pedig a gázszolgáltatásban várható üzemszünet. Mutatjuk a listát, hol kell áramszünetre, vagy gázszünetre készülni a héten.
Az Eon honlapján közzétett listából kiderül, hogy 387 településen lesz áramszünet a jövő héttől szeptember végéig. A szolgáltató megjelöli a listájában a pontos utcákat és azt is, hogy mely időpontok között várható a szolgáltatáskiesés. Alább felsoroljuk az érintett települések listáját, viszont a pontos utcákért, dátumokért érdemes az Eon listáját megnyitni, melyet linkeltünk!
Az áramszünet által érintett települések:
- Aba
- Ábrahámhegy
- Ács
- Adásztevel
- Adony
- Ajka
- Alap
- Alcsútdoboz
- Alsóörs
- Alsószentiván
- Andocs
- Apátistvánfalva
- Babócsa
- Babosdöbréte
- Babót
- Badacsonytomaj
- Badacsonytördemic
- Bagod
- Bágyogszovát
- Bakonybél
- Bakonygyirót
- Bakonynána
- Bakonypéterd
- Bakonyság
- Bakonyszentiván
- Bakonyszentkirály
- Bakonyszentlászló
- Bakonytamási
- Balatonakarattya
- Balatonalmádi
- Balatonboglár
- Balatonederics
- Balatonfőkajár
- Balatonfüred
- Balatongyörök
- Balatonkenese
- Balatonkeresztúr
- Balatonlelle
- Balatonszentgyörgy
- Balatonudvari
- Barcs
- Bátaszék
- Becsehely
- Belvárdgyula
- Bérbaltavár
- Bicsérd
- Bicske
- Bikal
- Bocfölde
- Boda
- Bogád
- Bogádmindszent
- Bonyhád
- Bonyhádvarasd
- Borsfa
- Böhönye
- Bölcske
- Bőny
- Budakalász
- Budakeszi
- Budapest
- Buzsák
- Bükkösd
- Cece
- Cikó
- Csém
- Cserszegtomaj
- Csetény
- Csikóstőttős
- Csopak
- Csór
- Csorna
- Csömend
- Csörötnek
- Dabrony
- Dáka
- Decs
- Dég
- Diósd
- Diósviszló
- Dobri
- Dombóvár
- Dorog
- Döbrököz
- Dörgicse
- Drávasztára
- Dudar
- Dunaharaszti
- Dunakeszi
- Dunaszentgyörgy
- Dunaújváros
- Écs
- Ecser
- Egyházashollós
- Egyházaskozár
- Egyházasrádóc
- Előszállás
- Enying
- Ercsi
- Érd
- Esztergom
- Etyek
- Fadd
- Fertőrákos
- Fiad
- Fonyód
- Fót
- Füle
- Fűzvölgy
- Garabonc
- Gárdony
- Garé
- Gasztony
- Gérce
- Geresdlak
- Gersekarát
- Gödöllő
- Gyarmat
- Gyenesdiás
- Gyömrő
- Győr
- Györköny
- Győrszemere
- Győrújbarát
- Halászi
- Harka
- Harkány
- Hárskút
- Hetes
- Hetvehely
- Hévíz
- Hobol
- Homokkomárom
- Horvátzsidány
- Hosszúhetény
- Hosszúvölgy
- Hőgyész
- Ipacsfa
- Ipolydamásd
- Ipolytölgyes
- Isaszeg
- Iszkaszentgyörgy
- Ivándárda
- Jásd
- Juta
- Kakasd
- Kám
- Kamond
- Kaposmérő
- Kaposújlak
- Kaposvár
- Kaposszekcső
- Kapuvár
- Kehidakustány
- Kemenesszentmárton
- Kereki
- Kerepes
- Keszthely
- Kéthely
- Kéty
- Kincsesbánya
- Kisapáti
- Kisbárapáti
- Kisbér
- Kisbucsa
- Kisdorog
- Kisláng
- Kislippó
- Kislőd
- Kismaros
- Kisrécse
- Kistarcsa
- Komárom
- Komló
- Kóny
- Koppányszántó
- Kozármisleny
- Körmend
- Környe
- Kőszeg
- Kővágószőlős
- Kővágótöttös
- Kulcs
- Lázi
- Lébény
- Lengyel
- Lenti
- Lepsény
- Letenye
- Letkés
- Lippó
- Lothárd
- Lovászhetény
- Madocsa
- Maglód
- Magyarbóly
- Magyarszecsőd
- Magyarszerdahely
- Mánfa
- Marcali
- Martonvásár
- Mátyásdomb
- Máza
- Mecsér
- Mekényes
- Mencshely
- Mersevát
- Mezőcsokonya
- Mezőkomárom
- Mikosszéplak
- Mindszentkálla
- Misefa
- Mocsa
- Mogyoród
- Mohács
- Molnári
- Molnaszecsőd
- Mosonmagyaróvár
- Mosonszentmiklós
- Mőcsény
- Mucsi
- Murakeresztúr
- Nádasd
- Nagyatád
- Nagygyimót
- Nagyigmánd
- Nagykanizsa
- Nagykapornak
- Nagykutas
- Nagylók
- Nagymaros
- Nagynyárád
- Nagyrécse
- Nagysimonyi
- Nagytótfalu
- Nagyvejke
- Nagyvenyim
- Naszály
- Nemescsó
- Nemeskolta
- Nemesvámos
- Nemesvita
- Németkér
- Neszmély
- Nyúl
- Ófalu
- Okorvölgy
- Ordacsehi
- Oroszlány
- Ózdfalu
- Ozora
- Őriszentpéter
- Öskü
- Paks
- Pápa
- Pápateszér
- Páprád
- Páty
- Pécel
- Pecöl
- Pécs
- Pécsvárad
- Pér
- Peterd
- Pilisvörösvár
- Pilisszántó
- Pilisszentiván
- Polgárdi
- Pomáz
- Porva
- Pusztahencse
- Pusztaszabolcs
- Püspökmolnári
- Rábacsécsény
- Rácalmás
- Ráckeresztúr
- Rádóckölked
- Rátót
- Rédics
- Répcelak
- Rétalap
- Révfülöp
- Románd
- Salköveskút
- Sárbogárd
- Sárok
- Sarród
- Sárszentmihály
- Sárvár
- Sé
- Segesd
- Sellye
- Semjénháza
- Seregélyes
- Simontornya
- Siófok
- Sokorópátka
- Solymár
- Somogyszil
- Sopron
- Sormás
- Söjtör
- Söpte
- Sümeg
- Szabadbattyán
- Szabadhídvég
- Szakcs
- Szákszend
- Szalafő
- Szápár
- Szászvár
- Székesfehérvár
- Szekszárd
- Szemely
- Szemenye
- Szentegát
- Szentendre
- Szentgál
- Szentgáloskér
- Szentgotthárd
- Szentkatalin
- Szepetnek
- Szigetszentmiklós
- Szigetvár
- Szigliget
- Szilágy
- Szob
- Szombathely
- Szomor
- Sződliget
- Szőke
- Szőlősgyörök
- Tab
- Tabajd
- Tác
- Tahitótfalu
- Taliándörögd
- Tamási
- Tapolca
- Tarján
- Tárkány
- Taszár
- Tata
- Tatabánya
- Telki
- Tengelic
- Tényő
- Tihany
- Tokorcs
- Tolna
- Tornyiszentmiklós
- Töltéstava
- Türje
- Újudvar
- Und
- Úrhida
- Vác
- Vajszló
- Vámosszabadi
- Vanyola
- Várdomb
- Várong
- Várpalota
- Várvölgy
- Vasvár
- Vasszécseny
- Velence
- Verőce
- Vértestolna
- Veszprém
- Vokány
- Vönöck
- Vöröstó
- Zajk
- Zalaapáti
- Zalabér
- Zalacsány
- Zalaegerszeg
- Zalasárszeg
- Zalaszentbalázs
- Zalaszentgrót
- Zalatárnok
- Zalaújlak
- Zimány
- Zirc
- Zomba
- Zselickislak
Ezeken a településeken nem lesz gáz
Az Eon listája alapján 76 település területén várható üzemszünet a gázszolgáltatásban. Néhol csak egyes utcákat, utcarészéket érint a szolgáltatáskiesés, máshol az egész települést. A pontos listát az Eon honlapjáról érdemes letöltenie az érintetteknek. A cikkünkben közölt információk tájékoztató jellegűek, a szolgáltató bejelentéseit, tájékoztatását kell minden esetben elsődlegesen figyelembe venni!
- Adorjánháza
- Apácatorna
- Bakonyjákó
- Bakonypölöske
- Balatonakarattya
- Balatonalmádi
- Balatonfőkajár
- Balatonfűzfő
- Balatonkenese
- Balatonmagyaród
- Borszörcsök
- Csajág
- Csákány
- Csapi
- Csögle
- Devecser
- Doba
- Döbrönte
- Eszteregnye
- Farkasgyepű
- Fityeház
- Galambok
- Ganna
- Garabonc
- Háromfa
- Iszkáz
- Kamond
- Kaposvár
- Karakószörcsök
- Kerta
- Királyszentistván
- Kisberzseny
- Kiscsősz
- Kisszőlős
- Kolontár
- Küngös
- Lenti
- Litér
- Marcali
- Murakeresztúr
- Nagybakónak
- Nagykanizsa
- Nagyrada
- Nagyrécse
- Nagyszakácsi
- Nemesdéd
- Nemeskisfalud
- Noszlop
- Nyirád
- Oroszi
- Pusztamiske
- Rigyác
- Rinyaújnép
- Somlójenő
- Somlószőlős
- Somlóvásárhely
- Somlóvecse
- Somogysámson
- Somogysimonyi
- Somogyzsitfa
- Sormás
- Szepetnek
- Szőkedencs
- Tapsony
- Tüskevár
- Újudvar
- Varászló
- Vése
- Veszprémgalsa
- Vid
- Vilonya
- Zalakaros
- Zalakomár
- Zalaszabar
- Zalaújlak
