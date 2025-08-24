2025. augusztus 24. vasárnap Bertalan
21 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Young Hispanic Woman Reads a Book Lying in a Bed on a Leaf Pattern Pillow at Night with a Candle
Otthon

Áramszünet jön 387 településen a jövő héttől, 76 helyen gáz sem lesz: erre kell készülni

Pénzcentrum
2025. augusztus 24. 11:04

Augusztus 25. és szeptember 30. között 387 település területén lehet áramszünet az Eon által közzétett tájékoztatás szerint. Néhol csak 1-1 utcát vagy településrészt érint a szolgáltatáskiesés, máshol az egész településen nem lesz áram. 76 helységben pedig a gázszolgáltatásban várható üzemszünet. Mutatjuk a listát, hol kell áramszünetre, vagy gázszünetre készülni a héten.

Az Eon honlapján közzétett listából kiderül, hogy 387 településen lesz áramszünet a jövő héttől szeptember végéig. A szolgáltató megjelöli a listájában a pontos utcákat és azt is, hogy mely időpontok között várható a szolgáltatáskiesés. Alább felsoroljuk az érintett települések listáját, viszont a pontos utcákért, dátumokért érdemes az Eon listáját megnyitni, melyet linkeltünk!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az áramszünet által érintett települések:

  • Aba
  • Ábrahámhegy
  • Ács
  • Adásztevel
  • Adony
  • Ajka
  • Alap
  • Alcsútdoboz
  • Alsóörs
  • Alsószentiván
  • Andocs
  • Apátistvánfalva
  • Babócsa
  • Babosdöbréte
  • Babót
  • Badacsonytomaj
  • Badacsonytördemic
  • Bagod
  • Bágyogszovát
  • Bakonybél
  • Bakonygyirót
  • Bakonynána
  • Bakonypéterd
  • Bakonyság
  • Bakonyszentiván
  • Bakonyszentkirály
  • Bakonyszentlászló
  • Bakonytamási
  • Balatonakarattya
  • Balatonalmádi
  • Balatonboglár
  • Balatonederics
  • Balatonfőkajár
  • Balatonfüred
  • Balatongyörök
  • Balatonkenese
  • Balatonkeresztúr
  • Balatonlelle
  • Balatonszentgyörgy
  • Balatonudvari
  • Barcs
  • Bátaszék
  • Becsehely
  • Belvárdgyula
  • Bérbaltavár
  • Bicsérd
  • Bicske
  • Bikal
  • Bocfölde
  • Boda
  • Bogád
  • Bogádmindszent
  • Bonyhád
  • Bonyhádvarasd
  • Borsfa
  • Böhönye
  • Bölcske
  • Bőny
  • Budakalász
  • Budakeszi
  • Budapest
  • Buzsák
  • Bükkösd
  • Cece
  • Cikó
  • Csém
  • Cserszegtomaj
  • Csetény
  • Csikóstőttős
  • Csopak
  • Csór
  • Csorna
  • Csömend
  • Csörötnek
  • Dabrony
  • Dáka
  • Decs
  • Dég
  • Diósd
  • Diósviszló
  • Dobri
  • Dombóvár
  • Dorog
  • Döbrököz
  • Dörgicse
  • Drávasztára
  • Dudar
  • Dunaharaszti
  • Dunakeszi
  • Dunaszentgyörgy
  • Dunaújváros
  • Écs
  • Ecser
  • Egyházashollós
  • Egyházaskozár
  • Egyházasrádóc
  • Előszállás
  • Enying
  • Ercsi
  • Érd
  • Esztergom
  • Etyek
  • Fadd
  • Fertőrákos
  • Fiad
  • Fonyód
  • Fót
  • Füle
  • Fűzvölgy
  • Garabonc
  • Gárdony
  • Garé
  • Gasztony
  • Gérce
  • Geresdlak
  • Gersekarát
  • Gödöllő
  • Gyarmat
  • Gyenesdiás
  • Gyömrő
  • Győr
  • Györköny
  • Győrszemere
  • Győrújbarát
  • Halászi
  • Harka
  • Harkány
  • Hárskút
  • Hetes
  • Hetvehely
  • Hévíz
  • Hobol
  • Homokkomárom
  • Horvátzsidány
  • Hosszúhetény
  • Hosszúvölgy
  • Hőgyész
  • Ipacsfa
  • Ipolydamásd
  • Ipolytölgyes
  • Isaszeg
  • Iszkaszentgyörgy
  • Ivándárda
  • Jásd
  • Juta
  • Kakasd
  • Kám
  • Kamond
  • Kaposmérő
  • Kaposújlak
  • Kaposvár
  • Kaposszekcső
  • Kapuvár
  • Kehidakustány
  • Kemenesszentmárton
  • Kereki
  • Kerepes
  • Keszthely
  • Kéthely
  • Kéty
  • Kincsesbánya
  • Kisapáti
  • Kisbárapáti
  • Kisbér
  • Kisbucsa
  • Kisdorog
  • Kisláng
  • Kislippó
  • Kislőd
  • Kismaros
  • Kisrécse
  • Kistarcsa
  • Komárom
  • Komló
  • Kóny
  • Koppányszántó
  • Kozármisleny
  • Körmend
  • Környe
  • Kőszeg
  • Kővágószőlős
  • Kővágótöttös
  • Kulcs
  • Lázi
  • Lébény
  • Lengyel
  • Lenti
  • Lepsény
  • Letenye
  • Letkés
  • Lippó
  • Lothárd
  • Lovászhetény
  • Madocsa
  • Maglód
  • Magyarbóly
  • Magyarszecsőd
  • Magyarszerdahely
  • Mánfa
  • Marcali
  • Martonvásár
  • Mátyásdomb
  • Máza
  • Mecsér
  • Mekényes
  • Mencshely
  • Mersevát
  • Mezőcsokonya
  • Mezőkomárom
  • Mikosszéplak
  • Mindszentkálla
  • Misefa
  • Mocsa
  • Mogyoród
  • Mohács
  • Molnári
  • Molnaszecsőd
  • Mosonmagyaróvár
  • Mosonszentmiklós
  • Mőcsény
  • Mucsi
  • Murakeresztúr
  • Nádasd
  • Nagyatád
  • Nagygyimót
  • Nagyigmánd
  • Nagykanizsa
  • Nagykapornak
  • Nagykutas
  • Nagylók
  • Nagymaros
  • Nagynyárád
  • Nagyrécse
  • Nagysimonyi
  • Nagytótfalu
  • Nagyvejke
  • Nagyvenyim
  • Naszály
  • Nemescsó
  • Nemeskolta
  • Nemesvámos
  • Nemesvita
  • Németkér
  • Neszmély
  • Nyúl
  • Ófalu
  • Okorvölgy
  • Ordacsehi
  • Oroszlány
  • Ózdfalu
  • Ozora
  • Őriszentpéter
  • Öskü
  • Paks
  • Pápa
  • Pápateszér
  • Páprád
  • Páty
  • Pécel
  • Pecöl
  • Pécs
  • Pécsvárad
  • Pér
  • Peterd
  • Pilisvörösvár
  • Pilisszántó
  • Pilisszentiván
  • Polgárdi
  • Pomáz
  • Porva
  • Pusztahencse
  • Pusztaszabolcs
  • Püspökmolnári
  • Rábacsécsény
  • Rácalmás
  • Ráckeresztúr
  • Rádóckölked
  • Rátót
  • Rédics
  • Répcelak
  • Rétalap
  • Révfülöp
  • Románd
  • Salköveskút
  • Sárbogárd
  • Sárok
  • Sarród
  • Sárszentmihály
  • Sárvár
  • Segesd
  • Sellye
  • Semjénháza
  • Seregélyes
  • Simontornya
  • Siófok
  • Sokorópátka
  • Solymár
  • Somogyszil
  • Sopron
  • Sormás
  • Söjtör
  • Söpte
  • Sümeg
  • Szabadbattyán
  • Szabadhídvég
  • Szakcs
  • Szákszend
  • Szalafő
  • Szápár
  • Szászvár
  • Székesfehérvár
  • Szekszárd
  • Szemely
  • Szemenye
  • Szentegát
  • Szentendre
  • Szentgál
  • Szentgáloskér
  • Szentgotthárd
  • Szentkatalin
  • Szepetnek
  • Szigetszentmiklós
  • Szigetvár
  • Szigliget
  • Szilágy
  • Szob
  • Szombathely
  • Szomor
  • Sződliget
  • Szőke
  • Szőlősgyörök
  • Tab
  • Tabajd
  • Tác
  • Tahitótfalu
  • Taliándörögd
  • Tamási
  • Tapolca
  • Tarján
  • Tárkány
  • Taszár
  • Tata
  • Tatabánya
  • Telki
  • Tengelic
  • Tényő
  • Tihany
  • Tokorcs
  • Tolna
  • Tornyiszentmiklós
  • Töltéstava
  • Türje
  • Újudvar
  • Und
  • Úrhida
  • Vác
  • Vajszló
  • Vámosszabadi
  • Vanyola
  • Várdomb
  • Várong
  • Várpalota
  • Várvölgy
  • Vasvár
  • Vasszécseny
  • Velence
  • Verőce
  • Vértestolna
  • Veszprém
  • Vokány
  • Vönöck
  • Vöröstó
  • Zajk
  • Zalaapáti
  • Zalabér
  • Zalacsány
  • Zalaegerszeg
  • Zalasárszeg
  • Zalaszentbalázs
  • Zalaszentgrót
  • Zalatárnok
  • Zalaújlak
  • Zimány
  • Zirc
  • Zomba
  • Zselickislak

Ezeken a településeken nem lesz gáz

Az Eon listája alapján 76 település területén várható üzemszünet a gázszolgáltatásban. Néhol csak egyes utcákat, utcarészéket érint a szolgáltatáskiesés, máshol az egész települést. A pontos listát az Eon honlapjáról érdemes letöltenie az érintetteknek. A cikkünkben közölt információk tájékoztató jellegűek, a szolgáltató bejelentéseit, tájékoztatását kell minden esetben elsődlegesen figyelembe venni!

  • Adorjánháza
  • Apácatorna
  • Bakonyjákó
  • Bakonypölöske
  • Balatonakarattya
  • Balatonalmádi
  • Balatonfőkajár
  • Balatonfűzfő
  • Balatonkenese
  • Balatonmagyaród
  • Borszörcsök
  • Csajág
  • Csákány
  • Csapi
  • Csögle
  • Devecser
  • Doba
  • Döbrönte
  • Eszteregnye
  • Farkasgyepű
  • Fityeház
  • Galambok
  • Ganna
  • Garabonc
  • Háromfa
  • Iszkáz
  • Kamond
  • Kaposvár
  • Karakószörcsök
  • Kerta
  • Királyszentistván
  • Kisberzseny
  • Kiscsősz
  • Kisszőlős
  • Kolontár
  • Küngös
  • Lenti
  • Litér
  • Marcali
  • Murakeresztúr
  • Nagybakónak
  • Nagykanizsa
  • Nagyrada
  • Nagyrécse
  • Nagyszakácsi
  • Nemesdéd
  • Nemeskisfalud
  • Noszlop
  • Nyirád
  • Oroszi
  • Pusztamiske
  • Rigyác
  • Rinyaújnép
  • Somlójenő
  • Somlószőlős
  • Somlóvásárhely
  • Somlóvecse
  • Somogysámson
  • Somogysimonyi
  • Somogyzsitfa
  • Sormás
  • Szepetnek
  • Szőkedencs
  • Tapsony
  • Tüskevár
  • Újudvar
  • Varászló
  • Vése
  • Veszprémgalsa
  • Vid
  • Vilonya
  • Zalakaros
  • Zalakomár
  • Zalaszabar
  • Zalaújlak

 
Címlapkép: Getty Images
#gáz #gázszolgáltató #áramszünet #szeptember #település #eon #augusztus #települések

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:48
11:35
11:04
10:35
10:10
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 24.
Sokaknak mélyen a zsebbe kell nyúlni ősztől: durva számlák várnak a családokra
2025. augusztus 23.
Itt a magyar szülők legfontosabb őszi listája: katasztrófa lehet a vége, ha erről nem gondoskodnak
2025. augusztus 23.
Magyarok százezrei jogosultak ilyen rezsikedvezményre: egyre kevesebben igénylik, pedig megéri
2025. augusztus 23.
Különleges temetés 2025-ben: ennyibe kerül a hajós temetés, légi temetés, erdei temetés
2025. augusztus 24.
Családi pótlék utalás 2025 szeptember: sokan várhatják hiába, hogy utaljanak hó elején
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 24. vasárnap
Bertalan
34. hét
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Eladó Balogh Levente luxusvillája: ennyiért hirdeti fényűző otthonát a Szentkirályi-vezér
2
1 hete
Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége
3
3 hete
Nagyon megjárta, aki ilyen lakást adna el: hiába az Otthon Start, ezek a kutyának sem kellenek
4
3 hete
Így használják ki az Otthon Start hitelt a legélelmesebbek: erre kevesen gondolnak csak
5
3 hete
Kitört a lakáspánik Budapesten: rengetegen járhatnak pórul, brutális a roham
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lejárat
A szerződésben (hitelszerződés, biztosítási szerződés, befektetési szerződés) naptárilag megjelölt időpont, amikor a szerződés megszűnik, vagy a szolgáltatás esedékessé válik. Az a dátum, ameddig az adott papír futamideje tart. A dátum abban is segít, hogy belőle könnyen ki tudjuk olvasni, hogy a vásárlandó többéves futamidejű államkötvényünk következő kamatfizetési napja mikorra esik, azaz mikor kapunk pénzt a papír után, amit újra be tudunk fektetni. Például egy 2022.02.02 lejáratú, évente kamatot fizető papírból tudjuk, hogy annak következő kamatfizetése jövő február 2-án lesz. A Webkincstárban már előre is rendelkezni tudunk arról, de a lejára napjai körül is tudunk erről határozni, hogy mi legyen a megkapott pénz sorsa: vagy újra befektethetjük egy másik papírba, vagy esetleg kérhetjük annak kifizetését, azaz átutalását saját banki folyószámlánkra is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 24. 08:04
Családi pótlék utalás 2025 szeptember: sokan várhatják hiába, hogy utaljanak hó elején
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 24. 06:05
Sokaknak mélyen a zsebbe kell nyúlni ősztől: durva számlák várnak a családokra
Agrárszektor  |  2025. augusztus 24. 11:01
Csavart vesz az időjárás Magyarországon: ez vár ránk a napokban