2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
20 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
ingatlanpiac, lakásárak,
Hitel

Már most kezdődhet a roham a magyar bankokban: mindenkinek hitel kell még az Otthon Start előtt?

Pénzcentrum
2025. augusztus 7. 20:03

Az Otthon Start Program 3%-os támogatott hitelének bejelentését követően, egyetlen hónap alatt megtízszereződött a lakáshitelek iránti kereslet – derül ki a Bankmonitor adataiból. A keresletrobbanás történelmi mértékű, lényegesen meghaladja a CSOK Plusz bejelentését követő érdeklődésváltozást.

Az Otthon Start Programot, mely az első lakás megvásárlását hivatott támogatni maximum fix 3%-os kamat és legfeljebb 50 millió Ft 25 évre felvehető hitelösszeg mellett, július 2-án jelentette be a kormányzat. A kedvezményes lakáshitel felvételéhez sem házaság, sem gyermek vállalása nem szükséges és életkori korláthoz sem kötött, emiatt rendkívül széles, korábbiakban támogatott hitelre nem jogosult rétegnek nyújthat érdemi anyagi előnyt az új konstrukció.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A potenciális hitelfelvevők körét ráadásul az is bővíti, hogy a hitelfelvételt követő bérbeadást sem zárja ki a jogalkotó. A hitelkereslet megugrása előzőek tükrében várható volt, azonban a ténylegesen bekövetkezett keresletcunami a legtapasztaltabb bankárokat is meglepheti.

A Bankmonitor.hu-n leadott, valós érdeklődések statisztikái (hitelösszeg, rendelkezésre álló jövedelem, megvásárolni kívánt ingatlan értéke és személyes adatok közlése alapján számszerűsített kereslet) azt mutatják, hogy egyetlen hónap leforgása alatt a lakosság lakáshitelek iránti kereslete közel tízszeresére ugrott (+879%). Az összvolumen növekedésén belül fontos piaci változás, hogy az év elejéhez viszonyítva közel 20%-kal emelkedett az egy érdeklődő által felvenni kívánt hitel átlagos összege is.

Lakáshitelekre leadott konkrét érdeklődések volumene és darabszáma a Bankmonitor.hu weboldalon. Forrás: Bankmonitor.huLakáshitelekre leadott konkrét érdeklődések volumene és darabszáma a Bankmonitor.hu weboldalon. Forrás: Bankmonitor.hu

A Bankmonitor szakértőinek a legfontosabb megállapításai az aktuális hitelkeresletet illetően:

  • A CSOK Plusz 2023 őszi bejelentésekor tapasztalt keresletnövekedés több, mint háromszorosa következett be 2025 júliusában
  • Az Otthon Start 200 milliárd Ft-ra emelheti az újonnan megkötött országos havi lakáshitel volument novemberre (2025 első félévében az átlagos havi volumen 135 milliárd Ft volt)
  • Az új hitelkonstrukció a teljes lakáshitelkereslet akár több, mint 50%-át is kiteheti
  • A bankszektor hatalmas nyomás alatt fog állni szeptembertől, a lakáshitelezéshez kapcsolódó dokumentációs, adminisztrációs komplexitás magas, jelentős különbségek alakulhatnak ki az egyes bankok között a hiteligénylés és folyósítás közötti idő vonatkozásában
  • Az Otthon Start iránt érdeklődők az ingatlan kifizetéséhez lényegeseb magasabb arányban (75%) vennének fel hitelt (2024 végén az átlagos hitelarány 55% volt)
  • A magasabb hitelarányhoz érdemben átlag feletti fizetés kapcsolódik, így az érdeklődők havi jövedelmének átlagosan 25%-át vinné el az általuk felvenni kívánt hitelösszeg törlesztése (szemben a valamivel 30%-ot meghaladó 2024-es országos átlaggal)

Ügyféloldalról fontos tudni, hogy a bankok között érdemi különbségek alakulhatnak ki (csakúgy, mint a korábbi támogatott hiteleknél) a következő dimenziókban:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

  • jövedelem és ingatlan elfogadás, azaz elérhető maximális hitelösszeg
  • esetlegesen kapcsolódó további hitel (és nem hitel) termékek ár/költségszintje
  • Otthon Start hitelhez kapcsolódó kedvezmények
  • átfutási idő

Megfontoltság, tájékozódás, a lakásvásárlással járó teljes jogi és hitelezési folyamat megismerése, az ingatlanpiac feltérképezése és a hitelképesség előzetes, alapos felmérése az, amit az Otthon Start iránt komolyan gondolkozók számára ma érdemes megtenni

– értékelte a helyzetet Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #otthon #lakáshitel #ingatlan #otthontérkép #kereslet #hitelek #hitelösszeg #ingatlanok #bankmonitor #lakáshitel kalkulátor #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:03
20:45
20:34
20:03
19:34
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. augusztus 7. 16:55
Fizikai munkásként is elérhető a félmillió feletti nettó - de nem akárhol  
Media1
2025. június 24. 12:03
Elkészült az AI Guide - interjú Kovács Tiborral, az MLE elnökével a mesterséges intelligenciás útmutatóról  
MEDIA1  |  2025. augusztus 7. 11:22
Hazugságot állított - jogerősen pert vesztett a TV2 a bírótüntetés ügyében
Valótlanul állította a TV2 Tények című műsora a bíróság jogerős ítélete szerint, hogy nem voltak bír...
Holdblog  |  2025. augusztus 7. 10:03
A gazdasági önkárosításról
Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemc...
MNB Intézet  |  2025. augusztus 6. 10:36
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalli...
Bankmonitor  |  2025. augusztus 2. 08:30
Így hangolná össze a kormány a különböző lakástámogatásokat
Társadalmi egyeztetése bocsátották azt a jogszabálytervezetet, amelynek elsődleges célja az Otthon S...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 7.
Fizikai melósként sem álom a 750 ezres nettó itthon: itt a csúcsbért fizető munkahelyek toplistája
2025. augusztus 7.
Új fizetési mód tarolhat Magyarországon: egyre többen esküsznek rá, de van egy drága buktató
2025. augusztus 7.
Komoly bajban a BMW, Mercedes, Audi: ez Magyarországnak is csúnya mélyütés lehet
2025. augusztus 7.
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
2025. augusztus 7.
TOP10 júliusi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb földrajzos, filmes, sorozatos, irodalmi kvízeink!
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 7. csütörtök
Ibolya
32. hét
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Óriási fordulat a magyar devizahitelesek ügyében: itt a Kúria döntése, ez minden megváltoztat
2
3 hete
Otthon Start 2025: ezek az 50 milliós hitel feltételei, ezt lehet tudni a 3 százalékos lakáshitel kapcsán előzetesen
3
2 hete
Váratlan fordulat az anyák SZJA-mentessége ügyében: mégsem jár mindenkinek a támogatás?
4
1 hónapja
Itt a bejelentés, gigahitelt vett fel Magyarország: ki fogja visszafizetni?
5
1 hete
Sorra ürítik ki a magyarok bankszámláit: rém hiteles csalás terjed, minden nyom ide vezet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Főszámla
a fizetési műveletek alapértelmezett számlája

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 7. 19:03
TOP10 júliusi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb földrajzos, filmes, sorozatos, irodalmi kvízeink!
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 7. 17:56
Kvíz: Most is odavagy a retro édességekért? Mit tudsz gyermekkorod ikonikus nassolnivalóiról?
Agrárszektor  |  2025. augusztus 7. 19:33
Kíméletlen hőségre számíthatunk hétvégén, ez elől nincs menekvés