Az ingatlanok dinamikus áremelkedése mögött jócskán elmarad a fizetőképesség és a reálbérek 3-4% közé tehető lassú növekedése.
Már most kezdődhet a roham a magyar bankokban: mindenkinek hitel kell még az Otthon Start előtt?
Az Otthon Start Program 3%-os támogatott hitelének bejelentését követően, egyetlen hónap alatt megtízszereződött a lakáshitelek iránti kereslet – derül ki a Bankmonitor adataiból. A keresletrobbanás történelmi mértékű, lényegesen meghaladja a CSOK Plusz bejelentését követő érdeklődésváltozást.
Az Otthon Start Programot, mely az első lakás megvásárlását hivatott támogatni maximum fix 3%-os kamat és legfeljebb 50 millió Ft 25 évre felvehető hitelösszeg mellett, július 2-án jelentette be a kormányzat. A kedvezményes lakáshitel felvételéhez sem házaság, sem gyermek vállalása nem szükséges és életkori korláthoz sem kötött, emiatt rendkívül széles, korábbiakban támogatott hitelre nem jogosult rétegnek nyújthat érdemi anyagi előnyt az új konstrukció.
A potenciális hitelfelvevők körét ráadásul az is bővíti, hogy a hitelfelvételt követő bérbeadást sem zárja ki a jogalkotó. A hitelkereslet megugrása előzőek tükrében várható volt, azonban a ténylegesen bekövetkezett keresletcunami a legtapasztaltabb bankárokat is meglepheti.
A Bankmonitor.hu-n leadott, valós érdeklődések statisztikái (hitelösszeg, rendelkezésre álló jövedelem, megvásárolni kívánt ingatlan értéke és személyes adatok közlése alapján számszerűsített kereslet) azt mutatják, hogy egyetlen hónap leforgása alatt a lakosság lakáshitelek iránti kereslete közel tízszeresére ugrott (+879%). Az összvolumen növekedésén belül fontos piaci változás, hogy az év elejéhez viszonyítva közel 20%-kal emelkedett az egy érdeklődő által felvenni kívánt hitel átlagos összege is.
A Bankmonitor szakértőinek a legfontosabb megállapításai az aktuális hitelkeresletet illetően:
- A CSOK Plusz 2023 őszi bejelentésekor tapasztalt keresletnövekedés több, mint háromszorosa következett be 2025 júliusában
- Az Otthon Start 200 milliárd Ft-ra emelheti az újonnan megkötött országos havi lakáshitel volument novemberre (2025 első félévében az átlagos havi volumen 135 milliárd Ft volt)
- Az új hitelkonstrukció a teljes lakáshitelkereslet akár több, mint 50%-át is kiteheti
- A bankszektor hatalmas nyomás alatt fog állni szeptembertől, a lakáshitelezéshez kapcsolódó dokumentációs, adminisztrációs komplexitás magas, jelentős különbségek alakulhatnak ki az egyes bankok között a hiteligénylés és folyósítás közötti idő vonatkozásában
- Az Otthon Start iránt érdeklődők az ingatlan kifizetéséhez lényegeseb magasabb arányban (75%) vennének fel hitelt (2024 végén az átlagos hitelarány 55% volt)
- A magasabb hitelarányhoz érdemben átlag feletti fizetés kapcsolódik, így az érdeklődők havi jövedelmének átlagosan 25%-át vinné el az általuk felvenni kívánt hitelösszeg törlesztése (szemben a valamivel 30%-ot meghaladó 2024-es országos átlaggal)
Ügyféloldalról fontos tudni, hogy a bankok között érdemi különbségek alakulhatnak ki (csakúgy, mint a korábbi támogatott hiteleknél) a következő dimenziókban:
- jövedelem és ingatlan elfogadás, azaz elérhető maximális hitelösszeg
- esetlegesen kapcsolódó további hitel (és nem hitel) termékek ár/költségszintje
- Otthon Start hitelhez kapcsolódó kedvezmények
- átfutási idő
Megfontoltság, tájékozódás, a lakásvásárlással járó teljes jogi és hitelezési folyamat megismerése, az ingatlanpiac feltérképezése és a hitelképesség előzetes, alapos felmérése az, amit az Otthon Start iránt komolyan gondolkozók számára ma érdemes megtenni
– értékelte a helyzetet Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője.
