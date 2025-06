Teljesen átalakul a Balaton: itt rendezi be a magyar elit második otthonát, a nyaralók pedig kiszorulnak

A balatoni régió ingatlanpiaca az elmúlt években jelentős átalakuláson ment keresztül. Az egyik hazai ingatlanközvetítő hálózat siófoki szakértője szerint a korábban elsősorban szezonális használatra vásárolt ingatlanok manapság teljes értékű második otthonként funkcionálnak, aminek következtében nemcsak az árak stabilizálódtak, de a balatoni szezon is kitolódott. Egész évre.

"A balatoni ingatlanok funkciója alapjaiban változott meg. Ma az ingatlanvásárlók csaknem 90%-a teljes komfortot, vagyis valójában lakóingatlan-funkciókat vár el. Legyen szó felszereltségről, szigetelésről, korszerű fűtésről vagy egész éves használhatóságról. Ez a szemléletváltás is hozzájárult ahhoz, hogy a térség ingatlanárai hosszú távon stabilak maradjanak" – emelte ki Bánáti András, a Duna House siófoki franchise vezetője.

A használt balatoni lakások átlagára jelenleg 950 ezer és 1,25 millió/m² között mozog, de Siófokon és Balatonfüreden a négyzetméterárak a másfél millió forintot is elérhetik, míg a vízparti, új építésű, panorámás lakások esetében a 2 millió forint feletti négyzetméterárak sem ritkák.

A tranzakciós értékek jellemzően 60-120 millió forint között mozognak, és bár a térség kínál luxuskategóriás ingatlanokat is, a piaci forgalom zöme nem ebben a szegmensben zajlik. A telkek áraiban is nagy szórás látható: 50 ezer és 300 ezer Ft/m² között mozognak, míg a közvetlen vízparti telkek ára akár 500 ezer Ft/m² fölé is emelkedhet.

Gyorsabb reakció, hosszabb szezon

A budapesti árak emelkedésére a Balaton és a Velencei-tó a vármegyeszékhelyekhez és nagyobb vidéki településekhez képest sokkal gyorsabban, akár pár hónap alatt reagál. Ha nem is közvetlen áremelkedéssel, de mindenképp határozottabb érdeklődéssel, valamint több és gyorsabb tranzakcióval.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A COVID óta a hétvégi tartózkodás az egész évre kiterjed, beleértve a téli időszakot is, amit tovább erősít majd az M7-es autópálya kétszer háromsávosra bővítése is. A térség korábban nyaraló funkciót betöltő ingatlanjai szinte kivétel nélkül második ingatlanként szerepelnek a tulajdonosok életében, így tapasztalataink szerint egyre kevesebb a kényszereladás vagy kényszervásárlás

– tette hozzá Bánáti András. A közvetlen vízparti, önálló házak is rendkívül keresettek és válságállóak. Ebben a szegmensben jellemzően nagyobb arányban vannak jelen külföldi vevők is. Egy 100 m² körüli, 600 m²-es telken fekvő ház megközelítőleg 1 millió eurós árszinten érhető el – természetesen az ingatlan paramétereitől függően.