Pusztító hetek jönnek a Balatonnál: 30 éve nem volt ilyen, ez sok magyar nyaralását keserítheti meg

A tavaly nyár végi algásodás következményeként, az idei szezon elején erős árvaszúnyog rajzás várható a Balatonnál - hívja fel a figyelmet a BalatonScience, a HUN-REN korábbi közlése alapján. A hűvös május kitolta a rajzás kezdetét, így csak június közepén kezdődött meg a lárvák bábozódása, az árvaszúnyogok kirepülése - írják.

A poszt szerint néhol már most is intenzív a rajzás, melynek további jelentős fokozódása várható az elkövetkező hetekben. Azt is közölték: a Balaton vizének felszínén is megjelentek a levedlett bábbőrök, amelyek az áramlási viszonyoknak megfelelően tömegesen felhalmozódhatnak egyes partmenti területeken.

A bejegyzés szerint az árvaszúnyogok zavaró hatása várhatóan jelentős lesz a Szemesi medencében, és különösen erős lehet a Siófoki medencében. E területeken a kirajzó rovarok mennyisége 30 éve nem látott szintet is elérhet - írták.

Az egyes partszakaszok (északi és déli part) érintettségét az aktuális légáramlás iránya is jelentős mértékben befolyásolja. A zavaró hatás sötétedés után, fényforrások közelében lehet különösen erős. Ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy

az árvaszúnyog nem csíp, mindössze tömeges jelenlétével okoz kellemetlenséget.