Új városrész épülhet Budapesten: tíz gigászi toronyházat húznának fel, ez nagy dobás lesz

Új városrészt fejleszt a Biggeorge Alapkezelő a Szentendrei és Bogdáni út találkozásánál, ahol tíz toronyházban több mint 1300 lakás épülhet. A barnamezős beruházás a korábbi Waterfront City folytatása, és része lenne a Budai Promenád sétány meghosszabbításának is.

A Szentendrei út és a Bogdáni út kereszteződésénél tervez 11–19 emeletes lakóházakat építeni a Biggeorge Alapkezelő Zrt., a beruházás előzetes környezetvédelmi vizsgálata már el is indult – számolt be róla a hvg360. A tervekről korábban a Pénzcentrum is beszámolt, főváros a hozzájárulásért cserébe megfizethető lakhatási garanciákat kért a befektetőtől.

A projekt mögött álló befektető Nagygyörgy Tibor, akit legutóbb a 33. leggazdagabb magyarként tartottak nyilván, hozzávetőleg 70 milliárd forintos vagyonnal. A cikk szerint a Biggeorge-csoport korábban már elindította itt a Waterfront City nevű fejlesztést, amelynek mostani folytatása a Waterfront Loft elnevezésű városrész lenne. A tervek szerint 35 hektáron öt darab 39 méteres, három 51 méteres és két 65 méter magas lakótornyot építenének, 1300–1400 lakással, 1800 férőhelyes mélygarázzsal, valamint irodai és kereskedelmi egységekkel.

A fejlesztés egy barnamezős, korábban ipari területen valósulna meg, ahol jelenleg is áll az egykori harisnyagyár több mint százéves épülete. Ennek ipari műemléki részeit ma is használják vállalkozások. A tervek szerint az új városrészközpont a Filatorigát HÉV-megállótól egy „pezsgő sétálóutcán” keresztül lesz megközelíthető, amely a Kolosy tértől induló Budai Promenád gyalogos útvonalának meghosszabbításaként Óbuda északi részét köti majd össze.

Címlapkép: Fortepan/FŐMTERV