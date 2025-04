Ezeket a pesti ingatlanokat éri meg most leginkább megvenni? Elkerülte őket a csúcsdrágulás

A lakáspiaci trenddel ellentétben a fedett gépkocsitárolók átlagára a legtöbb fővárosi kerületben nem emelkedett az előző évben – derült ki az Otthon Centrum (OC) legfrissebb felméréséből. A megyei jogú városokban azonban a budapestinél magasabb az árszínvonal, amely így eléri egy középkategóriás új autó árát.

A garázsok országos átlagára tavaly 7,26 millió forint volt, ami 0,5 százalékkal haladja meg a 2023-as évi árakat. A budai kerületek közül a III. és XI. kerületben 6-7 millió forint között alakult az átlagár, míg a II. és XII. kerületben ennél magasabb, 9 millió forint volt a középérték.

A belvárosi kerületek között érzékelhető árkülönbséget mért az OC: a IX. kerületben 6,5, a XIII. kerületben már 7,78 millió forintot kértek a garázsokért, sőt, a belső városrészekben az egyedi kialakítású gépkocsitárolókért nem volt ritka a 10 milliós ár sem. Ezzel szemben a külső pesti kerületekben - a jelentősen alacsonyabb kereslet miatt- előfordultak 6 millió forint alatti értékesítések is.

A budapesti kerületek árkülönbségével kapcsolatban Soóki-Tóth Gábor arra hívta fel a figyelmet, hogy a belvárosban, ahol kevés parkoló áll rendelkezésre, a nagy kereslet miatt többet kértek és kaptak az eladók, csak úgy, mint a külső városrészek önálló garázsai esetében. Az OC elemzési vezetője azt is megjegyezte, hogy ma már a fejlesztők különböző méretű parkolóhelyeket alakítanak ki az új építésű projektek mélygarázsaiban, amelyeket eltérő áron kínálnak, így a nagyobb helyigényű terepjárók vagy pickupok tulajdonosainak is van lehetőségük a parkolásra, persze ezekért többet is kell fizetniük. A garázsok ára azonban a legtöbb kerületben nem emelkedett tavaly, az árszint megegyezik az ezt megelőző év átlagával – összegzett a szakember.

A megyei jogú városokban a garázsok iránti kereslet valamivel mérsékeltebb, hiszen több lehetőség van az autók tárolására. Sok helyen azonban a lanyha kereslet sem mutatkozott meg az árban, aminek az a magyarázata, hogy a garázsok alapterülete jellemzően nagyobb a fővárosi átlagnál. Ráadásul vidéken több az egyedi garázs és kevesebb a több tucat autó tárolására épült teremgarázs.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 719 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 142 416 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ezért nem is annyira meglepő, hogy tavaly Kecskeméten 9,9 millió, míg Debrecenben 8 millió forint volt az átlagár. A kisebb városokban ennél mérsékeltebb árszint jellemző, Várpalotán például 4,1 millió forint a tavalyi középérték. Az árak számottevően vidéken sem változtak, 5 százalékon belüli árváltozás volt az irányadó.

Soóki-Tóth Gábor megjegyezte, a garázsok árazásában településen belül is jelentős eltérések adódhatnak, meghatározó befolyásoló tényező, hogy fedett tárolóról, mélygarázsról vagy különálló garázsról van szó. Utóbbiak jellemzően az átlagár felett kelnek el, míg a fedett autóbeállók akár harmadával is olcsóbbak. Természetesen a garázs állapota, új vagy használt volta ugyancsak árbefolyásoló tényező.