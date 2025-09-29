Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)

2025. szeptember 29. hétfő Mihály
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban
2025. szeptember 29. 11:01

Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek, a kedvezmények pedig 2025. október 2. és 12. között válthatók be a termékek készletének erejéig.  Az őszi SPAR kuponakció keretében két JOKER kupon és összesen 75 kedvezménykupon vár, amelyekkel akár 50%-os árengedményre tehetsz szert a beváltási feltételek szerint. A JOKER kuponok 20% kedvezményt biztosítanak, így a személyes kedvenceidet még kedvezőbb áron szerezheted be.

Íme néhány ízelítő a kuponok beváltásával elérhető kedvezményekből.

Reggelire, lendületesen

A jó nap jó reggelivel indul, és most tényleg érdemes feltölteni a kamrát! Az összes Kellogg’s gabonapehely 30%-os kedvezménnyel, a Milka croissant-ok pedig 25%-kal olcsóbban vásárolhatók meg. A Mokate 3in1 és a matcha 6 darabos italok 25%-os engedménnyel segítenek az energikus indulásban, a L’OR kapszulás kávék 10 darabos variánsai pedig 30%-kal olcsóbban érhetők el.

Gyors hétköznapokra

Ha sietős a nap, jól jönnek a villámmegoldások, most a Maggi üveges szószok 30%-kal, a levesek és krémlevesek akár 35%-kal olcsóbbak. A Barilla 1 kg-os durumtésztái 30%-kal, a Riceland basmati rizs 35%-kal kedvezőbb áron kerülhetnek most a kosaradba. A 400g-os csomagolt Regnum frankfurti virsli most 50% kedvezménnyel érhető el, emellett a flakonos, talpas és üveges Univer mustárok 30% kedvezménnyel érhetőek el. A tenger szerelmesei sem maradnak kedvezmények nélkül: a FROSTA halrudak és halfilék 30% árengedménnyel kaphatóak, mellé az Aviko Original gyorsfagyasztott hasábburgonya 30% kedvezménnyel kerülhet a kosárba.

Tiszta otthon, egyszerűbben

A nagybevásárlásban a háztartási kedvezmények sem maradnak el. A Somat mosogatógépszerek és tabletták most 15%-kal olcsóbbak. A Domestos WC-tisztító és illatosító termékek 35%, a Bref WC-illatosítók 40%, a Surf mosógélek 30%, a Vanish folteltávolítók 25%, míg az Ambi Pur légfrissítők többsége pedig 30% árengedménnyel vár.

Szépülj, frissülj, spórolj

A szépség- és testápolási polcokon is komoly megtakarítás vár rád. A Gliss hajápolási termékek 35%, a Rexona dezodorok és stiftek 20%, a Dove és Fa tusfürdők 20% kedvezménnyel érhetőek el a kuponokkal.

INTERSPAR különlegességek

A kuponfüzet az INTERSPAR áruházakban vásárlóknak is tartogat extra meglepetést, hiszen a LEGO készletek 30%-kal olcsóbban várják a gyerekeket és gyűjtőket, míg az Oral-B elektromos fogkefék és pótfejek szintén 30% kuponkedvezménnyel vihetők haza.

Tervezd meg, és hozd ki a legtöbbet a bevásárlásból!

Vedd át kuponjaidat 2025. szeptember 29. és október 1. között a SPAR és INTERSPAR áruházak pénztárainál, majd váltsd be őket 2025. október 2. és 12. között, a készlet erejéig. Választhatsz papíralapú kuponfüzetet, vagy digitális kuponokat a MySPAR appban, így bármelyik formában élvezheted a kedvező árakat.

A részletek és az aktuális ajánlatok a spar.hu/ajanlatok oldalon találhatók.

(x)
11:04
10:44
10:32
10:15
