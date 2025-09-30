Lakásvásárlás előtt ezt az egy dolgot mindenki elfelejti: pedig ez tényleg kulcsfontosságú

Lakásvásárlás vagy bérlés előtt egyre többen veszik figyelembe nemcsak az ingatlan árát, hanem a mindennapi közlekedés időigényét is. A munkahely, iskola vagy óvoda elérhetősége kulcsszerepet játszik az otthonválasztásban – a legtöbben legfeljebb 30–40 percnyi utazást vállalnának naponta, és a bérlők még ennél is szorosabban ragaszkodnak a közelséghez. Az utazási idő így egyre fontosabb szemponttá válik a hazai ingatlanpiacon.

A lakásvásárlásnál vagy bérlésnél, vagyis a következő otthon kiválasztásánál az ingatlant keresőknek többféle költséggel kell számolni: a pénzben kifejezett vételáron felül a közlekedés is időráfordítással jár, ami a vevők vagy bérlők számára kulcskérdés.

Az ingatlan.com a közelmúltban új funkciót élesített, amely megmutatja a lakóingatlant keresőknek, hogy az adott hirdetésben szereplő lakóingatlantól hány perces utazással érhetőek el a kiemelt célpontok, például a munkahely, iskola, óvoda, egyetem. A bejelentkezett felhasználók azonnal láthatják, hogy milyen messze van a kiszemelt ingatlan autóval, tömegközlekedéssel vagy éppen gyalog.

Munkahely: átlagosan 30–40 perc a lélektani határ

Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője a nyáron elkészült fejlesztésről közölte: „Az új funkció nem csak a vevőket és bérlőket segíti abban, hogy az utazási idők figyelembevételével könnyebben és gyorsabban találjanak új otthonra, de az ingatlanpiac működését is eddig nem látott megvilágításba helyezi az összegyűlt adatok alapján. Ezek az adatok pedig azért lehetnek megalapozottak, mert az ingatlan.com oldalát látogató havi 3-4 millió felhasználó keresései országosan jelen vannak a legkisebb településektől kezdve a legnagyobb városokig bezárólag.”

Megvizsgálták, hogy a felhasználók életének legfontosabb lokációitól milyen távolságra vannak azok az ingatlanhirdetések, amelyekre telefonos érdeklődést kezdeményeztek. A 34 ezer kalkuláció eredményén alapuló elemzés szerint a legtöbben jellemzően 30–40 percet hajlandóak közlekedéssel tölteni a legfontosabb helyszínek eléréséhez. Balogh László az eredményeket ismertetve elmondta:

Budapesten az utazási idők középértékei alapján a vásárlók átlagosan 37 percnyi tömegközlekedést vagy 15 percnyi autózást vállalnának a munkahelyig. Medián értékről van szó, tehát az érintettek egyik fele ennél rövidebb, a másik fele pedig hosszabb idővel számol. A vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban hosszabb ingázást vállalnak a munkahelyre: 55 perc tömegközlekedéssel, 14 perc autóval. Városokban 77 perc és 31 perc, a községekben pedig 91 perc közösségi közlekedéssel és 40 perc autóval. A számokból látszik, hogy bár a tipikus távolság településtípusonként eltér, az emberek igyekeznek a munkahelyhez mérten 30–40 perces „utazási zónán” belül maradni.

Iskola, óvoda, bölcsőde: fél órán belül kell lenniük

Az elemzésből kiderül az is, hogy a gyermekes családok számára a bölcsőde, óvoda és iskola közelsége kiemelt szempont. Budapesten az iskolától átlagosan 14 perces autóútra lévő lakóingatlanok a preferáltak, de tömegközlekedés vagy gyaloglás esetén is 30 perc a limit.

A vármegyeszékhelyeken 7 perces autózás és 24 perces gyaloglást vállalnak a lakásvásárlást tervezők az utazási idők alapján. A városokban 20 perc az autós és gyalogos átlag, míg községekben 28 perces autóúttal számolnak a vásárlók, a tömegközlekedésnél viszont 79 perces időtartam adódott az elemzés szerint. Balogh László kiemelte, hogy az adatokból jól látszik: a szülők számára fontos, hogy az oktatási intézmények ideális esetben fél órán belül megközelíthetőek legyenek.

A bérlők ragaszkodnak a közelséghez

Más utazási idők jellemzik az albérletpiacot, amelyen meghatározó szerepet játszanak az egyetemisták és a fiatal munkavállalók. A kiadó lakást keresők kifejezetten rövid távokra szeretnének berendezkedni.

A kiadó lakóingatlant keresők lényegében feleakkora utazási időt vállalnak, mint akik az eladó lakások iránt érdeklődnek. Autóval 10 perccel számoltnak a bérlőjelöltek a legfontosabb célpontoktól, míg a vevőjelölteknél ugyanez 24 perc. A tömegközlekedésél előbbieket 24 perces medián jellemzi, szemben az eladó lakóingatlant keresők 45 percével. Gyaloglásnál 25 és 51 perc áll szemben egymással

– közölte Balogh László.

Az egyetemisták és főiskolások átlagosan 18 perc séta vagy ugyanennyi tömegközlekedés az, amit vállalnának az otthonuktól. Számukra a mindennapi közlekedés gyorsasága és egyszerűsége sokszor az egyik legfontosabb tényező.

Érdekesség, hogy a bérelhető lakóingatlant keresők nemcsak a munkahely és az intézmények közelségét nézik, hanem a saját jelenlegi otthonuktól is számolnak. Átlagosan 35–40 perces távolságban néznek új lakást, a községekben viszont egy órás út sem ritka. Ez is azt mutatja, hogy sokan ragaszkodnak a megszokott környezethez, közösséghez.