Közelkép a radiátor termosztátját szabályozó női kezekről. Egy nő növeli vagy csökkenti a hőmérsékletet a radiátoron a lakásban.
Így spórolj vagyonokat a fűtésen 2025-ben: íme 10 legális trükk, ami bárkinél garantáltan működik

Pénzcentrum
2025. szeptember 30. 14:34

Bár napközben még őszies a hangulat, 16–18 fok körüli meleggel, az éjszakai és hajnali lehűlés sok helyen már 10 fok alá viszi a hőmérsékletet. Ez a hőingadozás egyre több családot késztet arra, hogy bekapcsolja a fűtést, hiszen a hideg reggelek próbára teszik a komfortérzetet - azaz elindult a 2025-ös fűtési szezon. A fűtésszámla azonban komoly teher lehet, ezért érdemes megismerni azokat a trükköket, amelyekkel spórolhatunk, miközben az otthon melege sem vész el.

Bár napközben még sok helyen kellemes, 16–18 fokos meleg kényeztet, az éjszakai és hajnali órákban már jóval hűvösebb az idő: a hőmérséklet sokfelé 10 fok alá süllyed. Ez a kontraszt egyre több háztartásban készteti az embereket arra, hogy bekapcsolják a fűtést, hiszen a hideg reggelek és a csípős hajnalok már könnyen próbára teszik a komfortérzetet – különösen a gyerekes családoknál és az időseknél.

Azt nem kell sokat magyarázni, hogy a hidegebb idő beköszöntével a legtöbb háztartásban a fűtés jelenti az egyik legnagyobb kiadást. Sokan úgy gondolják, hogy csak a kényelem rovására lehet spórolni, pedig néhány okos megoldással úgy is csökkenthetők a költségek, hogy közben nem kell vacogva tölteni az estéket. Íme tíz praktikus módszer, amelyekkel idén télen is melegen tarthatod az otthonod, miközben a pénztárcád is hálás lesz.

1. Állítsd be tudatosan a termosztátot

Nem kell állandóan 23-24 fokban élni ahhoz, hogy kényelmes legyen a lakás. A szakértők szerint nappal 19-20 °C az ideális, éjszakára pedig bátran letekerhetjük 17-18 °C-ra. Minden egyes fok csökkentés a számlán akár 6–10 százalék megtakarítást jelent. Ha programozható termosztátod van, érdemes kihasználni az időzítési funkciót: így akkor fűt jobban a rendszer, amikor tényleg otthon tartózkodsz.

2. Figyelj a nyílászárók szigetelésére

A meleg legnagyobb ellensége a huzat. Az ablakok és ajtók résein rengeteg energia távozhat. Nem feltétlenül kell teljes nyílászáró-cserében gondolkodni: sokat segítenek a huzatfogó párnák, öntapadós szigetelőcsíkok, vastag függönyök és leengedett redőnyök. Ezek mind felfogják a hideg levegőt és bent tartják a meleget – olcsón, egyszerűen.

3. Használd ki a radiátorok teljes erejét

Ha a fűtőtestek elé bútor kerül, a hő nem tud szabadon áramlani, és gyengébb lesz a fűtés hatásfoka. Figyelj arra is, hogy ne takard el őket vastag függönnyel. Ráadásul hőtükör fóliával a radiátor mögött a fal helyett a szoba kapja a meleget. Nem feledkezhetünk meg a rendszeres légtelenítésről sem, hiszen csak így működhetnek teljes kapacitással.

4. Engedd be a napfényt nappal, zárd ki estére

A téli napsütés rövidebb ideig tart, de annál értékesebb. Nappal húzd fel a redőnyöket és engedd, hogy a napsugarak felmelegítsék a szobát. Este viszont zárd el a hideget: ereszd le a redőnyöket és húzd be a vastag függönyöket. Ezzel a kettős taktikával természetes módon csökkentheted a fűtési költséget.

5. Gondolkodj zónákban

Ha nagyobb házban élsz, nincs értelme minden helyiséget egyformán felfűteni. A hálóban elég alacsonyabb hőmérséklet, a nappaliban viszont lehet melegebb. Ha a fűtési rendszered engedi, szabályozd külön a szobákat – de ha nem, egyszerűen csak zárd el a radiátort ott, ahol nem tartózkodtok.

6. Használj kiegészítő megoldásokat

Nem mindig kell az egész lakást felfűteni. Ha csak egy helyiségben tartózkodsz, elég lehet egy hősugárzó vagy klíma fűtési funkciója. Egy forróvizes palack, elektromos takaró vagy melegítő párna pedig kényelmes és energiatakarékos megoldás lehet egy-egy hideg estén.

7. Párásíts a melegebb érzetért

A hideg hónapokban a lakások levegője gyakran száraz, ami miatt hűvösebbnek érezzük a környezetet. Egy párásító készülék segítségével nemcsak az egészségednek teszel jót, de a hőérzeted is javul. A 45–55 százalékos páratartalom ideális, ekkor melegebbnek érzed a levegőt ugyanazon hőmérséklet mellett is.

8. Hasznosítsd a házimunka melegét

Ne hagyd veszendőbe menni a főzés vagy a sütés során keletkezett hőt. A sütőt például hagyd nyitva, miután befejezted a sütést – a meleg levegő kellemesen átjárja a konyhát. Fürdés után a fürdőszobaajtót is nyisd ki, így a meleg pára más helyiségeket is felmelegíthet.

9. Öltözz rétegesen otthon is

Nem kell a termosztátot felcsavarni, ha kissé hűvösnek érzed a szobát. Egy meleg pulóver, vastag zokni vagy egy takaró is nagyot dob a komfortérzeten. Ez a legegyszerűbb és legolcsóbb módja annak, hogy kevesebb energiát használj fel.

10. Ne feledkezz meg a karbantartásról

A fűtési rendszer állapota kulcskérdés a spórolásban. Évente legalább egyszer érdemes szakemberrel átvizsgáltatni a rendszert. A radiátorok portalanítása, a szűrők tisztítása és a rendszeres ellenőrzés nemcsak hatékonyabbá, hanem biztonságosabbá is teszi a fűtést.

A tudatos fűtési szokásokkal akár több tízezer forintot is megtakaríthatsz egy szezon alatt, miközben a komfortérzeted sem csökken. A titok az apró odafigyelésben és a következetességben rejlik: ha egyszer megszokod, minden tél sokkal könnyebb és olcsóbb lesz.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #fűtés #rezsi #spórolás #rezsicsökkentés #hőmérséklet #fűtési szezon #háztartás #költségek #energiatakarékosság

