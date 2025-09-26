Újabb bank licitált a 3% alá az Otthon Start hitellel: hamarosan robbanhat az ingatlanpiac?

Az MBH Bank is csatlakozott azon pénzintézetek köréhez, amelyek 3% alatti kamattal kínálják az Otthon Start lakáshitelt, miközben a jóváírási kedvezményeket is bővítette - közölte a Bankmonitor.

Egyre nagyobb az érdeklődés az első lakásszerzőknek szóló, maximum 3 százalékos kamatozású Otthon Start lakáshitel iránt, ami fokozza a bankok közötti versenyt. Az MBH Bank most tovább bővítette kedvezményeinek körét, és szintén 3% alatti kamattal kínálja a támogatott hitelt.

A pénzintézet szeptember 26-tól 2,89 százalékos kamatot biztosít azoknak, akik private banki vagy prémium banki ügyfelek. Ez utóbbi státuszhoz vagy 8 millió forintos megtakarítás, vagy havi 800 ezer forintos jóváírás szükséges. Egy 50 millió forintos, 25 éves futamidejű hitelnél ez havi 2851 forint megtakarítást jelent a 3 százalékos kamathoz képest.

Még kedvezőbb, 2,75 százalékos kamatot kaphatnak azok, akiknek munkáltatója az MBH Flotta Kiemelt Partner Programban vesz részt. Ez ugyanolyan feltételek mellett már havi 6451 forint megtakarítást eredményez. Akik nem tartoznak e két kategóriába, azok a standard 3 százalékos kamattal igényelhetik a hitelt.

Az MBH Bank ezzel a CIB Bank, a Gránit Bank és az UniCredit Bank mellett a negyedik pénzintézet, amely 3% alatti kamattal kínálja az Otthon Start hitelt.

A bank a kamatkedvezmények mellett jóváírási lehetőségeket is biztosít. A legalább 10 millió forintos hitelösszeget igénylők, akik vállalják a minimum havi 350 ezer forintos jövedelemjóváírást és megfelelő számlacsomaggal rendelkeznek, 100 ezer forint értékű MBH Bank-MOL ajándékkártyát kaphatnak.

Ha az ügyfelek a fenti feltételek mellett Fundamenta lakás-előtakarékossági szerződést is kötnek, akkor 120 ezer forint értékű ajándékkártyára jogosultak. Emellett külön 100 ezer forintos jóváírás is elérhető a folyósítást követő második hónap végéig.

A Bankmonitor szakértői szerint az ajándékkártyák közül csak az egyik vehető igénybe, így összesen maximum 220 ezer forint jóváírás érhető el a feltételek teljesítése esetén.