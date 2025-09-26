Az Európai Unió és az Egyesült Államok egyre erősebb nyomást gyakorol Magyarországra az orosz energiafüggőség megszüntetése érdekében.
Újabb bank licitált a 3% alá az Otthon Start hitellel: hamarosan robbanhat az ingatlanpiac?
Az MBH Bank is csatlakozott azon pénzintézetek köréhez, amelyek 3% alatti kamattal kínálják az Otthon Start lakáshitelt, miközben a jóváírási kedvezményeket is bővítette - közölte a Bankmonitor.
Egyre nagyobb az érdeklődés az első lakásszerzőknek szóló, maximum 3 százalékos kamatozású Otthon Start lakáshitel iránt, ami fokozza a bankok közötti versenyt. Az MBH Bank most tovább bővítette kedvezményeinek körét, és szintén 3% alatti kamattal kínálja a támogatott hitelt.
A pénzintézet szeptember 26-tól 2,89 százalékos kamatot biztosít azoknak, akik private banki vagy prémium banki ügyfelek. Ez utóbbi státuszhoz vagy 8 millió forintos megtakarítás, vagy havi 800 ezer forintos jóváírás szükséges. Egy 50 millió forintos, 25 éves futamidejű hitelnél ez havi 2851 forint megtakarítást jelent a 3 százalékos kamathoz képest.
Még kedvezőbb, 2,75 százalékos kamatot kaphatnak azok, akiknek munkáltatója az MBH Flotta Kiemelt Partner Programban vesz részt. Ez ugyanolyan feltételek mellett már havi 6451 forint megtakarítást eredményez. Akik nem tartoznak e két kategóriába, azok a standard 3 százalékos kamattal igényelhetik a hitelt.
Az MBH Bank ezzel a CIB Bank, a Gránit Bank és az UniCredit Bank mellett a negyedik pénzintézet, amely 3% alatti kamattal kínálja az Otthon Start hitelt.
A bank a kamatkedvezmények mellett jóváírási lehetőségeket is biztosít. A legalább 10 millió forintos hitelösszeget igénylők, akik vállalják a minimum havi 350 ezer forintos jövedelemjóváírást és megfelelő számlacsomaggal rendelkeznek, 100 ezer forint értékű MBH Bank-MOL ajándékkártyát kaphatnak.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Ha az ügyfelek a fenti feltételek mellett Fundamenta lakás-előtakarékossági szerződést is kötnek, akkor 120 ezer forint értékű ajándékkártyára jogosultak. Emellett külön 100 ezer forintos jóváírás is elérhető a folyósítást követő második hónap végéig.
A Bankmonitor szakértői szerint az ajándékkártyák közül csak az egyik vehető igénybe, így összesen maximum 220 ezer forint jóváírás érhető el a feltételek teljesítése esetén.
MOHU BUDAPEST: elindult a szemétszállítás, zajlanak a tárgyalások a munkavállalókkal – több pontban megállapodás született.
Óbuda polgármestere határozott fellépéssel reagált a III. kerületben kialakult hulladékkezelési válságra.
2024-ben tíz százalékkal több, mintegy 243 ezer magyar keresett új állandó lakóhelyet egy másik településen.
Érik a szemétkáosz egy budapesti kerületben: rendkívüli közleményt adott ki az önkormányzat, ezt követelik a MOHU-tól
A MOHU-sztrájk miatt Óbuda önkormányzata arra kérte a lakókat, hogy további tájékoztatásig ne rakjanak ki lomot, a kerületi lomtalanítás emiatt meg is akadt.
Nem a kertészeti gondok miatt akadt fenn az M7-es autópályán ellenőrzött kisbusz, hanem azért, mert a NAV Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei több mint 4,4 kilogramm marihuánát...
Míg az Európai Unió számos tagállamában a bérlakás mint lakhatási megoldás domináns modellként jelenik meg, addig hazánkban a saját tulajdonszerzés élvez prioritást.
A Portfolio Property Investment Forum 2025 konferencia IV. szekciójában két kulcstéma került reflektorfénybe: az országos otthonfelújítási program és az építőipar jövője.
Megszólalt a MOHU a kukások sztrájkjáról: tárgyalnának, de nincs kivel, jogellenes a munkabeszüntetés
Szerdán kora reggel spontán munkabeszüntetés kezdődött a MOHU Budapest Ecseri úti telephelyén:
Nem minden új építésű lakásra vehető fel az Otthon Start hitel, mivel a jogszabály kizár egyes ingatlanokat.
A tervezett lakópark-beruházás egyik feltétele az új gyalogoshíd megépítése, amire most a beruházó rá is bólintott
Teljes káoszba fulladt a lomtalanítás a III. kerületben: a MOHU munkavállalóinak sztrájkja miatt.
Rendkívüli! Tényleg kivezetik a 3%-os Otthon Start hitelt a választások után? Megszólalt az államtitkár
Az Otthon Start Program valódi lendületet hozhat az újlakáspiacra – de csak akkor, ha hosszú távon is kiszámítható marad.
Újabb településen korlátozzák durván a beköltözést: vaskos sarcot kapnak a nyakukba az ingatlanvásárlók
Zala megyei Kisbárkány került a figyelem középpontjába, miután helyi rendeletében kimondta: nem létesíthet lakcímet a községben az, aki büntetlen előéletű.
Új szabályok élesedtek a fúrt kutak kapcsán: erről jó tudni, simán lehet, hogy a tiéd engedélyköteles
Az alapbírság az építmény értékének akár 80%-át is elérheti, míg jogtalan vízhasználat esetén a büntetés mértéke akár 1 millió forint is lehet.
Tízezer forintos bérlakásprogram indult vidéken: szorít az idő, ezeken a településeken lehet pályázni
Ha most kezded az önálló életed, akár egy pezsgő vidéki nagyváros is lehet az új otthonod! Most kedvezményes bérlakásokat kínálnak fiataloknak, mutatjuk is a részleteket!
Elképesztő jól jár, aki ilyen lakást adna el mostanában: pillanatok alatt elkapkodják, egymásra licitálnak a vevők
Az egyik ingatlanközvetítő legfrissebb elemzése szerint tavaly augusztushoz képest átlagosan harmadával csökkent az ingatlanok értékesítési ideje Magyarországon.
Szeptember első három hetében az Otthon Start Program hatására látványosan megnőtt az eladó lakóingatlanok száma az ingatlan.com adatai szerint.
Magyarország és 12 másik uniós ország továbbra is exportál olyan növényvédő szereket, amelyeket az EU-ban egészségügyi vagy környezetvédelmi okokból betiltottak.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is