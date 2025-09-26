2025. szeptember 26. péntek Jusztina
Újabb bank licitált a 3% alá az Otthon Start hitellel: hamarosan robbanhat az ingatlanpiac?

Pénzcentrum
2025. szeptember 26. 13:28

Az MBH Bank is csatlakozott azon pénzintézetek köréhez, amelyek 3% alatti kamattal kínálják az Otthon Start lakáshitelt, miközben a jóváírási kedvezményeket is bővítette - közölte a Bankmonitor.

Egyre nagyobb az érdeklődés az első lakásszerzőknek szóló, maximum 3 százalékos kamatozású Otthon Start lakáshitel iránt, ami fokozza a bankok közötti versenyt. Az MBH Bank most tovább bővítette kedvezményeinek körét, és szintén 3% alatti kamattal kínálja a támogatott hitelt.

A pénzintézet szeptember 26-tól 2,89 százalékos kamatot biztosít azoknak, akik private banki vagy prémium banki ügyfelek. Ez utóbbi státuszhoz vagy 8 millió forintos megtakarítás, vagy havi 800 ezer forintos jóváírás szükséges. Egy 50 millió forintos, 25 éves futamidejű hitelnél ez havi 2851 forint megtakarítást jelent a 3 százalékos kamathoz képest.

Még kedvezőbb, 2,75 százalékos kamatot kaphatnak azok, akiknek munkáltatója az MBH Flotta Kiemelt Partner Programban vesz részt. Ez ugyanolyan feltételek mellett már havi 6451 forint megtakarítást eredményez. Akik nem tartoznak e két kategóriába, azok a standard 3 százalékos kamattal igényelhetik a hitelt.

Az MBH Bank ezzel a CIB Bank, a Gránit Bank és az UniCredit Bank mellett a negyedik pénzintézet, amely 3% alatti kamattal kínálja az Otthon Start hitelt.

A bank a kamatkedvezmények mellett jóváírási lehetőségeket is biztosít. A legalább 10 millió forintos hitelösszeget igénylők, akik vállalják a minimum havi 350 ezer forintos jövedelemjóváírást és megfelelő számlacsomaggal rendelkeznek, 100 ezer forint értékű MBH Bank-MOL ajándékkártyát kaphatnak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ha az ügyfelek a fenti feltételek mellett Fundamenta lakás-előtakarékossági szerződést is kötnek, akkor 120 ezer forint értékű ajándékkártyára jogosultak. Emellett külön 100 ezer forintos jóváírás is elérhető a folyósítást követő második hónap végéig.

A Bankmonitor szakértői szerint az ajándékkártyák közül csak az egyik vehető igénybe, így összesen maximum 220 ezer forint jóváírás érhető el a feltételek teljesítése esetén.
