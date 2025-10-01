Újra tarolhat nagyanyáink ősi módszere: egyre több magyar jön rá, hogy borzasztó egészéges

A magyar háztartásokban ismét reneszánszát éli a fermentálás, vagyis az erjesztés. Nem véletlen: a bolti savanyúságok ára folyamatosan emelkedik, miközben a házi változat olcsóbb, egészségesebb és fenntarthatóbb is lehet. A kimchitől a savanyú káposztáig bármit elkészíthetünk otthon, de a sikerhez szigorú szabályokat kell betartani – figyelmeztet a Nébih.

A hidegebb hónapokban a szezonális zöldségek gyorsan drágulnak, a fermentálás viszont olcsó módja a tartósításnak. Így a piacon vett káposzta, retek vagy paprika akár hetekig-hónapokig fogyasztható marad, ráadásul különleges ízeket és extra vitaminokat is nyerünk vele. A Pénzcentrum számításai szerint egy kiló házi savanyú káposzta akár feleannyiba is kerülhet, mint a boltban kapható változat.

A Nébih szerint a házi erjesztés legnagyobb kockázata a szennyeződés, ezért mindig forrázott üvegeket, kanalakat érdemes használni. A sóból sem mindegy, mennyi kerül a zöldségek mellé: az ideális 2–3 százalékos oldat. Ez segíti a „jó” baktériumokat, miközben távol tartja a káros kórokozókat. Ha túl kevés a só, a savanyúság megromlik, ha túl sok, élvezhetetlen lesz az íze.

A házi fermentált zöldségek nemcsak pénztárcakímélőek, hanem a táplálkozástudomány szerint a bélflóra barátai is, segítve az emésztést és az immunrendszert. Egy átlagos befőttesüveg fermentált káposzta elkészítési költsége alig néhány száz forint, míg a bolti polcokon ugyanez már akár 1500–2000 forintért is elérhető.

Meddig áll el, és hogyan kell tárolni?

Az erjedés általában 5–10 nap alatt zajlik le szobahőmérsékleten. Ezután a kész savanyúságot hűtőben érdemes tárolni, így hosszabb ideig megőrzi a roppanós állagot és a friss ízt. Fontos szabály: mindig tiszta evőeszközzel nyúljunk bele, és inkább külön tálkába szedjük ki az adagot, hogy elkerüljük a szennyeződést.

Egyszerre spórolós, egészséges és kreatív megoldás: a fermentálás sokak számára nemcsak konyhai praktika, hanem hobbi is lett. Az online közösségi csoportokban gombamód szaporodnak a receptek, ahol a klasszikus káposztától a csípős koreai kimchiig vagy akár a céklakvászig mindenféle változatot megtalálni.