Újra tarolhat nagyanyáink ősi módszere: egyre több magyar jön rá, hogy borzasztó egészéges
A magyar háztartásokban ismét reneszánszát éli a fermentálás, vagyis az erjesztés. Nem véletlen: a bolti savanyúságok ára folyamatosan emelkedik, miközben a házi változat olcsóbb, egészségesebb és fenntarthatóbb is lehet. A kimchitől a savanyú káposztáig bármit elkészíthetünk otthon, de a sikerhez szigorú szabályokat kell betartani – figyelmeztet a Nébih.
A hidegebb hónapokban a szezonális zöldségek gyorsan drágulnak, a fermentálás viszont olcsó módja a tartósításnak. Így a piacon vett káposzta, retek vagy paprika akár hetekig-hónapokig fogyasztható marad, ráadásul különleges ízeket és extra vitaminokat is nyerünk vele. A Pénzcentrum számításai szerint egy kiló házi savanyú káposzta akár feleannyiba is kerülhet, mint a boltban kapható változat.
A Nébih szerint a házi erjesztés legnagyobb kockázata a szennyeződés, ezért mindig forrázott üvegeket, kanalakat érdemes használni. A sóból sem mindegy, mennyi kerül a zöldségek mellé: az ideális 2–3 százalékos oldat. Ez segíti a „jó” baktériumokat, miközben távol tartja a káros kórokozókat. Ha túl kevés a só, a savanyúság megromlik, ha túl sok, élvezhetetlen lesz az íze.
A házi fermentált zöldségek nemcsak pénztárcakímélőek, hanem a táplálkozástudomány szerint a bélflóra barátai is, segítve az emésztést és az immunrendszert. Egy átlagos befőttesüveg fermentált káposzta elkészítési költsége alig néhány száz forint, míg a bolti polcokon ugyanez már akár 1500–2000 forintért is elérhető.
Meddig áll el, és hogyan kell tárolni?
Az erjedés általában 5–10 nap alatt zajlik le szobahőmérsékleten. Ezután a kész savanyúságot hűtőben érdemes tárolni, így hosszabb ideig megőrzi a roppanós állagot és a friss ízt. Fontos szabály: mindig tiszta evőeszközzel nyúljunk bele, és inkább külön tálkába szedjük ki az adagot, hogy elkerüljük a szennyeződést.
Egyszerre spórolós, egészséges és kreatív megoldás: a fermentálás sokak számára nemcsak konyhai praktika, hanem hobbi is lett. Az online közösségi csoportokban gombamód szaporodnak a receptek, ahol a klasszikus káposztától a csípős koreai kimchiig vagy akár a céklakvászig mindenféle változatot megtalálni.
Ha vezetés közben hirtelen görcsöl a láb, a legfontosabb, hogy megőrizd a nyugalmad és a figyelmedet a forgalomra.
A háztartásokban már nem használt vagy lejárt gyógyszerek tudatos kezeléséért indítottak edukációs kampányt.
A 40–49 éves korosztályban 2019-ben több mint 1000 új esetet azonosítottak, ami ebben a korcsoportban négyszer-ötször gyakoribb előfordulást jelent, mint a második leggyakoribb daganat, a...
A covid elleni vakcinák „növelhetik a rák kockázatát” – állítja egy vitatott tanulmány.
A megelőzés érdekében információs kampányt is indítanak: a villamosokon és a metróbejáratoknál egészségügyi tanácsokat tartalmazó szórólapokat helyeznek el.
13 ellátási területre stagnálás jellemző, csökkenés egyik szennyvízminta esetében sem volt tapasztalható
A betegek 58%-a a 60 éves vagy annál idősebb korcsoportba tartozik. Valamennyi beteg idegrendszeri tünetekkel kórházba került.
A laboratóriumi vizsgálatok alapján a mostani megbetegedések hátterében elsősorban a SARS-CoV-2 vírus áll.
Ma már tudományosan is igazolt, hogy a mikroműanyagok több problémát is okozhatnak akkor, ha felhalmozódnak az emberi szervezetben.
A színész kifejtette: nem törődik a betegségeivel, ez a fajta pozitív hozzáállás az orvosok szerint is sokat segít.
A gyermekkori táplálkozási nehézségek hosszú távú problémákat okozhatnak a gyermek fejlődésében.
Magyarországon a háztartások az uniós átlagnál nagyobb mértékben járulnak hozzá az egészségügyi kiadásokhoz.
Balatonfüred önkormányzata új rendeletet vezetett be, amely tiltja a dohányzást és az alkoholfogyasztást a város dohányboltjai körül.
A Michelin-ajánlással rendelkező mályinkai Iszkor étterem a borsodi megyeszékhely belvárosában nyit új egységet.
A magyar felnőttek többsége magabiztosnak érzi magát, ha egészségről szóló információkat hall, mégis, az írásos dokumentumok értelmezése sokaknak okoz nehézséget.
Fű alatt brutális vámokat bocsátott ki Donald Trump több gyógyszerre is: ez itthon is gondot okozhat
Az Egyesült Államok a globális gyógyszerértékesítések közel felét adja, így a vámok bevezetése komoly hatással lehet a nemzetközi gyógyszeriparra.
A majomhimlő veszélyesebb, I-es típusának Afrikából való kilépése komoly egészségügyi kockázatot jelenthet.
Novembertől lesz elérhető a Covid elleni vakcina Magyarországon, miközben egyre több a megbetegedés.
